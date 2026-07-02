"الصحة العالمية" تعلن انتهاء تفشي فيروس "هانتا" المرتبط بسفينة "إم في هونديوس"
© AP Photo / Manu Fernandezيتم إنزال الركاب من السفينة السياحية "MV Hondius" —التي تفشى فيها فيروس "هانتا"— في ميناء غراناديلا بجزيرة تينيريفي، جزر الكناري، إسبانيا، يوم الأحد 10 مايو 2026
© AP Photo / Manu Fernandez
تابعنا عبر
أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم الخميس، انتهاء تفشي فيروس "هانتا" المرتبط بسفينة الرحلات البحرية "إم في هونديوس".
وقال غيبريسوس في مؤتمر صحفي: "تعتبر منظمة الصحة العالمية تفشي فيروس هانتا قد انتهى".
18 مايو, 20:50 GMT
وأوضح أن آخر شخص كان على اتصال بأحد ركاب السفينة قد أُفرج عنه من الحجر الصحي، اليوم الخميس، بعد أن جاءت نتيجة فحصه سلبية للفيروس، مشيرًا إلى عدم تسجيل أي حالات جديدة منذ 25 مايو/أيار.
وأضاف أن إجمالي حالات الإصابة المرتبطة بالسفينة بلغ 13 حالة، بينها ثلاث وفيات، لافتًا إلى أن وزارات الصحة في 33 دولة حددت أكثر من 650 شخصًا من المخالطين وتابعتهم.
وأشار غيبريسوس إلى أن منظمة الصحة العالمية ستواصل دراسة الفيروس، موضحًا أنها أطلقت دراسة مشتركة مع 21 دولة بهدف تحسين وسائل التشخيص والعلاج.
LIVE: Media briefing on hantavirus, Ebola and global health issueswith @DrTedros https://t.co/tMfCDlRJ3S— World Health Organization (WHO) (@WHO) July 2, 2026
وينتشر فيروس "هانتا" أساسا عن طريق القوارض، لكنه قد ينتقل بين البشر في حالات نادرة، وبعد اتصال لصيق ومطول بينهم.
ورست السفينة "إم في هونديوس" السياحية في مدينة روتردام الهولندية، في وقت سابق، وكان على متنها نحو 150 من الركاب وأفراد الطاقم من 23 دولة عندما وردت بلاغات لمنظمة الصحة العالمية لأول مرة في الثاني من مايو الجاري عن مجموعة من الأمراض التنفسية الحادة.
وتوفي 3 أشخاص على متن السفينة من جراء إصابتهم بفيروس "هانتا".
وقالت منظمة الصحة العالمية إن هناك 8 إصابات مؤكدة بالفيروس وحالتين محتملتين على متن السفينة، بما يشمل هذه الوفيات.