https://sarabic.ae/20260701/إعلام-ترامب-يفضل-الدبلوماسية-على-الحرب-مع-إيران-1114854407.html
إعلام: ترامب يفضل الدبلوماسية على الحرب مع إيران
إعلام: ترامب يفضل الدبلوماسية على الحرب مع إيران
سبوتنيك عربي
أفادت تقارير إعلامية، نقلًا عن مسؤولين أمريكيين، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قرر عقب سلسلة من المحادثات، "اتباع الدبلوماسية لحل النزاع مع إيران"، مشيرين... 01.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-01T06:26+0000
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وقالت التقارير: "ترامب اطّلع على خيارات حرب شاملة ضد إيران، لكنه قرر الالتزام بالمسار الدبلوماسي في الوقت الحالي".كما ذكرت أن الرئيس الأمريكي أبلغ مساعديه بأنه سيرحب باستمرار المفاوضات لما بعد الموعد النهائي المحدد في 18 أغسطس/ آب المقبل، لإبرام الاتفاق النووي.تجدر الإشارة إلى أن ترامب أجرى سلسلة من المحادثات في الأيام الأخيرة مع وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث، ورئيس هيئة الأركان المشتركة دان كين، حول إمكانية توجيه ضربات إضافية على إيران.وفي ليلة 18 يونيو/ حزيران الماضي، وقّعت إيران والولايات المتحدة مذكرة عن بعد، تسعى إلى إنهاء الصراع العسكري بينهما، الذي بدأ في 28 فبراير/ شباط الماضي. كما تحدد المذكرة جدولًا زمنيًا لموعد رفع الولايات المتحدة الحصار البحري وعودة إيران إلى الملاحة في مضيق هرمز.إيران تنفي إجراء مفاوضات مع واشنطن في الدوحة وتعلن تشكيل فريق لمراقبة تنفيذ التفاهمات
https://sarabic.ae/20260701/إعلام-ويتكوف-وكوشنر-أجريا-محادثات-إيجابية-بشأن-إيران-1114852628.html
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إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
إعلام: ترامب يفضل الدبلوماسية على الحرب مع إيران
أفادت تقارير إعلامية، نقلًا عن مسؤولين أمريكيين، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قرر عقب سلسلة من المحادثات، "اتباع الدبلوماسية لحل النزاع مع إيران"، مشيرين إلى أن ذلك "يعرقل فرص تفكيك البرنامج النووي الإيراني"، وفق تعبيرهم.
وقالت التقارير: "ترامب اطّلع على خيارات حرب شاملة ضد إيران، لكنه قرر الالتزام بالمسار الدبلوماسي في الوقت الحالي".
وأشارت إلى أنه خلال هذه المحادثات، أعرب ترامب عن رأيه بأن "جولة أخرى من الضربات قد تقوّض الدبلوماسية وتضرّ بفرص واشنطن في تفكيك البرنامج النووي الإيراني نهائيًا".
كما ذكرت أن الرئيس الأمريكي أبلغ مساعديه بأنه سيرحب باستمرار المفاوضات لما بعد الموعد النهائي المحدد في 18 أغسطس/ آب المقبل، لإبرام الاتفاق النووي.
تجدر الإشارة إلى أن ترامب أجرى سلسلة من المحادثات في الأيام الأخيرة مع وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث، ورئيس هيئة الأركان المشتركة دان كين، حول إمكانية توجيه ضربات إضافية على إيران.
وكان نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، صرّح أمس الثلاثاء، بأن الولايات المتحدة يجب أن تتحقق من إزالة البرنامج النووي الإيراني بعمليات تفتيش مستمرة.
وفي ليلة 18 يونيو/ حزيران الماضي، وقّعت إيران والولايات المتحدة مذكرة عن بعد، تسعى إلى إنهاء الصراع العسكري بينهما، الذي بدأ في 28 فبراير/ شباط الماضي. كما تحدد المذكرة جدولًا زمنيًا لموعد رفع الولايات المتحدة الحصار البحري وعودة إيران إلى الملاحة في مضيق هرمز.