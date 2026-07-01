https://sarabic.ae/20260701/حركة-الطيران-طبيعية-إخماد-حريق-في-محيط-مطار-بغداد-1114864343.html

"حركة الطيران طبيعية"... إخماد حريق في محيط مطار بغداد

"حركة الطيران طبيعية"... إخماد حريق في محيط مطار بغداد

سبوتنيك عربي

تمكنت فرق الدفاع المدني العراقية، اليوم الأربعاء، من إخماد حريق اندلع داخل محيط مطار بغداد الدولي بعد أكثر من ساعتين من عمليات المكافحة. 01.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-01T14:15+0000

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ونقل الموقع الإلكتروني "السومرية نيوز"، مساء اليوم الأربعاء، عن مصدر أمني، أن الحريق اندلع في مساحة تضم أعشابا جافة وسكرابا ومواد مستهلكة، فيما واصلت فرق الدفاع المدني تنفيذ أعمال التبريد لمنع تجدد النيران.وأضاف المصدر الأمني أنه سيتم فتح تحقيق للوقوف على أسباب الحريق وكشف ملابساته، دون تسجيل معلومات عن وقوع خسائر بشرية حتى الآن.وكانت إدارة مطار بغداد الدولي قد أفادت بأن الحريق الذي تم تداوله عبر بعض صفحات التواصل الاجتماعي، بعيد عن منشآت المطار التشغيلية، بينما تعاملت فرق الدفاع المدني والجهات المختصة العراقية بشكل فوري، وتمت السيطرة عليه بالكامل دون تسجيل أي تأثير على مرافق المطار أو سلامة المسافرين والعاملين.وأكدت أن حركة الطيران والملاحة الجوية في مطار بغداد الدولي تسير بصورة طبيعية ومنتظمة، حيث لم تشهد عمليات الإقلاع والهبوط أو جداول الرحلات القادمة والمغادرة أي تأخير أو تغيير جراء هذا الحادث العارض.وأهابت إدارة مطار بغداد الدولي بجميع وسائل الإعلام ونشطاء منصات التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة والأمانة الصحفية في النقل، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية المخولة، وذلك تجنبا لترويج أخبار غير دقيقة قد تثير القلق والارتباك لدى المواطنين والمسافرين الكرام.

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