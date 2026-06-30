https://sarabic.ae/20260630/وداعا-للندوب-علماء-روس-يطورون-تقنية-جديدة-لعلاج-الجروح-دون-أي-آثار-1114838191.html

وداعا للندوب... علماء روس يطورون تقنية جديدة لعلاج الجروح دون أي آثار

وداعا للندوب... علماء روس يطورون تقنية جديدة لعلاج الجروح دون أي آثار

سبوتنيك عربي

أفاد المكتب الإعلامي للمؤسسة الروسية للعلوم، أن علماء روس من جامعة موسكو الحكومية (لومونوسوف) ومعهد المركبات العضوية التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، كشفوا عن... 30.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-30T12:50+0000

2026-06-30T12:50+0000

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وووفقا للمؤسسة، فإن "المواد اللاصقة الجراحية تغني عن خياطة حواف الجروح، غير أنها قد تتسبب في ظهور الندوب لعجزها عن مواكبة نمو الأنسجة، كما أن المواد الحديثة منها تتصرف كالخيوط الجراحية، ما يحدّ من راحة المريض وحرية حركته أثناء التعافي. وترجع هذه المشكلات في الغالب إلى خلل في التركيب الكيميائي لتلك المواد".وقالت إيلينا كوزونوفا، الأستاذة المشاركة في قسم فيزياء البوليمرات والبلورات بكلية الفيزياء في الجامعة، إن نتائج النمذجة الحاسوبية أكدت هذه الأنماط، مشيرةً إلى أن العمل يتواصل حاليًا على عدد من البوليمرات الاصطناعية القابلة للتعديل لتحسين التصاقها بمختلف الأسطح.ولتيسير تطوير مواد أكثر تقدمًا، حدّد الباحثون كيفية تأثير التركيب الكيميائي في خصائص هذه المواد، معتمدين على جزيئات البوليمر الموجودة في المركبات الطبيعية. وتبيّن لهم أن نوع البوليمر المستخدم يجب أن يختلف تبعًا للحاجة الطبية؛ فالبوليمرات ذات المجموعات قليلة الذوبان في الماء تجعل قطرات المادة اللاصقة أكثر كثافة وإلفة للأسطح، فيما تلتصق القطرات ذات البوليمرات القصيرة بشكل أفضل، وتتمتع القطرات ذات البوليمرات الطويلة بمقاومة أعلى للتلف الميكانيكي والتمزق.نشرت نتائج الدراسة في مجلة "بوليمر"، وقد حظي هذا العمل بدعم من المؤسسة الروسية للعلوم.علماء روس يطورون تقنية جديدة لإنتاج إسمنت "قابل للبرمجة"علماء من روسيا والصين يطورون ذاكرة فائقة السرعة للهواتف والحواسيب

https://sarabic.ae/20260629/علماء-روس-يطورون-تقنية-جديدة-لإنتاج-إسمنت-قابل-للبرمجة-1114821952.html

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