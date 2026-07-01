https://sarabic.ae/20260701/رئيس-الحكومة-اللبنانية-أولوية-المفاوضات-المقبلة-جدول-زمني-لانسحاب-إسرائيل-من-بلادنا-1114872727.html

رئيس الحكومة اللبنانية: أولوية المفاوضات المقبلة "جدول زمني" لانسحاب إسرائيل من بلادنا

رئيس الحكومة اللبنانية: أولوية المفاوضات المقبلة "جدول زمني" لانسحاب إسرائيل من بلادنا

سبوتنيك عربي

شدد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، اليوم الأربعاء، على أن أولوية لبنان في الجولات المقبلة من المفاوضات تتمثل في وضع جدول زمني واضح لانسحاب إسرائيل من... 01.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-01T20:41+0000

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وأجرت قناة "LBCI" اللبنانية، مساء اليوم الأربعاء، مقابلة مع سلام، أوضح من خلالها أن ما يتم تداوله بشأن "اتفاق الإطار" لا يعني اتفاقا نهائيا أو معاهدة، بل هو "إطار توجيهي للمفاوضات يحدد مسارها بهدف الوصول إلى اتفاق".وأوضح نواف سلام أن لبنان "ليس من هواة المفاوضات"، مضيفا: "وصلنا إلى هذه المرحلة بعد حربين خلّفتا آلاف الضحايا وتسببت الأولى بأضرار مباشرة تجاوزت الـ7 مليارات دولار من دون احتساب الخسائر الاقتصادية التي تُقدَّر بنحو 13 مليارا".وأكد رئيس الحكومة اللبنانية أن "تطبيق أي إطار تفاوضي من المفترض أن يؤدي إلى انسحاب إسرائيلي كامل من الأراضي اللبنانية، وتمكين عودة السكان إلى مناطقهم، وذلك يمثل أولوية حكومية في المرحلة الحالية".وذكر نواف سلام أن "من أولويات الحكومة في المفاوضات المقبلة التوصل إلى جدول زمني واضح لتنفيذ هذا الانسحاب".وكانت إيران والولايات المتحدة، قد أعلنتا منتصف يونيو/ حزيران الجاري، التوصل إلى مذكرة تفاهم، بوساطة دولية قادتها باكستان، تتضمن ترتيبات لإنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي، وتمهيد الطريق أمام مفاوضات تمتد 60 يومًا، حول اتفاق أشمل يتناول الملف النووي الإيراني ورفع العقوبات والقضايا الشائكة الأخرى.وتنص مذكرة التفاهم على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، وتخفيف بعض القيود المالية المفروضة عليها أيضًا، والإفراج عن أصول إيرانية مجمّدة، إلى جانب منح إعفاءات أمريكية فورية لصادرات النفط الإيرانية، وأيضا إنشاء صندوق لإعادة إعمار إيران بقيمة 300 مليار دولار.

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