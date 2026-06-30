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إيران تنفي إجراء مفاوضات مع واشنطن في الدوحة وتعلن تشكيل فريق لمراقبة تنفيذ التفاهمات
إيران تنفي إجراء مفاوضات مع واشنطن في الدوحة وتعلن تشكيل فريق لمراقبة تنفيذ التفاهمات
سبوتنيك عربي
نفت وزارة الخارجية الإيرانية، أمس الاثنين، وجود أي مفاوضات مع الولايات المتحدة في العاصمة القطرية الدوحة، مؤكدة "عدم وجود أي خطط لعقد لقاءات مع مسؤولين... 30.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-30T08:52+0000
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وأعلنت الوزارة، تشكيل فريق عمل خاص لمراقبة تنفيذ مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن الفريق يتولى رصد جميع حالات الإخلال أو الخرق للالتزامات الواردة في المذكرة، في إطار متابعة تنفيذ التفاهمات بين الجانبين.وأكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، في وقت سابق من اليوم، أن بلاده "لن تتراجع، خلال المفاوضات مع الولايات المتحدة، عن حقوقها أو مصالحها أو مبادئها الوطنية تحت أي ظرف"، مشددًا على "تمسّك طهران بثوابتها في مختلف مراحل التفاوض"، وفق تعبيره.وفي وقت سابق من يوم أمس، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، أن "أولوية طهران في المرحلة الحالية تتمثل في ضمان تنفيذ بنود مذكرة التفاهم الخاصة بإنهاء الحرب"، مشددًا أن "الجمهورية الإسلامية تتابع تنفيذ التزامات الأطراف الأخرى بشكل جاد".وقال بقائي، في تصريحات، إن "الولايات المتحدة أصدرت التصاريح اللازمة لتنفيذ البند المتعلق بمبيعات النفط"، مضيفًا أن طهران "تتابع أيضًا تنفيذ البند الخاص بالإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة".وأوضح أن "وفدًا من الخبراء الإيرانيين سيتوجه إلى العاصمة القطرية الدوحة، خلال الأسبوع الجاري، لمتابعة تنفيذ البند المتعلق بالأصول المجمدة".يُذكر أن إيران والولايات المتحدة وقعتا عن بُعد، ليلة 18 يونيو/ حزيران الجاري، مذكرة تفاهم تنص على وقف إطلاق النار على جميع الجبهات، بما في ذلك العملية الإسرائيلية في لبنان، كما تحدد جدولًا زمنيًا لرفع الحصار البحري واستئناف الملاحة عبر مضيق هرمز.
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إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم

إيران تنفي إجراء مفاوضات مع واشنطن في الدوحة وتعلن تشكيل فريق لمراقبة تنفيذ التفاهمات

08:52 GMT 30.06.2026
© Sputnik . Sipoالخارجية الإيرانية
الخارجية الإيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2026
© Sputnik . Sipo
تابعنا عبر
نفت وزارة الخارجية الإيرانية، أمس الاثنين، وجود أي مفاوضات مع الولايات المتحدة في العاصمة القطرية الدوحة، مؤكدة "عدم وجود أي خطط لعقد لقاءات مع مسؤولين أمريكيين هناك".
وأعلنت الوزارة، تشكيل فريق عمل خاص لمراقبة تنفيذ مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن الفريق يتولى رصد جميع حالات الإخلال أو الخرق للالتزامات الواردة في المذكرة، في إطار متابعة تنفيذ التفاهمات بين الجانبين.
وأكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، في وقت سابق من اليوم، أن بلاده "لن تتراجع، خلال المفاوضات مع الولايات المتحدة، عن حقوقها أو مصالحها أو مبادئها الوطنية تحت أي ظرف"، مشددًا على "تمسّك طهران بثوابتها في مختلف مراحل التفاوض"، وفق تعبيره.
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00:05 GMT
وأوضح بزشكيان، عبر منصة "إكس"، أن جميع مراحل المفاوضات "جرت بالتنسيق الكامل مع المرشد الأعلى (مجتبى خامنئي)، وضمن الآليات والإجراءات المعتمدة"، مؤكدًا أن "مسار التفاوض يحظى بإشراف ومتابعة من أعلى مستويات القيادة في البلاد".
وفي وقت سابق من يوم أمس، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، أن "أولوية طهران في المرحلة الحالية تتمثل في ضمان تنفيذ بنود مذكرة التفاهم الخاصة بإنهاء الحرب"، مشددًا أن "الجمهورية الإسلامية تتابع تنفيذ التزامات الأطراف الأخرى بشكل جاد".
وقال بقائي، في تصريحات، إن "الولايات المتحدة أصدرت التصاريح اللازمة لتنفيذ البند المتعلق بمبيعات النفط"، مضيفًا أن طهران "تتابع أيضًا تنفيذ البند الخاص بالإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة".
وأوضح أن "وفدًا من الخبراء الإيرانيين سيتوجه إلى العاصمة القطرية الدوحة، خلال الأسبوع الجاري، لمتابعة تنفيذ البند المتعلق بالأصول المجمدة".
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وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم أمس الاثنين، أن "إيران لن تمتلك سلاحًا نوويًا"، مشيرًا إلى أن "طهران طلبت عقد اجتماع سيُعقد غدًا في العاصمة القطرية الدوحة".
يُذكر أن إيران والولايات المتحدة وقعتا عن بُعد، ليلة 18 يونيو/ حزيران الجاري، مذكرة تفاهم تنص على وقف إطلاق النار على جميع الجبهات، بما في ذلك العملية الإسرائيلية في لبنان، كما تحدد جدولًا زمنيًا لرفع الحصار البحري واستئناف الملاحة عبر مضيق هرمز.
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