https://sarabic.ae/20260630/وسط-ركام-الحرب-تاجر-لبناني-يعيد-فتح-متجره-في-صور-ويتمسك-بأمل-المستقبل-1114831810.html

وسط ركام الحرب... تاجر لبناني يعيد فتح متجره في صور ويتمسك بأمل المستقبل

وسط ركام الحرب... تاجر لبناني يعيد فتح متجره في صور ويتمسك بأمل المستقبل

سبوتنيك عربي

على وقع التصعيد الميداني الأخير الذي حبس أنفاس اللبنانيين، يصر أهالي الجنوب على كتابة فصول جديدة من الصمود وتحدي ظروف الحرب. 30.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-30T08:35+0000

2026-06-30T08:35+0000

2026-06-30T08:35+0000

لبنان

الجنوب اللبناني

نباتات

الدمار

تقارير سبوتنيك

حصري

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ففي مدينة صور، وتحديدا في حي "الاستراحة" الذي طالته يد الدمار، يقف المواطن هشام عواضة وسط ركام الأبنية ليفتتح محله التجاري لبيع المواد الغذائية، رغم أن المحل بات "بلا واجهة"، بعد أن عصفت به غارة سوت المباني المقابلة له بالأرض. وخلف واجهة المحل المحطمة، لا يبكي عواضة خسارته المادية فحسب، بل تغص كلماته بوجع من نوع آخر. وجع على النباتات التي اعتنى بها لسنوات، حيث كان يعد مدخل محله الأجمل والأكثر تميزا في المنطقة، لكنه تحول إلى رماد ويباس.على مدار ست سنوات، حوّل عواضة هذا الرصيف إلى حديقة غناء، حتى أن أهالي الحي والأحياء المجاورة كانوا يقصدونه لقطف "الحر" للأكل. ومن بين الركام، يتذكر نبتة خاصة كانت تتفتح ورودا حمراء صبيحة يوم الخامس والعشرين من ديسمبر/ كانون الأول، بمناسبة عيد الميلاد، ليؤكد بعزيمة لا تلين أنه سيعمل على تعويضها وإعادة إحيائها من جديد لتصبح أكثر وأجمل مما كانت.لم يتبق من المنزل العريق سوى واجهته المطلة على الشارع، بينما تحول الداخل إلى دمار يستحيل ترميمه. ويصف هشام المشهد بمرارة، مشيرًا إلى أن ذلك البيت يحمل ذكريات طفولتهم وحياتهم، وأن القصف لم يدمر حجراً فقط، بل جرف تاريخا وذكريات، وجرف معه كل الأحبة الذين كانوا يلتقون بهم هناك.ورغم الخوف من عودة شبح الحرب والتصعيد والمصير المجهول، يوجه عواضة رسالة حياة تختصر إرادة اللبنانيين في الجنوب، قائلا: "كل شيء يحتاج إلى وقت وسيعود لطبيعته بإذن الله، وطالما نحن على قيد الحياة يجب أن نتمسك بالأمل، فبدون أمل لا يمكننا العيش، وعلينا أن نبقى متفائلين لنرى الحياة دائما جميلة".

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