وسط ركام الحرب... تاجر لبناني يعيد فتح متجره في صور ويتمسك بأمل المستقبل

عربي
مقتل رضيع في هجوم إرهابي شنته طائرة مسيرة أوكرانية على مدينة يغوريفسك الروسية
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مصر... جدل واسع حول دور وسائل التواصل في صنع "أطباء وهميين"
08:29 GMT
29 د
صدى الحياة
تحذيرات دولية: 4 دول عربية في بؤر الجوع العالمية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
09:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
بين بيروت والقاهرة
النزاع بين الدولة اللبنانية والمصارف مستمر... أيّ موقف للقاهرة في ظل استمرار التصعيد الإيراني الأميركي؟
10:00 GMT
123 د
نبض افريقيا
بوركينا فاسو تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع فرنسا
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
12:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
سحر الضاد يصل موسكو: عام دراسي جديد يفتح نوافذ روسيا على الثقافة العربية
16:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: ستكون حرية الإعلام الممارسة في سوريا عالية جدا
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ما التهديد الذي يراه الحوثي من تمركز إسرائيل بـ"أرض الصومال"؟
18:00 GMT
30 د
روسيا والعالم العربي
روسيا و الجزائر نحو مستوى جديد من الشراكة الاستراتيجية
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
خدمة العلم في لبنان على طاولة الحكومة... عمى مناخي وكوارث غير مرئية، فما علاقة الولايات المتحدة؟
00:30 GMT
57 د
بين بيروت والقاهرة
النزاع بين الدولة اللبنانية والمصارف مستمر... أيّ موقف للقاهرة في ظل استمرار التصعيد الإيراني الأميركي؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
08:29 GMT
31 د
من الملعب
مونديال 2026: الدور الأول لم يقدّم الكثير... والاختبار الحقيقي يبدأ الآن
09:03 GMT
26 د
نبض افريقيا
بوركينا فاسو تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع فرنسا
09:30 GMT
29 د
الحدث من سبوتنيك
الحدث من سبوتنيك
10:00 GMT
123 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
12:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
12:22 GMT
9 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
16:03 GMT
8 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
16:42 GMT
18 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260630/وسط-ركام-الحرب-تاجر-لبناني-يعيد-فتح-متجره-في-صور-ويتمسك-بأمل-المستقبل-1114831810.html
وسط ركام الحرب... تاجر لبناني يعيد فتح متجره في صور ويتمسك بأمل المستقبل
وسط ركام الحرب... تاجر لبناني يعيد فتح متجره في صور ويتمسك بأمل المستقبل
سبوتنيك عربي
على وقع التصعيد الميداني الأخير الذي حبس أنفاس اللبنانيين، يصر أهالي الجنوب على كتابة فصول جديدة من الصمود وتحدي ظروف الحرب. 30.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-30T08:35+0000
2026-06-30T08:35+0000
لبنان
الجنوب اللبناني
نباتات
الدمار
تقارير سبوتنيك
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/1e/1114831382_0:3:855:484_1920x0_80_0_0_b0895af993ca9774bc56d00c1cca1b32.jpg
ففي مدينة صور، وتحديدا في حي "الاستراحة" الذي طالته يد الدمار، يقف المواطن هشام عواضة وسط ركام الأبنية ليفتتح محله التجاري لبيع المواد الغذائية، رغم أن المحل بات "بلا واجهة"، بعد أن عصفت به غارة سوت المباني المقابلة له بالأرض. وخلف واجهة المحل المحطمة، لا يبكي عواضة خسارته المادية فحسب، بل تغص كلماته بوجع من نوع آخر. وجع على النباتات التي اعتنى بها لسنوات، حيث كان يعد مدخل محله الأجمل والأكثر تميزا في المنطقة، لكنه تحول إلى رماد ويباس.على مدار ست سنوات، حوّل عواضة هذا الرصيف إلى حديقة غناء، حتى أن أهالي الحي والأحياء المجاورة كانوا يقصدونه لقطف "الحر" للأكل. ومن بين الركام، يتذكر نبتة خاصة كانت تتفتح ورودا حمراء صبيحة يوم الخامس والعشرين من ديسمبر/ كانون الأول، بمناسبة عيد الميلاد، ليؤكد بعزيمة لا تلين أنه سيعمل على تعويضها وإعادة إحيائها من جديد لتصبح أكثر وأجمل مما كانت.لم يتبق من المنزل العريق سوى واجهته المطلة على الشارع، بينما تحول الداخل إلى دمار يستحيل ترميمه. ويصف هشام المشهد بمرارة، مشيرًا إلى أن ذلك البيت يحمل ذكريات طفولتهم وحياتهم، وأن القصف لم يدمر حجراً فقط، بل جرف تاريخا وذكريات، وجرف معه كل الأحبة الذين كانوا يلتقون بهم هناك.ورغم الخوف من عودة شبح الحرب والتصعيد والمصير المجهول، يوجه عواضة رسالة حياة تختصر إرادة اللبنانيين في الجنوب، قائلا: "كل شيء يحتاج إلى وقت وسيعود لطبيعته بإذن الله، وطالما نحن على قيد الحياة يجب أن نتمسك بالأمل، فبدون أمل لا يمكننا العيش، وعلينا أن نبقى متفائلين لنرى الحياة دائما جميلة".
https://sarabic.ae/20260618/حاروف-وجبشيت-والنبطية-عودة-خجولة-بين-الدمار-وغياب-مقومات-الحياة-في-لبنان-1114489165.html
https://sarabic.ae/20260419/بين-حلم-العودة-وركام-الحرب-طبيب-لبناني-يرمم-عيادته-في-النبطية-جنوبي-لبنان--فيديو-1112687397.html
لبنان
الجنوب اللبناني
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/1e/1114831382_104:0:753:487_1920x0_80_0_0_1cbf0a5eb4aa41703400fa1d100e8aa5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
لبنان, الجنوب اللبناني, نباتات, الدمار, تقارير سبوتنيك, حصري
لبنان, الجنوب اللبناني, نباتات, الدمار, تقارير سبوتنيك, حصري

