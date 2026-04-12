https://sarabic.ae/20260412/بيت-لحم-تحتفل-بسبت-النور-وتضييقات-إسرائيلية-في-القدس-تزامناً-مع-العيد---1112505330.html

بيت لحم تحتفل بسبت النور.. وتضييقات إسرائيلية في القدس تزامناً مع العيد

سبوتنيك عربي

احتفلت الكنائس المسيحية التي تسير حسب التقويم الشرقي في مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية بسبت النور، إيذانا بالاحتفال بعيد الفصح. 12.04.2026

2026-04-12T13:29+0000

أخبار فلسطين اليوم

العالم

العالم العربي

بيت لحم

حصري

تقارير سبوتنيك

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/0c/1112503939_0:0:3520:1980_1920x0_80_0_0_668237b098a526097f5a3bfa35e2d5d8.jpg

وشهدت المدينة اكتظاظا من قبل المشاركين في الاحتفال، الذين استقبلوا النور المنبثق من كنيسة القيامة، بعدها انطلقوا في "زفة النور" تقدمتها المجموعات الكشفية، عبر شارعي راس افطيس والنجمة، وصولا إلى ساحة المهد.احتفال سبت النور في بيت لحموفي ساحة كنيسة المهد، استقبل النور من قبل الوكيل البطريركي للروم الأرثوذكس المتروبوليت فينذكتوس، ووجهاء الكنيسة، وبعد حفل الاستقبال، سار المستقبلون والمحتفلون في موكب رسمي، صوب كنيسة المهد، حيث أقيمت صلاة خاصة، وأضاؤوا الشموع والقناديل، استعدادا للبدء بإقامة القداديس الاحتفالية بعيد الفصح.وقال عيسى ثلجية كاهن رعية الروم الأرثوذكس في كنيسة المهد ببيت لحم، لوكالة " سبوتنيك": "بعد فترة من الحرب دامت أكثر من سنتين، نحن اليوم عدنا لنحتفل بعيد الفصح المجيد، الذي هو بسبت النور المقدس، وهذه رسالة إلى العالم أجمع بأنه بعد الألم هناك حياة، هذه الحياة التي نراها اليوم على وجوه الناس وخاصة الأطفال، فبعد انقطاع فترة من الزمن، نعود لنحتفل بعيد الفصح، وهناك تضييق مستمر، وما زالت الحروب موجودة، والألم والدمار مستمران، لكن دائما بعد الظلام هناك نور".وأضاف ثلجية: "لم يستطع غالبية الناس الوصول إلى القدس ليحتفلوا ويصلوا، ويشهدوا النور المقدس، ويحتفلوا بالفصح، ولكننا نوجه رسالة من مدينة بيت لحم، رغم كل التحديات، بأنه ما زال على هذه الأرض ما يستحق الحياة، فنحن شعب صامد يحب الحياة ويحب الفرح والأمل".وأشار ماهر قنواتي رئيس بلدية بيت لحم إلى أن الحضور المميز للمحتفلين والمشاركة، تأكيد واضح أن هناك أمل يحمله النور، وهذا انعكس على كل المشاركين في الاحتفالية رغم الظروف الصعبة التي تعيشها فلسطين.وقال ماهر قنواتي رئيس بلدية بيت لحم لـ "سبوتنيك": "أجواء العيد اليوم كانت رائعة جدا، وكان حضور شعبي كبير من بيت لحم ومن كل أنحاء فلسطين، الناس عندها أمل في غد أفضل ويريدون الحياة بسلام، ونوجه رسالة للعالم بأن الشعب الفلسطيني شعب محب للسلام، محب للحياة، وهذه القيود قد تعودنا عليها، وموجودة منذ سنوات، ومع ذلك لن نسمح لأحد أن يقطعنا أو يفصلنا عن مدينة القدس".وأضاف قنواتي:" رسالتنا رسالة محبة ورسالة أمل، نبعثها من بيت لحم إلى أهل بيت لحم، إلى كل العالم، وإلى أهالينا في قطاع غزة، نحن شعب متجذّر في هذه الأرض، ومن الصعب أن ينتزعنا أحد".تضييق في القدس تزامنا مع العيدوتزامنا مع العيد حوّلت السلطات الإسرائيلية، البلدة القديمة في مدينة القدس ومحيطها إلى ثكنة عسكرية، ونشرت عددا من الحواجز والسواتر الحديدية، تزامنا مع انتظار المسيحيين ظهور "النور من القبر المقدس" في "سبت النور" بكنيسة القيامة.ومنذ ساعات الصباح الباكر حاول المواطن يعقوب توفيق، الوصول إلى مدينة القدس، لكن الجيش الإسرائيلي أعاق وصوله كما أعاق وصول غالبية المصلين، ليعود أدراجه إلى مدينة بيت لحم، وعيناه تفيضان من الدموع.وقال المواطن يعقوب توفيق لوكالة "سبوتنيك": "منذ الصباح الباكر، توجهت إلى مدينة القدس، لكن الجيش منع المصلين من الوصول إلى المدينة هذه السنة بسبب الأوضاع، وأنا حزين لذلك، وتم منع غالبية الناس من بيت جالا، بيت صفافا، بيت لحم، رام الله، وكل المناطق، لكني أقول للجميع، كل عام وأنتم بخير، وإن شاء الله عيد السنة القادمة مبارك، وإن شاء الله يأتي ونحن بخير، ورغم هذه الظروف أشعر بالفرح من أجل الأطفال الصغار، فهم يشعرون بالبهجة وهذا شيء جميل".وأضافت المواطنة روزا قنواني: "سلام لكل الشعوب، إن شاء الله يعم السلام، ونعيش بأمان بلا حروب، بلا خوف، هؤلاء الناس يستحقون أن يعيشوا في أمان، إن شاء الله".وتأتي هذه الإجراءات في مدينة القدس بعد دعوة بطريركية الروم الأرثوذكس في القدس، المسيحيين إلى المشاركة في إحياء شعائر "سبت النور" في كنيسة القيامة، وذلك بعد إغلاق استمر 40 يوما لكنيسة القيامة بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

أجود جرادات https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106563236_0:0:720:720_100x100_80_0_0_64ec09c7e467f5bbb3c91b60a1b28079.jpg

الأخبار

ar_EG

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

