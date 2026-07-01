https://sarabic.ae/20260701/نائب-لبناني-اتفاق-الإطار-غير-واضح-وفيه-بنود-سرية-ولا-يلزم-إسرائيل-بالانسحاب-1114869851.html

نائب لبناني: "اتفاق الإطار" غير واضح وفيه بنود سرية ولا يلزم إسرائيل بالانسحاب

نائب لبناني: "اتفاق الإطار" غير واضح وفيه بنود سرية ولا يلزم إسرائيل بالانسحاب

سبوتنيك عربي

رأى النائب عن التيار الوطني الحر في البرلمان اللبناني أسعد درغام، أن "اتفاق الإطار الذي وقعه لبنان ربطت من خلاله إسرائيل كل شيء بنزع سلاح "حزب الله"، بالمقابل... 01.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-01T18:11+0000

2026-07-01T18:11+0000

2026-07-01T18:11+0000

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درغام، وفي حديث لإذاعة "سبوتنيك"، قال إن "الإسرائيلي بمجرد توقيع اتفاق الإطار الذي قام به جلب مادة خلافية جديدة والمزيد من الانقسام السياسي في لبنان، والأخطر اليوم هو عجز السلطة عن تطبيق هذا الاتفاق، وبالتالي نحن نقول لإسرائيل بطريقة غير مباشرة، إننا غير قادرين على فعل أي شيء، ولها حرية التصرف".وتعليقا على زيارة باسيل إلى عين التينة، قال درغام إن "التيار الوطني الحر لن يكون في أي جبهة من الجبهات، لا مع المهللين ولا مع المعارضين للاتفاق الذي لدينا ملاحظات عليه، كما أن الاتفاق بالصورة المطروحة غير واضح، وكل يوم يتبين وجود وثيقة سرية وأمنية، وبالتالي لدينا ملاحظات عليه، كما أن التيار كان أعد "ورقة حماية لبنان" وزار جميع الأحزاب والشخصيات السياسية وشرح الأولويات التي تتضمن حماية السلم الأهلي والوحدة الوطنية ودرء الفتنة في لبنان، واليوم زاد إلى هذه المخاوف الإشاعات التي استهدفت الجيش وقائده". وتابع درغام أن "التيار مع هواجس الفريق اللبناني الذي يطالب بنزع السلاح ولكن دون أن يؤدي ذلك إلى فتنة داخلية، ونقول لحزب الله إن هذا السلاح انتفى دوره، لكن أيضا لبنان بحاجة الى ضمانات لعدم تكرار الاعتداءات الإسرائيلية، وبالتالي أي اتفاق لا يوصل إلى نتيجة لا ترضي الطرفين لا يدوم".وأضاف أن "المطلوب اليوم من "حزب الله" عدم إطلاق الشائعات بحق الجيش، ولو قال أنه مستعد لتسليم السلاح مقابل استعادة الأسرى وتحرير الأرض كل اللبنانيين سيكونون بصفه، ولو أن السلطة اللبنانية حصّلت شروطا أفضل، لكان وجد "حزب الله" نفسه محرجا لرفض هذا الاتفاق".وعن التدخل السوري في لبنان، أوضح درغام أنه "في ظل التحريض الأمريكي والإسرائيلي وسحب الغطاء العربي لعدم التدخل السوري في لبنان أصبح التدخل السوري مطروحا بشكل جدي، وبالتالي اذا تدخلت سوريا في لبنان سيكون لها مؤيدين، ما سيؤدي إلى فتنة داخلية في لبنان، وبذلك تكون إسرائيل أخذت ما تريد وسيُنسى انسحابها من الجنوب، ويقول المجتمع الدولي للسلطة أنها عاجزة عن القيام بدورها وهي بحاجة لوصاية".

https://sarabic.ae/20260627/أمين-عام-حزب-الله-الاتفاق-الإطاري-بين-لبنان-وإسرائيل-تنازل-عن-السيادة-1114763769.html

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