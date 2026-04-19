بين حلم العودة وركام الحرب.. طبيب لبناني يرمم عيادته في النبطية جنوبي لبنان.. فيديو

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
151 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
من الملعب
إثارة بالغة في دوري أبطال أوروبا.. وأفريقيا موقعة صعبة بين الزمالك وشباب بلوزداد
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
09:03 GMT
10 د
شؤون عسكرية
هل ستكون إيران هي من تسجل الضربة الأولى مع اقتراب ساعة الصفر؟ يجيب خبير
09:13 GMT
29 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
09:43 GMT
10 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
نبض افريقيا
انعقاد مؤتمر برلين حول السودان بدون الحكومة السودانية
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
انتحار على الهواء... لماذا تفشل منصات التواصل في إيقاف "بث الموت"؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
11:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:47 GMT
13 د
خطوط التماس
الدولة العثمانية.. التراجع والانهيار
12:03 GMT
43 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
12:47 GMT
13 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
16:03 GMT
12 د
مرايا العلوم
هل تستخدم الولايات المتحدة الذكاء الاصطناعي في حصار مضيق هرمز
16:16 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
16:45 GMT
14 د
عالم سبوتنيك
إيران تعلن إعادة إغلاق مضيق هرمز بسبب استمرار الحصار الأمريكي لموانئها
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما الخيارات المطروحة بعد تعثر محادثات المرحلة الثانية من اتفاق غزة
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
التعليم العربي بين "جواز المرور الطبقي" وأزمة الهوية..
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
روسيا والعالم
روسيا تسعى لحل دبلوماسي بين واشنطن و طهران يحقق استقرار المنطقة العربية
08:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
انعقاد مؤتمر برلين حول السودان بدون الحكومة السودانية
09:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
09:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:03 GMT
12 د
صدى الحياة
التعليم العربي بين "جواز المرور الطبقي" وأزمة الهوية..
10:15 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي: مخاطر الصور المعدلة (تهديدات الهجمات الخفية عبر الصور)
10:45 GMT
15 د
مساحة حرة
انتحار على الهواء... لماذا تفشل منصات التواصل في إيقاف "بث الموت"؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تحوّل "صراع الثقافات" إلى ثراء فني في تجربته المسرحية
11:33 GMT
26 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:03 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:18 GMT
16 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما الخيارات المطروحة بعد تعثر محادثات المرحلة الثانية من اتفاق غزة
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:33 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
هل ستكون إيران هي من تسجل الضربة الأولى مع اقتراب ساعة الصفر؟ يجيب خبير
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
بين حلم العودة وركام الحرب.. طبيب لبناني يرمم عيادته في النبطية جنوبي لبنان.. فيديو
سبوتنيك عربي
في مدينة النبطية، التي طالما كانت نابضة بالحياة قبل أن تثقلها جراح الحرب الأخيرة، تبرز قصصٌ تتجاوز مفهوم "العودة" العادي لتصبح فعلا من أفعال التحدي. 19.04.2026, سبوتنيك عربي
في مدينة النبطية، التي طالما كانت نابضة بالحياة قبل أن تثقلها جراح الحرب الأخيرة، تبرز قصصٌ تتجاوز مفهوم "العودة" العادي لتصبح فعلا من أفعال التحدي.
الطبيب أحمد علوش، جراح أسنان عاد من بلاد الاغتراب محملا بأحلام رسمها فوق تراب وطنه، يجد نفسه اليوم أمام مهمة جديدة، ليس فقط مداواة آلام الناس، بل ترميم حلمه الذي طالته شظايا الدمار.
بعد سنوات قضاها خارج البلاد، حيث بنى مسيرة مهنية ناجحة في طب الأسنان، قرر الدكتور علوش أن "الرزق والنجاح" الحقيقيين يكونان بين أهله.
عاد إلى مدينة النبطية، مجهزاً عيادة طبية كانت تُعد من الأحدث في المنطقة، مزودة بأرقى الآلات والتقنيات الطبية، لتكون بصمة تطور في القطاع الصحي الجنوبي.
لم تكن عودته مجرد قرار مهني، بل كانت رغبة عميقة في الاستقرار بجانب والديه وفي حضن مدينته التي أحب.
لكن آلة الحرب لم توفر أحلام العائدين. تعرض المبنى الذي تقع فيه عيادته، والمنطقة المحيطة بها، لاستهدافات مباشرة وعنيفة، مما أدى إلى دمار كبير في المحتويات والمبنى.
يتصاعد الدخان عقب غارة إسرائيلية في النبطية، لبنان، 16 نيسان/ أبريل 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2026
عدسة "سبوتنيك" في النبطية جنوبي لبنان... دمار واسع وذهول يسكن ملامح العائدين
10:45 GMT
ومع بدء سريان الهدنة، لم ينتظر الدكتور أحمد طويلا. كان من أوائل العائدين إلى النبطية، متفقدا ركام عيادته بقلبٍ مؤمن، وبيديه بدأ إزالته.
يؤكد علوش أن عودته من الاغتراب لم تكن نزهة، بل هي خيار استراتيجي بالبقاء: "إن رجوعي من بلاد الاغتراب للبقاء هنا هو صمود من نوع آخر، هو تمسك بالبقاء مع والديّ وفي أرضي مهما بلغت التضحيات".
اليوم، باشر الدكتور علوش ورشة إعادة إعمار وترميم شاملة لعيادته، عازما على افتتاحها مجدداً في أقرب وقت ممكن، ليعلن أن إرادة الحياة أقوى من كل دمار.
رسالة الطبيب علوش لا تقتصر على شخصه، بل هي نداء لكل من نزحوا. يعبر بكلمات تملؤها الثقة عن أمله في أن تتجه الأمور نحو الأفضل، وأن تشهد الأيام المقبلة عودة كاملة وشاملة لكل أبناء النبطية ومحيطها، وكل الجنوب اللبناني، لتعود الحياة إلى شرايين هذه الأرض التي لا تعرف الانكسار.
بين أنقاض العيادة وورشة الترميم، يرسم الدكتور أحمد علوش صورة حقيقية للإنسان الجنوبي: الطبيب الذي يداوي بالابتسامة، والمغترب الذي يزرع الأمل في قلب الركام، والابن الذي يرى في البقاء قرب والديه قمة الانتصار.
