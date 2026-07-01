https://sarabic.ae/20260701/وزير-الخارجية-الإسرائيلي-نعمل-على-إنشاء-مقر-دائم-للسفارة-الأمريكية-في-القدس-1114858909.html

وزير الخارجية الإسرائيلي: نعمل على إنشاء مقر دائم للسفارة الأمريكية في القدس

وزير الخارجية الإسرائيلي: نعمل على إنشاء مقر دائم للسفارة الأمريكية في القدس

سبوتنيك عربي

أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، اليوم الأربعاء، أن إسرائيل تعمل على إنشاء مقر دائم للسفارة الأمريكية في القدس، وذلك خلال مراسم توقيع اتفاقية لتخصيص... 01.07.2026, سبوتنيك عربي

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وقال ساعر، عبر منصة "إكس"، إن العمل على إنشاء المقر الدائم للسفارة الأمريكية في القدس يمثل "قرارًا مهمًا وأساسيًا"، مؤكدًا أن المشروع يأتي في إطار تعزيز العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة.وفي السادس من شهر ديسمبر/ كانون الأول 2017، أعلن الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، مقررا نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى مدينة القدس.وفي عام 2024، استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد عضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة.

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