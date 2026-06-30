https://sarabic.ae/20260630/فرط-التصبغ-الجلدي-قد-يكون-إنذارا-مبكرا-1114845980.html

فرط التصبغ الجلدي قد يكون "إنذارا مبكرا"

فرط التصبغ الجلدي قد يكون "إنذارا مبكرا"

سبوتنيك عربي

قد يبدو اسمرار الجلد مجرد تغيّر تجميلي عابر، لكنه في بعض الحالات قد يكون علامة مبكرة على "داء أديسون"، وهو اضطراب خطير ينشأ عندما تعجز الغدتان الكظريتان عن... 30.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-30T18:44+0000

2026-06-30T18:44+0000

2026-06-30T18:44+0000

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يحدث داء أديسون عندما تتلف الطبقة الخارجية من الغدتين الكظريتين، فتضعف قدرتهما على إفراز الهرمونات التي تساعد الجسم على تنظيم الطاقة وضغط الدم والتوازن الداخلي. وغالبًا ما يتطور المرض ببطء، لذلك قد يمر لفترة دون تشخيص، خصوصًا إذا كانت العلامات الأولى غير نوعية مثل التعب أو فقدان الشهية أو الدوخة.كيف يظهر على الجلد من العلامات التي قد تثير الشك، اسمرار غير طبيعي في الجلد أو الأغشية المخاطية، وقد يظهر هذا الاسمرار في مناطق محددة مثل ثنيات الكف، والمرفقين، والركبتين، إضافة إلى اللثة وداخل الفم، وأحيانًا يكون على شكل بقع داكنة أو زيادة عامة في لون الجلد. هذه العلامة لا تعني وحدها الإصابة بالمرض، لكنها تصبح أكثر أهمية إذا ترافقَت مع أعراض أخرى. الأعراض المرافقة لا يقتصر داء أديسون على الجلد، بل يرافقه عادةً طيف من الأعراض العامة التي تتطور تدريجيًا، وتشمل هذه الأعراض الضعف المستمر، والإرهاق، والدوخة عند الوقوف، وضعف الشهية، والقيء، والإسهال، وأحيانًا انخفاض ضغط الدم، وقد تتفاقم الحالة في بعض المرضى لتصل إلى أزمة كظرية، وهي حالة طارئة تحتاج إلى تدخل طبي عاجل. الأسباب المحتملة في معظم الحالاتيرتبط داء أديسون بخلل مناعي ذاتي يهاجم الغدتين الكظريتين ويؤدي إلى تلفهما. كما يمكن أن ينجم أيضًا عن أسباب أخرى، مثل بعض العدوى أو الأمراض التي تصيب الغدد الكظرية، ويختلف ظهور المرض وشدته باختلاف السبب، لكن النتيجة النهائية غالبًا هي نقص في الهرمونات التي يعتمد عليها الجسم في وظائفه اليومية، تبعا لما أوردته بوابة روسيا العلمية. متى يصبح الأمر مهمًا إذا ظهر اسمرار جديد في الجلد أو داخل الفم، وكان مصحوبًا بتعب مزمن أو دوخة أو اضطراب في الهضم أو فقدان للشهية، فإن ذلك يستدعي تقييمًا طبيًا. كما أن الانتباه إلى التغيرات في ثنيات الجلد أو اللثة أو المناطق المعرضة للاحتكاك قد يكون مفيدًا في اكتشاف المرض مبكرًا.

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