وسط ركام الحرب... تاجر لبناني يعيد فتح متجره في صور ويتمسك بأمل المستقبل

08:35 GMT 30.06.2026
© Sputnikوسط ركام الحرب.. تاجر لبناني يعيد فتح متجره في صور ويتمسك بأمل المستقبل
وسط ركام الحرب.. تاجر لبناني يعيد فتح متجره في صور ويتمسك بأمل المستقبل - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2026
© Sputnik
تابعنا عبر
حصري
على وقع التصعيد الميداني الأخير الذي حبس أنفاس اللبنانيين، يصر أهالي الجنوب على كتابة فصول جديدة من الصمود وتحدي ظروف الحرب.
ففي مدينة صور، وتحديدا في حي "الاستراحة" الذي طالته يد الدمار، يقف المواطن هشام عواضة وسط ركام الأبنية ليفتتح محله التجاري لبيع المواد الغذائية، رغم أن المحل بات "بلا واجهة"، بعد أن عصفت به غارة سوت المباني المقابلة له بالأرض.

وتتزامن عودة "عواضة" لفتح مصدر رزقه مع حالة من الترقب والحذر الشديدين التي تسود الشارع اللبناني، لا سيما في ظل الانقسام السياسي الداخلي حول توقيع "اتفاق الإطار" بين لبنان وإسرائيل في العاصمة الأمريكية واشنطن، والمخاوف من تدحرج الأمور نحو تصعيد أوسع.

وخلف واجهة المحل المحطمة، لا يبكي عواضة خسارته المادية فحسب، بل تغص كلماته بوجع من نوع آخر. وجع على النباتات التي اعتنى بها لسنوات، حيث كان يعد مدخل محله الأجمل والأكثر تميزا في المنطقة، لكنه تحول إلى رماد ويباس.
يقول عواضة بحرقة لـ"سبوتنيك"، إن "أكثر ما يحزنه هو النباتات، حيث كان لديه حوض كبير يضم الورود والغاردينيا والفل والخبّيزة والفلفل الحار، وكان يعتبرها بمثابة أولاده".
على مدار ست سنوات، حوّل عواضة هذا الرصيف إلى حديقة غناء، حتى أن أهالي الحي والأحياء المجاورة كانوا يقصدونه لقطف "الحر" للأكل.
حاروف وجبشيت والنبطية.. عودة خجولة بين الدمار وغياب مقومات الحياة - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2026
حاروف وجبشيت والنبطية.. عودة خجولة بين الدمار وغياب مقومات الحياة في لبنان
18 يونيو, 19:41 GMT
ومن بين الركام، يتذكر نبتة خاصة كانت تتفتح ورودا حمراء صبيحة يوم الخامس والعشرين من ديسمبر/ كانون الأول، بمناسبة عيد الميلاد، ليؤكد بعزيمة لا تلين أنه سيعمل على تعويضها وإعادة إحيائها من جديد لتصبح أكثر وأجمل مما كانت.

ولم يقتصر الدمار في حي الاستراحة على الأشجار والمحال التجارية، بل محا تاريخا بأكمله، ففي الجهة المقابلة لمحله التجاري، دُمر ما يقارب أربعة مبان، من بينها منزل عائلة هشام التراثي الذي يتجاوز عمره المئة عام، والذي كان يعتبر معلما أساسيا في الحي.

لم يتبق من المنزل العريق سوى واجهته المطلة على الشارع، بينما تحول الداخل إلى دمار يستحيل ترميمه. ويصف هشام المشهد بمرارة، مشيرًا إلى أن ذلك البيت يحمل ذكريات طفولتهم وحياتهم، وأن القصف لم يدمر حجراً فقط، بل جرف تاريخا وذكريات، وجرف معه كل الأحبة الذين كانوا يلتقون بهم هناك.
بين حلم العودة وركام الحرب.. طبيب لبناني يرمم عيادته في النبطية جنوبي لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2026
بين حلم العودة وركام الحرب.. طبيب لبناني يرمم عيادته في النبطية جنوبي لبنان.. فيديو
19 أبريل, 13:12 GMT
ويعكس الدمار الذي وثقته الكاميرا في حي الاستراحة حجم المأساة، حيث يحتاج الحي المنكوب إلى وقت طويل لعودة الأهالي وترميم ما تهدم، سواء على صعيد الحجر أو على صعيد الحالة النفسية للسكان.
ورغم الخوف من عودة شبح الحرب والتصعيد والمصير المجهول، يوجه عواضة رسالة حياة تختصر إرادة اللبنانيين في الجنوب، قائلا: "كل شيء يحتاج إلى وقت وسيعود لطبيعته بإذن الله، وطالما نحن على قيد الحياة يجب أن نتمسك بالأمل، فبدون أمل لا يمكننا العيش، وعلينا أن نبقى متفائلين لنرى الحياة دائما جميلة".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала