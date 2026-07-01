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إعلام: ويتكوف وكوشنر أجريا محادثات إيجابية بشأن إيران
إعلام: ويتكوف وكوشنر أجريا محادثات إيجابية بشأن إيران
سبوتنيك عربي
أفادت تقارير أمريكية، نقلاً عن مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، أن المبعوثين الخاصين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، أجريا محادثات... 01.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-01T04:44+0000
2026-07-01T04:44+0000
إيران
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وذكرت التقارير أن "كوشنر وويتكوف، أجريا محادثات إيجابية مع قادة إقليميين في قطر، فيما تستمر المحادثات الفنية مع إيران".ووصل ويتكوف وكوشنر إلى الدوحة، أمس الثلاثاء، لإجراء محادثات بعد أن اتفقت الولايات المتحدة وإيران، على وقف هجماتهما المتجددة. ومع ذلك، فإن حالة عدم اليقين التي تكتنف هذه المحادثات تُبرز حساسية المفاوضات والمسار المعقد، الذي ينتظر كلًا من واشنطن وطهران في سعيهما للتوصل إلى اتفاق أوسع.ويوم أمس الثلاثاء، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، أن بلاده "لن تبدأ أي مفاوضات مع الجانب الأمريكي بشأن الاتفاق النهائي، ما لم يتم تنفيذ البند الأول من مذكرة التفاهم".وفي ليلة 18 يونيو/ حزيران الماضي، وقّعت إيران والولايات المتحدة مذكرة عن بعد، تسعى إلى إنهاء الصراع العسكري بينهما، الذي بدأ في 28 فبراير/ شباط الماضي. كما تحدد المذكرة جدولًا زمنيًا لموعد رفع الولايات المتحدة الحصار البحري وعودة إيران إلى الملاحة في مضيق هرمز.الخارجية الإيرانية: لا مفاوضات مع واشنطن إلا بعد تنفيذ البند الأول من مذكرة التفاهمنتنياهو: لم يبق لـ"حزب الله" سوى 8% من مخزون صواريخه
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إيران, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
إيران, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

إعلام: ويتكوف وكوشنر أجريا محادثات إيجابية بشأن إيران

04:44 GMT 01.07.2026
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna / الانتقال إلى بنك الصورالمبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف وصهر الرئيس الأمريكي، رجل الأعمال جاريد كوشنر
المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف وصهر الرئيس الأمريكي، رجل الأعمال جاريد كوشنر - سبوتنيك عربي, 1920, 01.07.2026
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna
/
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تابعنا عبر
أفادت تقارير أمريكية، نقلاً عن مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، أن المبعوثين الخاصين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، أجريا محادثات إيجابية مع قادة إقليميين في قطر، بشأن الاتفاق النووي الإيراني.
وذكرت التقارير أن "كوشنر وويتكوف، أجريا محادثات إيجابية مع قادة إقليميين في قطر، فيما تستمر المحادثات الفنية مع إيران".

وأوضح المسؤول لوكالة "بلومبرغ"، أن "الدول تسعى إلى تخفيف التوترات في أعقاب الهجمات الأخيرة، التي عرّضت وقف إطلاق النار الهش للخطر".

ووصل ويتكوف وكوشنر إلى الدوحة، أمس الثلاثاء، لإجراء محادثات بعد أن اتفقت الولايات المتحدة وإيران، على وقف هجماتهما المتجددة. ومع ذلك، فإن حالة عدم اليقين التي تكتنف هذه المحادثات تُبرز حساسية المفاوضات والمسار المعقد، الذي ينتظر كلًا من واشنطن وطهران في سعيهما للتوصل إلى اتفاق أوسع.
ويوم أمس الثلاثاء، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، أن بلاده "لن تبدأ أي مفاوضات مع الجانب الأمريكي بشأن الاتفاق النهائي، ما لم يتم تنفيذ البند الأول من مذكرة التفاهم".
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19 يونيو, 12:33 GMT
وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن "البند 13 واضح بأن بدء مفاوضات الاتفاق النهائي مرهون بتنفيذ بنود أهمها وقف الحرب على لبنان"، مشددا على أن "إنشاء آلية مراقبة النزاع في لبنان أمر مهم ونحن نتابع هذا الموضوع بجدية".
وفي ليلة 18 يونيو/ حزيران الماضي، وقّعت إيران والولايات المتحدة مذكرة عن بعد، تسعى إلى إنهاء الصراع العسكري بينهما، الذي بدأ في 28 فبراير/ شباط الماضي. كما تحدد المذكرة جدولًا زمنيًا لموعد رفع الولايات المتحدة الحصار البحري وعودة إيران إلى الملاحة في مضيق هرمز.
الخارجية الإيرانية: لا مفاوضات مع واشنطن إلا بعد تنفيذ البند الأول من مذكرة التفاهم
نتنياهو: لم يبق لـ"حزب الله" سوى 8% من مخزون صواريخه
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