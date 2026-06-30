فرط التصبغ الجلدي قد يكون "إنذارا مبكرا"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مصر... جدل واسع حول دور وسائل التواصل في صنع "أطباء وهميين"
08:29 GMT
29 د
صدى الحياة
تحذيرات دولية: 4 دول عربية في بؤر الجوع العالمية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
09:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
بين بيروت والقاهرة
النزاع بين الدولة اللبنانية والمصارف مستمر... أيّ موقف للقاهرة في ظل استمرار التصعيد الإيراني الأميركي؟
10:00 GMT
123 د
نبض افريقيا
بوركينا فاسو تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع فرنسا
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
12:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
سحر الضاد يصل موسكو: عام دراسي جديد يفتح نوافذ روسيا على الثقافة العربية
16:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: ستكون حرية الإعلام الممارسة في سوريا عالية جدا
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ما التهديد الذي يراه الحوثي من تمركز إسرائيل بـ"أرض الصومال"؟
18:00 GMT
30 د
روسيا والعالم العربي
روسيا و الجزائر نحو مستوى جديد من الشراكة الاستراتيجية
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
خدمة العلم في لبنان على طاولة الحكومة... عمى مناخي وكوارث غير مرئية، فما علاقة الولايات المتحدة؟
00:30 GMT
57 د
بين بيروت والقاهرة
النزاع بين الدولة اللبنانية والمصارف مستمر... أيّ موقف للقاهرة في ظل استمرار التصعيد الإيراني الأميركي؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
08:29 GMT
31 د
من الملعب
مونديال 2026: الدور الأول لم يقدّم الكثير... والاختبار الحقيقي يبدأ الآن
09:03 GMT
26 د
نبض افريقيا
بوركينا فاسو تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع فرنسا
09:30 GMT
29 د
الحدث من سبوتنيك
ملف "صيرفة" في لبنان إلى الواجهة... هل بدأت الدولة اللبنانية بإقفال أحد أكثر ملفات الأزمة المالية إثارة للجدل؟
10:00 GMT
123 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
12:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
12:22 GMT
9 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
16:03 GMT
8 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
16:42 GMT
18 د
بلا قيود
خبير: آيزنكوت ليس أقل دموية من نتنياهو
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
30 يونيو.. محطة فاصلة في التاريخ المصري الحديث
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
ضجة في تل أبيب بسبب فوز فيلم فلسطيني على جائزة رفيعة إسرائيلية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20260630/فرط-التصبغ-الجلدي-قد-يكون-إنذارا-مبكرا-1114845980.html
فرط التصبغ الجلدي قد يكون "إنذارا مبكرا"
فرط التصبغ الجلدي قد يكون "إنذارا مبكرا"
سبوتنيك عربي
قد يبدو اسمرار الجلد مجرد تغيّر تجميلي عابر، لكنه في بعض الحالات قد يكون علامة مبكرة على "داء أديسون"، وهو اضطراب خطير ينشأ عندما تعجز الغدتان الكظريتان عن... 30.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-30T18:44+0000
2026-06-30T18:44+0000
مجتمع
علوم
الصين
أخبار الأبحاث العلمية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102071/35/1020713550_0:25:1501:869_1920x0_80_0_0_b1879e728ed494417cedc2de33b5d235.jpg
يحدث داء أديسون عندما تتلف الطبقة الخارجية من الغدتين الكظريتين، فتضعف قدرتهما على إفراز الهرمونات التي تساعد الجسم على تنظيم الطاقة وضغط الدم والتوازن الداخلي. وغالبًا ما يتطور المرض ببطء، لذلك قد يمر لفترة دون تشخيص، خصوصًا إذا كانت العلامات الأولى غير نوعية مثل التعب أو فقدان الشهية أو الدوخة.كيف يظهر على الجلد من العلامات التي قد تثير الشك، اسمرار غير طبيعي في الجلد أو الأغشية المخاطية، وقد يظهر هذا الاسمرار في مناطق محددة مثل ثنيات الكف، والمرفقين، والركبتين، إضافة إلى اللثة وداخل الفم، وأحيانًا يكون على شكل بقع داكنة أو زيادة عامة في لون الجلد. هذه العلامة لا تعني وحدها الإصابة بالمرض، لكنها تصبح أكثر أهمية إذا ترافقَت مع أعراض أخرى. الأعراض المرافقة لا يقتصر داء أديسون على الجلد، بل يرافقه عادةً طيف من الأعراض العامة التي تتطور تدريجيًا، وتشمل هذه الأعراض الضعف المستمر، والإرهاق، والدوخة عند الوقوف، وضعف الشهية، والقيء، والإسهال، وأحيانًا انخفاض ضغط الدم، وقد تتفاقم الحالة في بعض المرضى لتصل إلى أزمة كظرية، وهي حالة طارئة تحتاج إلى تدخل طبي عاجل. الأسباب المحتملة في معظم الحالاتيرتبط داء أديسون بخلل مناعي ذاتي يهاجم الغدتين الكظريتين ويؤدي إلى تلفهما. كما يمكن أن ينجم أيضًا عن أسباب أخرى، مثل بعض العدوى أو الأمراض التي تصيب الغدد الكظرية، ويختلف ظهور المرض وشدته باختلاف السبب، لكن النتيجة النهائية غالبًا هي نقص في الهرمونات التي يعتمد عليها الجسم في وظائفه اليومية، تبعا لما أوردته بوابة روسيا العلمية. متى يصبح الأمر مهمًا إذا ظهر اسمرار جديد في الجلد أو داخل الفم، وكان مصحوبًا بتعب مزمن أو دوخة أو اضطراب في الهضم أو فقدان للشهية، فإن ذلك يستدعي تقييمًا طبيًا. كما أن الانتباه إلى التغيرات في ثنيات الجلد أو اللثة أو المناطق المعرضة للاحتكاك قد يكون مفيدًا في اكتشاف المرض مبكرًا.
https://sarabic.ae/20260618/علماء-روس-يطورون-مادة-تمنع-انتشار-النار-في-البلاستيك-والكابلات-1114485708.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102071/35/1020713550_75:0:1408:1000_1920x0_80_0_0_c14b3ffe2373b92787304fa6675de3fe.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
علوم, الصين, أخبار الأبحاث العلمية
علوم, الصين, أخبار الأبحاث العلمية

