https://sarabic.ae/20260630/إيران-تنفي-إجراء-مفاوضات-مع-واشنطن-في-الدوحة-وتعلن-تشكيل-فريق-لمراقبة-تنفيذ-التفاهمات-1114832028.html

إيران تنفي إجراء مفاوضات مع واشنطن في الدوحة وتعلن تشكيل فريق لمراقبة تنفيذ التفاهمات

إيران تنفي إجراء مفاوضات مع واشنطن في الدوحة وتعلن تشكيل فريق لمراقبة تنفيذ التفاهمات

سبوتنيك عربي

نفت وزارة الخارجية الإيرانية، أمس الاثنين، وجود أي مفاوضات مع الولايات المتحدة في العاصمة القطرية الدوحة، مؤكدة "عدم وجود أي خطط لعقد لقاءات مع مسؤولين... 30.06.2026, سبوتنيك عربي

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وأعلنت الوزارة، تشكيل فريق عمل خاص لمراقبة تنفيذ مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن الفريق يتولى رصد جميع حالات الإخلال أو الخرق للالتزامات الواردة في المذكرة، في إطار متابعة تنفيذ التفاهمات بين الجانبين.وأكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، في وقت سابق من اليوم، أن بلاده "لن تتراجع، خلال المفاوضات مع الولايات المتحدة، عن حقوقها أو مصالحها أو مبادئها الوطنية تحت أي ظرف"، مشددًا على "تمسّك طهران بثوابتها في مختلف مراحل التفاوض"، وفق تعبيره.وفي وقت سابق من يوم أمس، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، أن "أولوية طهران في المرحلة الحالية تتمثل في ضمان تنفيذ بنود مذكرة التفاهم الخاصة بإنهاء الحرب"، مشددًا أن "الجمهورية الإسلامية تتابع تنفيذ التزامات الأطراف الأخرى بشكل جاد".وقال بقائي، في تصريحات، إن "الولايات المتحدة أصدرت التصاريح اللازمة لتنفيذ البند المتعلق بمبيعات النفط"، مضيفًا أن طهران "تتابع أيضًا تنفيذ البند الخاص بالإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة".وأوضح أن "وفدًا من الخبراء الإيرانيين سيتوجه إلى العاصمة القطرية الدوحة، خلال الأسبوع الجاري، لمتابعة تنفيذ البند المتعلق بالأصول المجمدة".يُذكر أن إيران والولايات المتحدة وقعتا عن بُعد، ليلة 18 يونيو/ حزيران الجاري، مذكرة تفاهم تنص على وقف إطلاق النار على جميع الجبهات، بما في ذلك العملية الإسرائيلية في لبنان، كما تحدد جدولًا زمنيًا لرفع الحصار البحري واستئناف الملاحة عبر مضيق هرمز.

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