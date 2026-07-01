وزير الخارجية الإسرائيلي: نعمل على إنشاء مقر دائم للسفارة الأمريكية في القدس
© AP Photo / Gregorio Borgiaوزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر
© AP Photo / Gregorio Borgia
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أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، اليوم الأربعاء، أن إسرائيل تعمل على إنشاء مقر دائم للسفارة الأمريكية في القدس، وذلك خلال مراسم توقيع اتفاقية لتخصيص قطعة أرض لإقامة مبنى السفارة.
وقال ساعر، عبر منصة "إكس"، إن العمل على إنشاء المقر الدائم للسفارة الأمريكية في القدس يمثل "قرارًا مهمًا وأساسيًا"، مؤكدًا أن المشروع يأتي في إطار تعزيز العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة.
وأضاف أن إسرائيل تمثل، من وجهة نظره، "الذخر الاستراتيجي الأكثر أهمية للولايات المتحدة في الشرق الأوسط"، مشيرًا إلى أن العلاقات بين البلدين تقوم على مصالح استراتيجية مشتركة، وأن الولايات المتحدة شريك لا غنى عنه بالنسبة لإسرائيل، كما أن إسرائيل تمثل أهمية للمصالح الأمريكية في المنطقة.
יחד עם חברי שגריר ארה״ב בישראל @GovMikeHuckabee חתמנו כעת על ההסכם להקצאת השטח למבנה הקבע של שגרירות ארה״ב בירושלים, בירת ישראל.— Gideon Sa'ar | גדעון סער (@gidonsaar) July 1, 2026
החלטתו של נשיא ארה״ב @POTUS להעביר את השגרירות לירושלים היא אחת ההחלטות הדיפלומטיות החשובות ביותר שהתקבלו, והיא עשתה צדק היסטורי. בעקבותיה עשו ועושות… pic.twitter.com/wvco6J0FQ2
وفي السادس من شهر ديسمبر/ كانون الأول 2017، أعلن الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، مقررا نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى مدينة القدس.
11 أبريل 2024, 22:45 GMT
وفي عام 2024، استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد عضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة.