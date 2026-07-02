https://sarabic.ae/20260702/العراق-يكسب-حكما-قضائيا-في-دعوى-مهمة-أمام-القضاء-الأردني-1114883761.html
العراق يكسب حكما قضائيا في دعوى مهمة أمام القضاء الأردني
العراق يكسب حكما قضائيا في دعوى مهمة أمام القضاء الأردني
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة العدل العراقية، اليوم الخميس، كسب الدعوى القضائية المنظورة أمام محكمة استئناف عمّان في المملكة الأردنية الهاشمية. 02.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-02T09:22+0000
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ونقل الموقع الإلكتروني "السومرية نيوز"، صباح اليوم الخميس، عن بين لوزارة العدل العراقية، أنه "تم استحصال حكم نهائي وبات يقضي بإلزام إحدى الشركات الأردنية بدفع تعويضات مالية لصالح الشركة العامة لمصافي الجنوب التابعة لوزارة النفط".وأوضحت الوزارة أن "الحكم جاء على خلفية إخلال الشركة المدعى عليها بتنفيذ التزاماتها التعاقدية الناشئة عن العقد المبرم بين الطرفين عام 2011، بعد أن تابعت الدائرة القانونية في وزارة العدل العراقية إجراءات الدعوى أمام القضاء الأردني حتى صدور القرار القضائي القطعي".وشدد البيان العراقي أن "كسب القضية في الأردن، يجسّد الجهود القانونية المتواصلة التي تبذلها وزارة العدل، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، لمتابعة الدعاوى الخارجية واسترداد الحقوق وفق الأطر القانونية والقضائية، بما يعزز مكانة العراق في حماية مصالحه القانونية على المستويين الإقليمي والدولي".
https://sarabic.ae/20240329/الأردن-يضرب-موعدا-نهائيا-للربط-الكهربائي-مع-العراق-1087495457.html
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أخبار الأردن, العراق, العالم العربي, الأخبار
أخبار الأردن, العراق, العالم العربي, الأخبار
العراق يكسب حكما قضائيا في دعوى مهمة أمام القضاء الأردني
أعلنت وزارة العدل العراقية، اليوم الخميس، كسب الدعوى القضائية المنظورة أمام محكمة استئناف عمّان في المملكة الأردنية الهاشمية.
ونقل الموقع
الإلكتروني "السومرية نيوز"، صباح اليوم الخميس، عن بين لوزارة العدل العراقية، أنه "تم استحصال حكم نهائي وبات يقضي بإلزام إحدى الشركات الأردنية بدفع تعويضات مالية لصالح الشركة العامة لمصافي الجنوب التابعة لوزارة النفط".
وأوضحت الوزارة أن "الحكم جاء على خلفية إخلال الشركة المدعى عليها بتنفيذ التزاماتها التعاقدية الناشئة عن العقد المبرم بين الطرفين عام 2011، بعد أن تابعت الدائرة القانونية في وزارة العدل العراقية إجراءات الدعوى أمام القضاء الأردني حتى صدور القرار القضائي القطعي".
وأكد بيان العدل العراقية أن "هذا الإنجاز يأتي في إطار حرص الحكومة العراقية على حماية المال العام وصون حقوق الدولة العراقية خارج البلاد".
وشدد البيان العراقي أن "كسب القضية في الأردن،
يجسّد الجهود القانونية المتواصلة التي تبذلها وزارة العدل، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، لمتابعة الدعاوى الخارجية واسترداد الحقوق وفق الأطر القانونية والقضائية، بما يعزز مكانة العراق في حماية مصالحه القانونية على المستويين الإقليمي والدولي".