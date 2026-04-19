بين حلم العودة وركام الحرب.. طبيب لبناني يرمم عيادته في النبطية جنوبي لبنان.. فيديو

سبوتنيك عربي

في مدينة النبطية، التي طالما كانت نابضة بالحياة قبل أن تثقلها جراح الحرب الأخيرة، تبرز قصصٌ تتجاوز مفهوم "العودة" العادي لتصبح فعلا من أفعال التحدي. 19.04.2026, سبوتنيك عربي

الطبيب أحمد علوش، جراح أسنان عاد من بلاد الاغتراب محملا بأحلام رسمها فوق تراب وطنه، يجد نفسه اليوم أمام مهمة جديدة، ليس فقط مداواة آلام الناس، بل ترميم حلمه الذي طالته شظايا الدمار.بعد سنوات قضاها خارج البلاد، حيث بنى مسيرة مهنية ناجحة في طب الأسنان، قرر الدكتور علوش أن "الرزق والنجاح" الحقيقيين يكونان بين أهله.لم تكن عودته مجرد قرار مهني، بل كانت رغبة عميقة في الاستقرار بجانب والديه وفي حضن مدينته التي أحب.لكن آلة الحرب لم توفر أحلام العائدين. تعرض المبنى الذي تقع فيه عيادته، والمنطقة المحيطة بها، لاستهدافات مباشرة وعنيفة، مما أدى إلى دمار كبير في المحتويات والمبنى.ومع بدء سريان الهدنة، لم ينتظر الدكتور أحمد طويلا. كان من أوائل العائدين إلى النبطية، متفقدا ركام عيادته بقلبٍ مؤمن، وبيديه بدأ إزالته.يؤكد علوش أن عودته من الاغتراب لم تكن نزهة، بل هي خيار استراتيجي بالبقاء: "إن رجوعي من بلاد الاغتراب للبقاء هنا هو صمود من نوع آخر، هو تمسك بالبقاء مع والديّ وفي أرضي مهما بلغت التضحيات".رسالة الطبيب علوش لا تقتصر على شخصه، بل هي نداء لكل من نزحوا. يعبر بكلمات تملؤها الثقة عن أمله في أن تتجه الأمور نحو الأفضل، وأن تشهد الأيام المقبلة عودة كاملة وشاملة لكل أبناء النبطية ومحيطها، وكل الجنوب اللبناني، لتعود الحياة إلى شرايين هذه الأرض التي لا تعرف الانكسار.بين أنقاض العيادة وورشة الترميم، يرسم الدكتور أحمد علوش صورة حقيقية للإنسان الجنوبي: الطبيب الذي يداوي بالابتسامة، والمغترب الذي يزرع الأمل في قلب الركام، والابن الذي يرى في البقاء قرب والديه قمة الانتصار.

