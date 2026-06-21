https://sarabic.ae/20260621/باكستان-تشارك-بعقد-محادثات-في-سويسرا-للتأكد-من-تنفيذ-مذكرة-تفاهم-إسلام-آباد---بيان-1114551442.html

باكستان تشارك بعقد محادثات في سويسرا للتأكد من تنفيذ مذكرة تفاهم إسلام آباد

باكستان تشارك بعقد محادثات في سويسرا للتأكد من تنفيذ مذكرة تفاهم إسلام آباد

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الخارجية الباكستانية، اليوم الأحد، أن رئيس الوزراء شهباز شريف غادر إلى منطقة بورغنشتوك في سويسرا برفقة رئيس أركان الجيش عاصم منير، للمشاركة في... 21.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-21T04:37+0000

2026-06-21T04:37+0000

2026-06-21T05:17+0000

إيران

أخبار إيران

باكستان

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وأصدرت الخارجية الباكستانية بيانا لها جاء فيه أن "وفودًا رفيعة المستوى من إيران وقطر والولايات المتحدة ستشارك كذلك في هذه المحادثات".وأوضحت: "تمثل هذه المحادثات أول تواصل رسمي بعد توقيع مذكرة تفاهم إسلام آباد في 17 حزيران/يونيو 2026. وستواصل باكستان دعم وتعزيز تنفيذ التفاهمات التي تم التوصل إليها بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة".وفي وقت سابق أمس، أعرب نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، عن ثقته في استمرار وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.وأضاف أن المحادثات مع إيران تسير بشكل جيد، مشيرًا إلى أن جولة محادثات قد تنعقد غدًا الأحد في سويسرا، مشيرا إلى أن المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف وصهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر قد وصلا بالفعل إلى سويسرا لإجراء محادثات مع إيران.‏وأضاف التلفزيون الإيراني: "يضم الوفد كلاً من: محمد باقر قالیباف رئيس مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني، وعباس عراقجي وزير الخارجية، وعلي باقري نائب الشؤون الدولية في أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي، وعبد الناصر همتي رئيس البنك المركزي، وحميد بورد نائب وزير النفط ورئيس شركة النفط الوطنية الإيرانية، وكاظم غريب آبادي، وإسماعيل بقائي نواب وزير الخارجية، وغيرهم من الأعضاء".وأعلنت إيران والولايات المتحدة، منتصف حزيران/يونيو الجاري، التوصل إلى مذكرة تفاهم، بوساطة دولية قادتها باكستان، تتضمن ترتيبات لإنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في 28 شباط/فبراير، وتمهيد الطريق أمام مفاوضات تمتد 60 يوماً، حول اتفاق أشمل يتناول الملف النووي الإيراني ورفع العقوبات والقضايا الشائكة الأخرى.وتنص مذكرة التفاهم على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، وتخفيف بعض القيود المالية المفروضة عليها أيضا، والإفراج عن أصول إيرانية مجمّدة، إلى جانب منح إعفاءات أمريكية فورية لصادرات النفط الإيرانية، وأيضا إنشاء صندوق لإعادة إعمار إيران بقيمة 300 مليار دولار، إضافة إلى حوافز مالية أخرى.فانس يعلن أنه سيبقى في سويسرا "ليوم أو يومين" لإجراء مفاوضات مع إيران

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