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باكستان تشارك بعقد محادثات في سويسرا للتأكد من تنفيذ مذكرة تفاهم إسلام آباد
باكستان تشارك بعقد محادثات في سويسرا للتأكد من تنفيذ مذكرة تفاهم إسلام آباد
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الخارجية الباكستانية، اليوم الأحد، أن رئيس الوزراء شهباز شريف غادر إلى منطقة بورغنشتوك في سويسرا برفقة رئيس أركان الجيش عاصم منير، للمشاركة في... 21.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-21T04:37+0000
2026-06-21T05:17+0000
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وأصدرت الخارجية الباكستانية بيانا لها جاء فيه أن "وفودًا رفيعة المستوى من إيران وقطر والولايات المتحدة ستشارك كذلك في هذه المحادثات".وأوضحت: "تمثل هذه المحادثات أول تواصل رسمي بعد توقيع مذكرة تفاهم إسلام آباد في 17 حزيران/يونيو 2026. وستواصل باكستان دعم وتعزيز تنفيذ التفاهمات التي تم التوصل إليها بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة".وفي وقت سابق أمس، أعرب نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، عن ثقته في استمرار وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.وأضاف أن المحادثات مع إيران تسير بشكل جيد، مشيرًا إلى أن جولة محادثات قد تنعقد غدًا الأحد في سويسرا، مشيرا إلى أن المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف وصهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر قد وصلا بالفعل إلى سويسرا لإجراء محادثات مع إيران.‏وأضاف التلفزيون الإيراني: "يضم الوفد كلاً من: محمد باقر قالیباف رئيس مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني، وعباس عراقجي وزير الخارجية، وعلي باقري نائب الشؤون الدولية في أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي، وعبد الناصر همتي رئيس البنك المركزي، وحميد بورد نائب وزير النفط ورئيس شركة النفط الوطنية الإيرانية، وكاظم غريب آبادي، وإسماعيل بقائي نواب وزير الخارجية، وغيرهم من الأعضاء".وأعلنت إيران والولايات المتحدة، منتصف حزيران/يونيو الجاري، التوصل إلى مذكرة تفاهم، بوساطة دولية قادتها باكستان، تتضمن ترتيبات لإنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في 28 شباط/فبراير، وتمهيد الطريق أمام مفاوضات تمتد 60 يوماً، حول اتفاق أشمل يتناول الملف النووي الإيراني ورفع العقوبات والقضايا الشائكة الأخرى.وتنص مذكرة التفاهم على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، وتخفيف بعض القيود المالية المفروضة عليها أيضا، والإفراج عن أصول إيرانية مجمّدة، إلى جانب منح إعفاءات أمريكية فورية لصادرات النفط الإيرانية، وأيضا إنشاء صندوق لإعادة إعمار إيران بقيمة 300 مليار دولار، إضافة إلى حوافز مالية أخرى.فانس يعلن أنه سيبقى في سويسرا "ليوم أو يومين" لإجراء مفاوضات مع إيران
https://sarabic.ae/20260620/تصويت-برأيك-من-يفرض-شروطه-في-الشرق-الأوسط-بعد-إعلان-إيران-إعادة-إغلاق-مضيق-هرمز؟-1114542728.html
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باكستان تشارك بعقد محادثات في سويسرا للتأكد من تنفيذ مذكرة تفاهم إسلام آباد

04:37 GMT 21.06.2026 (تم التحديث: 05:17 GMT 21.06.2026)
© AP Photo / Anjum Naveedأعضاء من وسائل الإعلام في مركز إعلامي تم تجهيزه لتغطية المفاوضات الأمريكية الإيرانية
أعضاء من وسائل الإعلام في مركز إعلامي تم تجهيزه لتغطية المفاوضات الأمريكية الإيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2026
© AP Photo / Anjum Naveed
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أفادت وزارة الخارجية الباكستانية، اليوم الأحد، أن رئيس الوزراء شهباز شريف غادر إلى منطقة بورغنشتوك في سويسرا برفقة رئيس أركان الجيش عاصم منير، للمشاركة في محادثات رفيعة المستوى بشأن تنفيذ مذكرة تفاهم إسلام آباد.
وأصدرت الخارجية الباكستانية بيانا لها جاء فيه أن "وفودًا رفيعة المستوى من إيران وقطر والولايات المتحدة ستشارك كذلك في هذه المحادثات".
وأوضحت: "تمثل هذه المحادثات أول تواصل رسمي بعد توقيع مذكرة تفاهم إسلام آباد في 17 حزيران/يونيو 2026. وستواصل باكستان دعم وتعزيز تنفيذ التفاهمات التي تم التوصل إليها بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة".
وعلى هامش المحادثات، من المتوقع أيضًا أن يجري رئيس الوزراء لقاءات ثنائية مع الوفود المشاركة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية وقطر وسويسرا والولايات المتحدة، وذلك للتأكيد مجددًا على التزام باكستان الراسخ بالحوار والسلام المستدام في المنطقة.
وأردف البيان: "يؤكد الدور التيسيري الذي تضطلع به باكستان نهجها القائم على المبادئ والتوازن والبناء طوال فترة الأزمة، بما في ذلك استضافتها جولات سابقة من المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، واستمرار الاتصالات الدبلوماسية التي تُوجت بالتوصل إلى مذكرة تفاهم إسلام آباد".
وفي وقت سابق أمس، أعرب نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، عن ثقته في استمرار وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.
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وقال فانس، في تصريح لقناة "فوكس نيوز" الأمريكية: "أنا على ثقة تامة بأننا قادرون على الحفاظ على وقف إطلاق النار (مع إيران)".

وأضاف أن المحادثات مع إيران تسير بشكل جيد، مشيرًا إلى أن جولة محادثات قد تنعقد غدًا الأحد في سويسرا، مشيرا إلى أن المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف وصهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر قد وصلا بالفعل إلى سويسرا لإجراء محادثات مع إيران.‏
كما أفاد التلفزيون الإيراني الرسمي، بأن وفد إيران المفاوض برئاسة رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف توجه إلى مدينة زيورخ السويسرية لإجراء محادثات مع الولايات المتحدة.
وأضاف التلفزيون الإيراني: "يضم الوفد كلاً من: محمد باقر قالیباف رئيس مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني، وعباس عراقجي وزير الخارجية، وعلي باقري نائب الشؤون الدولية في أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي، وعبد الناصر همتي رئيس البنك المركزي، وحميد بورد نائب وزير النفط ورئيس شركة النفط الوطنية الإيرانية، وكاظم غريب آبادي، وإسماعيل بقائي نواب وزير الخارجية، وغيرهم من الأعضاء".
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وأعلنت إيران والولايات المتحدة، منتصف حزيران/يونيو الجاري، التوصل إلى مذكرة تفاهم، بوساطة دولية قادتها باكستان، تتضمن ترتيبات لإنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في 28 شباط/فبراير، وتمهيد الطريق أمام مفاوضات تمتد 60 يوماً، حول اتفاق أشمل يتناول الملف النووي الإيراني ورفع العقوبات والقضايا الشائكة الأخرى.
وتنص مذكرة التفاهم على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، وتخفيف بعض القيود المالية المفروضة عليها أيضا، والإفراج عن أصول إيرانية مجمّدة، إلى جانب منح إعفاءات أمريكية فورية لصادرات النفط الإيرانية، وأيضا إنشاء صندوق لإعادة إعمار إيران بقيمة 300 مليار دولار، إضافة إلى حوافز مالية أخرى.
فانس يعلن أنه سيبقى في سويسرا "ليوم أو يومين" لإجراء مفاوضات مع إيران
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