https://sarabic.ae/20260627/محافظة-القدس-توضح-لـسبوتنيك-مخاطر-فرض-إسرائيل-الضرائب-على-الكنائس-الفلسطينية-1114771284.html

محافظة القدس توضح لـ"سبوتنيك" مخاطر فرض إسرائيل الضرائب على الكنائس الفلسطينية

محافظة القدس توضح لـ"سبوتنيك" مخاطر فرض إسرائيل الضرائب على الكنائس الفلسطينية

سبوتنيك عربي

أفاد المستشار الإعلامي لمحافظة القدس، الدكتور معروف الرفاعي، بأن فرض إسرائيل ضرائب على الكنائس والمؤسسات الكنسية في القدس لا يمكن النظر إليه باعتباره إجراء... 27.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-27T20:18+0000

2026-06-27T20:18+0000

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وأضاف في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، أن "خطورة هذه الخطوات تكمن في مساسها المباشر بالوضع التاريخي والقانوني للكنائس التي تمتعت على مدى قرون بإعفاءات وامتيازات معترف بها بموجب الاتفاقيات التاريخية والأعراف الدولية"، مؤكدا أنها "تشكل وسيلة ضغط اقتصادي يحد من قدرة الكنائس على أداء رسالتها الدينية والإنسانية والتعليمية والصحية التي يستفيد منها الفلسطينيون بمختلف مكوناتهم، إلى جانب سعي هذه الإجراءات لتقليص الوجود المسيحي الفلسطيني في القدس عبر زيادة الأعباء المالية والإدارية في سياق أوسع من التضييق على السكان".وأشار إلى أن تحذير القيادة الفلسطينية ينبع من كون هذه الممارسات تمس الهوية التاريخية والدينية والحضارية للمدينة، وتهدد منظومة الوضع القائم، كما أنها تفتح الباب أمام مزيد من الاستهداف للمؤسسات الدينية والوطنية.وحذر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في رسائل مهمة بعث بها إلى بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر، وإلى الملك عبد الله الثاني، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وعدد من القادة، وضعهم خلالها في صورة الأوضاع الخطيرة في مدينة القدس الشرقية المحتلة، وانتهاكات السلطات الإسرائيلية، وخاصة ما تقوم به بلدية القدس الإسرائيلية من إجراءات تخالف القانون الدولي ضد الكنائس والمؤسسات الكنسية في القدس الشرقية المحتلة.وحذر الرئيس الفلسطيني في رسائله من خطورة الإجراءات الإسرائيلية المتمثلة في محاولة فرض ضريبة الأملاك البلدية المعروفة بـ"أرنونا" على الكنائس، مؤكدا أن هذا الإجراء يشكل انتهاكا صارخا وغير مسبوق للوضع القانوني والتاريخي القائم "الستاتيكو"، واستهدافا مباشرا للوجود المسيحي والمؤسسات الدينية في المدينة المقدسة، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).وأشار إلى قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، لا سيما القرارات 242، و252، و267، و338، و476، و478، و2334، والتي أكدت جميعها أن الاستيلاء على الأراضي بالقوة أمر غير جائز، وأن الإجراءات الأحادية الإسرائيلية الرامية إلى تغيير طابع مدينة القدس، أو وضعها القانوني، أو تركيبتها السكانية، أو مؤسساتها، هي إجراءات باطلة ولاغية ولا يترتب عليها أي أثر قانوني.مسؤول فلسطيني لـ"سبوتنيك": إدانة إسرائيل لـ"إرهاب المستوطنين" تستهدف تضليل الرأي العامفلسطيني يرمم شوارع محافظة الخليل جنوبي الضفة الغربية على نفقته

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