فرط التصبغ الجلدي قد يكون "إنذارا مبكرا"

18:44 GMT 30.06.2026
© Youtub/wqeqالبشرة الشاحبة
البشرة الشاحبة - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2026
© Youtub/wqeq
تابعنا عبر
قد يبدو اسمرار الجلد مجرد تغيّر تجميلي عابر، لكنه في بعض الحالات قد يكون علامة مبكرة على "داء أديسون"، وهو اضطراب خطير ينشأ عندما تعجز الغدتان الكظريتان عن إنتاج كميات كافية من الهرمونات الضرورية للجسم، وتكمن أهمية هذه العلامة في أنها قد تظهر قبل الأعراض العامة الأخرى، ما يمنحها قيمة تشخيصية كبيرة إذا جرى الانتباه إليها مبكرًا.
يحدث داء أديسون عندما تتلف الطبقة الخارجية من الغدتين الكظريتين، فتضعف قدرتهما على إفراز الهرمونات التي تساعد الجسم على تنظيم الطاقة وضغط الدم والتوازن الداخلي.
وغالبًا ما يتطور المرض ببطء، لذلك قد يمر لفترة دون تشخيص، خصوصًا إذا كانت العلامات الأولى غير نوعية مثل التعب أو فقدان الشهية أو الدوخة.

كيف يظهر على الجلد

من العلامات التي قد تثير الشك، اسمرار غير طبيعي في الجلد أو الأغشية المخاطية، وقد يظهر هذا الاسمرار في مناطق محددة مثل ثنيات الكف، والمرفقين، والركبتين، إضافة إلى اللثة وداخل الفم، وأحيانًا يكون على شكل بقع داكنة أو زيادة عامة في لون الجلد. هذه العلامة لا تعني وحدها الإصابة بالمرض، لكنها تصبح أكثر أهمية إذا ترافقَت مع أعراض أخرى.
ويعود هذا الاسمرار إلى تغيّرات هرمونية مرتبطة بقصور الغدتين الكظريتين، حيث يحاول الجسم تعويض النقص الهرموني بآليات تؤدي في النهاية إلى زيادة التصبغ. ولهذا السبب، قد يلاحظ الطبيب أن التغيرات الجلدية ليست موضعية فقط، بل تمتد أحيانًا إلى مناطق الاحتكاك أو الانثناء أو الأغشية المخاطية.

الأعراض المرافقة

لا يقتصر داء أديسون على الجلد، بل يرافقه عادةً طيف من الأعراض العامة التي تتطور تدريجيًا، وتشمل هذه الأعراض الضعف المستمر، والإرهاق، والدوخة عند الوقوف، وضعف الشهية، والقيء، والإسهال، وأحيانًا انخفاض ضغط الدم، وقد تتفاقم الحالة في بعض المرضى لتصل إلى أزمة كظرية، وهي حالة طارئة تحتاج إلى تدخل طبي عاجل.
وتشير المصادر الطبية إلى أن بطء تطور الأعراض هو ما يجعل المرض صعب الاكتشاف في بدايته، إذ قد يُنسب التعب أو فقدان الوزن أو اضطرابات الهضم إلى أسباب أخرى أكثر شيوعًا. لذلك، فإن ملاحظة الاسمرار غير المبرر مع هذه العلامات قد تكون مفتاحًا مهمًا للوصول إلى التشخيص الصحيح.
علماء روس - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2026
مجتمع
علماء روس يطورون مادة تمنع انتشار النار في البلاستيك والكابلات
18 يونيو, 18:02 GMT

الأسباب المحتملة في معظم الحالات

يرتبط داء أديسون بخلل مناعي ذاتي يهاجم الغدتين الكظريتين ويؤدي إلى تلفهما. كما يمكن أن ينجم أيضًا عن أسباب أخرى، مثل بعض العدوى أو الأمراض التي تصيب الغدد الكظرية، ويختلف ظهور المرض وشدته باختلاف السبب، لكن النتيجة النهائية غالبًا هي نقص في الهرمونات التي يعتمد عليها الجسم في وظائفه اليومية، تبعا لما أوردته بوابة روسيا العلمية.
ومن هنا تأتي أهمية عدم تجاهل التغيرات الجلدية، خاصة إذا ظهرت مع أعراض عامة مستمرة وغير مفسرة. فالتشخيص المبكر يساعد على البدء بالعلاج الهرموني التعويضي في الوقت المناسب، ويقلل من احتمال حدوث مضاعفات خطيرة.

متى يصبح الأمر مهمًا

إذا ظهر اسمرار جديد في الجلد أو داخل الفم، وكان مصحوبًا بتعب مزمن أو دوخة أو اضطراب في الهضم أو فقدان للشهية، فإن ذلك يستدعي تقييمًا طبيًا.
كما أن الانتباه إلى التغيرات في ثنيات الجلد أو اللثة أو المناطق المعرضة للاحتكاك قد يكون مفيدًا في اكتشاف المرض مبكرًا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала