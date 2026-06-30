فرط التصبغ الجلدي قد يكون "إنذارا مبكرا"
© Youtub/wqeqالبشرة الشاحبة
© Youtub/wqeq
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قد يبدو اسمرار الجلد مجرد تغيّر تجميلي عابر، لكنه في بعض الحالات قد يكون علامة مبكرة على "داء أديسون"، وهو اضطراب خطير ينشأ عندما تعجز الغدتان الكظريتان عن إنتاج كميات كافية من الهرمونات الضرورية للجسم، وتكمن أهمية هذه العلامة في أنها قد تظهر قبل الأعراض العامة الأخرى، ما يمنحها قيمة تشخيصية كبيرة إذا جرى الانتباه إليها مبكرًا.
يحدث داء أديسون عندما تتلف الطبقة الخارجية من الغدتين الكظريتين، فتضعف قدرتهما على إفراز الهرمونات التي تساعد الجسم على تنظيم الطاقة وضغط الدم والتوازن الداخلي.
وغالبًا ما يتطور المرض ببطء، لذلك قد يمر لفترة دون تشخيص، خصوصًا إذا كانت العلامات الأولى غير نوعية مثل التعب أو فقدان الشهية أو الدوخة.
كيف يظهر على الجلد
من العلامات التي قد تثير الشك، اسمرار غير طبيعي في الجلد أو الأغشية المخاطية، وقد يظهر هذا الاسمرار في مناطق محددة مثل ثنيات الكف، والمرفقين، والركبتين، إضافة إلى اللثة وداخل الفم، وأحيانًا يكون على شكل بقع داكنة أو زيادة عامة في لون الجلد. هذه العلامة لا تعني وحدها الإصابة بالمرض، لكنها تصبح أكثر أهمية إذا ترافقَت مع أعراض أخرى.
ويعود هذا الاسمرار إلى تغيّرات هرمونية مرتبطة بقصور الغدتين الكظريتين، حيث يحاول الجسم تعويض النقص الهرموني بآليات تؤدي في النهاية إلى زيادة التصبغ. ولهذا السبب، قد يلاحظ الطبيب أن التغيرات الجلدية ليست موضعية فقط، بل تمتد أحيانًا إلى مناطق الاحتكاك أو الانثناء أو الأغشية المخاطية.
الأعراض المرافقة
لا يقتصر داء أديسون على الجلد، بل يرافقه عادةً طيف من الأعراض العامة التي تتطور تدريجيًا، وتشمل هذه الأعراض الضعف المستمر، والإرهاق، والدوخة عند الوقوف، وضعف الشهية، والقيء، والإسهال، وأحيانًا انخفاض ضغط الدم، وقد تتفاقم الحالة في بعض المرضى لتصل إلى أزمة كظرية، وهي حالة طارئة تحتاج إلى تدخل طبي عاجل.
وتشير المصادر الطبية إلى أن بطء تطور الأعراض هو ما يجعل المرض صعب الاكتشاف في بدايته، إذ قد يُنسب التعب أو فقدان الوزن أو اضطرابات الهضم إلى أسباب أخرى أكثر شيوعًا. لذلك، فإن ملاحظة الاسمرار غير المبرر مع هذه العلامات قد تكون مفتاحًا مهمًا للوصول إلى التشخيص الصحيح.
18 يونيو, 18:02 GMT
الأسباب المحتملة في معظم الحالات
يرتبط داء أديسون بخلل مناعي ذاتي يهاجم الغدتين الكظريتين ويؤدي إلى تلفهما. كما يمكن أن ينجم أيضًا عن أسباب أخرى، مثل بعض العدوى أو الأمراض التي تصيب الغدد الكظرية، ويختلف ظهور المرض وشدته باختلاف السبب، لكن النتيجة النهائية غالبًا هي نقص في الهرمونات التي يعتمد عليها الجسم في وظائفه اليومية، تبعا لما أوردته بوابة روسيا العلمية.
ومن هنا تأتي أهمية عدم تجاهل التغيرات الجلدية، خاصة إذا ظهرت مع أعراض عامة مستمرة وغير مفسرة. فالتشخيص المبكر يساعد على البدء بالعلاج الهرموني التعويضي في الوقت المناسب، ويقلل من احتمال حدوث مضاعفات خطيرة.
متى يصبح الأمر مهمًا
إذا ظهر اسمرار جديد في الجلد أو داخل الفم، وكان مصحوبًا بتعب مزمن أو دوخة أو اضطراب في الهضم أو فقدان للشهية، فإن ذلك يستدعي تقييمًا طبيًا.
كما أن الانتباه إلى التغيرات في ثنيات الجلد أو اللثة أو المناطق المعرضة للاحتكاك قد يكون مفيدًا في اكتشاف المرض مبكرًا.