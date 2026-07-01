https://sarabic.ae/20260701/ترامب-يزعم-سعي-الصين-للسيطرة-على-قناة-بنما-ويتعهد-بمنعها-1114872510.html
ترامب يزعم سعي الصين للسيطرة على قناة بنما ويتعهد بمنعها
ترامب يزعم سعي الصين للسيطرة على قناة بنما ويتعهد بمنعها
سبوتنيك عربي
زعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أن الصين تسعى للسيطرة على قناة بنما، لافتًا إلى أنه سيمنع حدوث هذا الأمر. 01.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-01T20:30+0000
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وقال ترامب من مدينة ميدورا بولاية داكوتا الشمالية: "تحاول الصين الآن السيطرة على قناة بنما. ولن نسمح بحدوث ذلك".وقضت المحكمة العليا البنمية بأن قانون عام 1997 الذي أقر اتفاقية الامتياز مع شركة موانئ بنما لتشغيل محطتي بالبوا على ساحل المحيط الهادئ ومحطة كريستوبال على ساحل المحيط الأطلسي غير دستوري.واتهمت السلطات الصينية، بنما بالخضوع لـ"الهيمنة" والاستسلام لـ"الضغوط والترهيب" بدلاً من الدفاع عن استقلالها الوطني، وحذرت من عواقب سياسية واقتصادية محتملة.
https://sarabic.ae/20260701/إعلام-ترامب-يفضل-الدبلوماسية-على-الحرب-مع-إيران-1114854407.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, الصين
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, الصين
ترامب يزعم سعي الصين للسيطرة على قناة بنما ويتعهد بمنعها
زعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أن الصين تسعى للسيطرة على قناة بنما، لافتًا إلى أنه سيمنع حدوث هذا الأمر.
وقال ترامب من مدينة ميدورا بولاية داكوتا الشمالية: "تحاول الصين الآن السيطرة على قناة بنما. ولن نسمح بحدوث ذلك".
وفي شباط/ فبراير الماضي، أبلغت الحكومة البنمية السلطات بتعليق إدارة مينائي بالبوا وكريستوبال في القناة مؤقتاً، بعد إعلان بطلان العقد المبرم مع شركة موانئ بنما (PPC)، وهي شركة تابعة لمجموعة "هاتشينسون" التي تتخذ من هونغ كونغ مقرا لها.
وقضت المحكمة العليا البنمية بأن قانون عام 1997 الذي أقر اتفاقية الامتياز مع شركة موانئ بنما لتشغيل محطتي بالبوا على ساحل المحيط الهادئ ومحطة كريستوبال على ساحل المحيط الأطلسي غير دستوري.
ووصف مكتب شؤون هونغ كونغ وماكاو التابع لمجلس الدولة الصيني قرار المحكمة البنمية بأنه عبثي، معتبرا أنه ينتهك الحقوق القانونية لشركة "سي كي هاتشيسون هولدينغز" المحدودة، وقد رفعت الشركة نفسها دعوى قضائية ضد بنما.
واتهمت السلطات الصينية، بنما بالخضوع لـ"الهيمنة" والاستسلام لـ"الضغوط والترهيب" بدلاً من الدفاع عن استقلالها الوطني، وحذرت من عواقب سياسية واقتصادية محتملة.