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أستاذ في العلوم السياسية: إيران تحاول الضغط على واشنطن للالتزام بتعهداتها واحترام بنود الاتفاق
أستاذ في العلوم السياسية: إيران تحاول الضغط على واشنطن للالتزام بتعهداتها واحترام بنود الاتفاق
سبوتنيك عربي
قال أستاذ العلوم السياسية رئيس كلية "المقدسي" في القدس، الدكتور أمجد شهاب، إن تأخير اجتماعات اللجان الفنية بين طهران وواشنطن في الدوحة، هو لرغبة الطرف الإيراني... 01.07.2026, سبوتنيك عربي
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وفي حديث لإذاعة "سبوتنيك"، رأى شهاب أن "الباب ما زال مفتوحا، ولكن نتيجة التخوف الذي تشعر به إيران تصر على تنفيذ مذكرة التفاهم كما تم الاتفاق عليها، كما أن وحدة الجبهة الداخلية الإيرانية تعتمد بشكل أساسي على أمل برفع العقوبات التي تعاني منها إيران منذ عقود طويلة".وتابع: "لكن لا يوجد نية واضحة من الطرف الأمريكي برفعها (أي العقوبات)، حتى الأموال المجمدة هناك محاولات للالتفاف عليها، وأيضاً إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً لتصدير الطاقة، وهذا ما تتخوفه إيران لأن الورقة الأقوى بالنسبة لها هي مسألة تصدير الطاقة أو حرية التصدير".وقال شهاب: "كانت الولايات المتحدة وإيران، تريدان تفادي المواجهة، لأنه سيكون الثمن باهظ جداً وخاصة في الاقتصاد العالمي، لذلك هذه التهديدات الأمريكية أداة لعملية ابتزاز من أجل الحصول على مزيد من التنازلات في جميع الملفات وخاصة في الملف الخارجي لإيران". وفي حال فتح مضيق "هرمز" واستمرار تصدير البترول والطاقة، علق شهاب قائلا: "إن الطرف الأقوى في هذه الحالة هي الولايات المتحدة وليست إيران، لذلك الاتفاق يبقى هشا وممكن أن يتغير لأن الولايات المتحدة تريد خلق وقائع جديدة في التعامل".
https://sarabic.ae/20260628/إيران-تربط-استدامة-أي-تفاهم-بوقف-العمليات-الإسرائيلية-في-لبنان-وانسحاب-القوات-الإسرائيلية-1114779123.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار ايران اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, مفاوضات, العالم
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار ايران اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, مفاوضات, العالم

أستاذ في العلوم السياسية: إيران تحاول الضغط على واشنطن للالتزام بتعهداتها واحترام بنود الاتفاق

20:15 GMT 01.07.2026 (تم التحديث: 20:16 GMT 01.07.2026)
© AP Photo / Amirhosein Khorgooiمضيق هرمز
مضيق هرمز - سبوتنيك عربي, 1920, 01.07.2026
© AP Photo / Amirhosein Khorgooi
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قال أستاذ العلوم السياسية رئيس كلية "المقدسي" في القدس، الدكتور أمجد شهاب، إن تأخير اجتماعات اللجان الفنية بين طهران وواشنطن في الدوحة، هو لرغبة الطرف الإيراني باستخدام أوراقه، للضغط على واشنطن لعدم احترامها بنود مذكرة التفاهم، خاصة ما يتعلق بالملف اللبناني ومضيق "هرمز".
وفي حديث لإذاعة "سبوتنيك"، رأى شهاب أن "الباب ما زال مفتوحا، ولكن نتيجة التخوف الذي تشعر به إيران تصر على تنفيذ مذكرة التفاهم كما تم الاتفاق عليها، كما أن وحدة الجبهة الداخلية الإيرانية تعتمد بشكل أساسي على أمل برفع العقوبات التي تعاني منها إيران منذ عقود طويلة".
وتابع: "لكن لا يوجد نية واضحة من الطرف الأمريكي برفعها (أي العقوبات)، حتى الأموال المجمدة هناك محاولات للالتفاف عليها، وأيضاً إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً لتصدير الطاقة، وهذا ما تتخوفه إيران لأن الورقة الأقوى بالنسبة لها هي مسألة تصدير الطاقة أو حرية التصدير".

وأضاف أن "الوصول إلى اتفاق كامل متكامل مع إيران في فترة الستين يوما، شبه مستحيلة خاصة أن الفجوة كبيرة بين الطرفين، لذلك نرى هناك عراقيل ومحاولات إثبات نوايا، لكن الهدف الأساسي ما زال يراوح الحلم الأمريكي بإسقاط النظام، ويعتقدون أن ابن الشاه الموجود في الولايات المتحدة بمثابة بديل عن النظام الحالي".

المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2026
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وقال شهاب: "كانت الولايات المتحدة وإيران، تريدان تفادي المواجهة، لأنه سيكون الثمن باهظ جداً وخاصة في الاقتصاد العالمي، لذلك هذه التهديدات الأمريكية أداة لعملية ابتزاز من أجل الحصول على مزيد من التنازلات في جميع الملفات وخاصة في الملف الخارجي لإيران".
وفي حال فتح مضيق "هرمز" واستمرار تصدير البترول والطاقة، علق شهاب قائلا: "إن الطرف الأقوى في هذه الحالة هي الولايات المتحدة وليست إيران، لذلك الاتفاق يبقى هشا وممكن أن يتغير لأن الولايات المتحدة تريد خلق وقائع جديدة في التعامل".
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