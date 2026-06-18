https://sarabic.ae/20260618/علماء-روس-يطورون-مادة-تمنع-انتشار-النار-في-البلاستيك-والكابلات-1114485708.html

علماء روس يطورون مادة تمنع انتشار النار في البلاستيك والكابلات

علماء روس يطورون مادة تمنع انتشار النار في البلاستيك والكابلات

سبوتنيك عربي

أعلن باحثون في جامعة كاباردينو-بلقاريا الروسية الحكومية (KBSU) عن ابتكارهم مادة مضافة جديدة منخفضة التكلفة تُقلل بشكل ملحوظ من قابلية اشتعال مواد البناء... 18.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-18T18:02+0000

2026-06-18T18:02+0000

2026-06-18T18:02+0000

علوم

روسيا

جامعات روسية

بلاستيك

مجتمع

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أهمية الموضوع يُستخدم البولي فينيل كلوريد (PVC) على نطاق واسع في البناء والمنتجات اليومية، بدءًا من أنابيب السباكة وورق الجدران الفينيل، وصولًا إلى أقمشة الخيام وأغطية الشاحنات وعزل الكابلات، وذلك لمقاومته للمواد الكيميائية والرطوبة. اختبر علماء الجامعة مزيجًا من ثلاث مواد كيميائية صناعية متوفرة على نطاق واسع كمادة مضافة مضادة للاشتعال للبولي فينيل كلوريد (PVC). يجمع هذا المزيج بين الميلامين (مركب غني بالنيتروجين يُستخدم في إسفنجات التنظيف المنزلية)، وبوليفوسفات الأمونيوم (مادة شائعة لإخماد اللهب)، والبنتاإريثريتول. النتائج الرئيسية التطبيقات المحتملةيسلط الباحثون الضوء على العديد من الاستخدامات العملية التي تُعد فيها السلامة من الحرائق المعززة أمرًا بالغ الأهمية، وتشمل: المباني العامة، وغرف المحولات، ومسارات الكابلات، والخيام والأغطية، وتكسية الجدران، وأنابيب المياه. وقبل اعتماد المادة المضافة تجاريًا على نطاق واسع، سيتطلب الأمر إجراء المزيد من الاختبارات للتأكد من استقرارها على المدى الطويل، وخصائصها الميكانيكية، ومطابقتها للوائح، وأدائها في ظل سيناريوهات حرائق واقعية مختلفة. كما ستكون هناك حاجة إلى تقييمات بيئية وصحية في ظل ظروف احتراق كاملة للتحقق من صحة ادعاءات السلامة التي قدمها الباحثون. يقدم الابتكار الذي طوره علماء الجامعة طريقة واعدة، وربما أقل تكلفة، لتحسين مقاومة مواد "PVC" وبعض الكابلات المطلية بالبوليمر للحريق. إذا أكدت الاختبارات اللاحقة سلامة المُضاف وفعاليته في الواقع العملي، فقد تُسهم هذه التركيبة في جعل العديد من مواد البناء الشائعة أكثر أمانًا وأقل تكلفة.تتحلل ذاتيا... علماء روس يطورون مادة بلاستيكية مصنوعة من النباتات

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علوم, روسيا, جامعات روسية, بلاستيك