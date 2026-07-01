https://sarabic.ae/20260701/ميناء-كراتشي-يسجل-أعلى-حجم-مناولة-بضائع-في-تاريخه-وسط-تحولات-الشحن-العالمية-1114867226.html

ميناء كراتشي يسجل أعلى حجم مناولة بضائع في تاريخه وسط تحولات الشحن العالمية

ميناء كراتشي يسجل أعلى حجم مناولة بضائع في تاريخه وسط تحولات الشحن العالمية

سبوتنيك عربي

سجل ميناء كراتشي أعلى حجم مناولة بضائع في تاريخه الممتد لـ 138 عامًا، حيث بلغ 54.7 مليون طن خلال الاثني عشر شهرًا المنتهية في يونيو/ حزيران 2026، متجاوزًا... 01.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-01T16:37+0000

2026-07-01T16:37+0000

2026-07-01T16:38+0000

العالم

باكستان

كراتشي

ميناء

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يعكس هذا الارتفاع الكبير تغيرات جوهرية في مسارات الشحن العالمية، بما في ذلك إغلاق مضيق هرمز خلال الحرب الأمريكية الإيرانية، مما أدى إلى زيادة حركة الشحن باتجاه باكستان. وتعزز هذا الزخم هذا الشهر بتوقيع باكستان والمملكة العربية السعودية وشركات محلية اتفاقية لتطوير منطقة أعمال بحرية على مساحة 140 فدانًا على طول الواجهة البحرية. في حين أشاد المسؤولون بالكفاءة المتزايدة للقطاع البحري وتعهدوا بمواصلة تحديثه.وتعرف "مناولة البضائع" بأنها مجموعة العمليات اللوجستية الأساسية التي تتم داخل الموانئ وتشمل تفريغ البضائع من السفن أو تحميلها عليها، بالإضافة إلى نقلها، وتخزينها، وتكديسها داخل الساحات.4 دول عربية ضمن أكبر منتجي النفط في العالم... من يتصدر القائمة؟

https://sarabic.ae/20260621/باكستان-تشارك-بعقد-محادثات-في-سويسرا-للتأكد-من-تنفيذ-مذكرة-تفاهم-إسلام-آباد---بيان-1114551442.html

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