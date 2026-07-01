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ميناء كراتشي يسجل أعلى حجم مناولة بضائع في تاريخه وسط تحولات الشحن العالمية
ميناء كراتشي يسجل أعلى حجم مناولة بضائع في تاريخه وسط تحولات الشحن العالمية
سبوتنيك عربي
سجل ميناء كراتشي أعلى حجم مناولة بضائع في تاريخه الممتد لـ 138 عامًا، حيث بلغ 54.7 مليون طن خلال الاثني عشر شهرًا المنتهية في يونيو/ حزيران 2026، متجاوزًا... 01.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-01T16:37+0000
2026-07-01T16:38+0000
العالم
باكستان
كراتشي
ميناء
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يعكس هذا الارتفاع الكبير تغيرات جوهرية في مسارات الشحن العالمية، بما في ذلك إغلاق مضيق هرمز خلال الحرب الأمريكية الإيرانية، مما أدى إلى زيادة حركة الشحن باتجاه باكستان. وتعزز هذا الزخم هذا الشهر بتوقيع باكستان والمملكة العربية السعودية وشركات محلية اتفاقية لتطوير منطقة أعمال بحرية على مساحة 140 فدانًا على طول الواجهة البحرية. في حين أشاد المسؤولون بالكفاءة المتزايدة للقطاع البحري وتعهدوا بمواصلة تحديثه.وتعرف "مناولة البضائع" بأنها مجموعة العمليات اللوجستية الأساسية التي تتم داخل الموانئ وتشمل تفريغ البضائع من السفن أو تحميلها عليها، بالإضافة إلى نقلها، وتخزينها، وتكديسها داخل الساحات.4 دول عربية ضمن أكبر منتجي النفط في العالم... من يتصدر القائمة؟
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العالم, باكستان, كراتشي, ميناء
العالم, باكستان, كراتشي, ميناء

ميناء كراتشي يسجل أعلى حجم مناولة بضائع في تاريخه وسط تحولات الشحن العالمية

16:37 GMT 01.07.2026 (تم التحديث: 16:38 GMT 01.07.2026)
© Sputnik . Safa Ismailسوريا ترخص أول "هيئة تصنيف بحرية" لاستقطاب السفن وقطف حصة من النقل البحري العالمي
سوريا ترخص أول هيئة تصنيف بحرية لاستقطاب السفن وقطف حصة من النقل البحري العالمي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.07.2026
© Sputnik . Safa Ismail
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سجل ميناء كراتشي أعلى حجم مناولة بضائع في تاريخه الممتد لـ 138 عامًا، حيث بلغ 54.7 مليون طن خلال الاثني عشر شهرًا المنتهية في يونيو/ حزيران 2026، متجاوزًا الرقم القياسي السابق البالغ 54 مليون طن.
يعكس هذا الارتفاع الكبير تغيرات جوهرية في مسارات الشحن العالمية، بما في ذلك إغلاق مضيق هرمز خلال الحرب الأمريكية الإيرانية، مما أدى إلى زيادة حركة الشحن باتجاه باكستان.

كما شهد الميناء الباكستاني نشاطًا غير مسبوق في عمليات الشحن العابر، بما في ذلك وصول أول سفينة شحن مكتملة الشحن إلى كراتشي في مايو، وهو تطور يُنظر إليه كخطوة هامة نحو ترسيخ مكانة باكستان كمركز لوجستي إقليمي.

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وتعزز هذا الزخم هذا الشهر بتوقيع باكستان والمملكة العربية السعودية وشركات محلية اتفاقية لتطوير منطقة أعمال بحرية على مساحة 140 فدانًا على طول الواجهة البحرية.
في حين أشاد المسؤولون بالكفاءة المتزايدة للقطاع البحري وتعهدوا بمواصلة تحديثه.
وتعرف "مناولة البضائع" بأنها مجموعة العمليات اللوجستية الأساسية التي تتم داخل الموانئ وتشمل تفريغ البضائع من السفن أو تحميلها عليها، بالإضافة إلى نقلها، وتخزينها، وتكديسها داخل الساحات.
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