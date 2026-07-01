https://sarabic.ae/20260701/الرئيس-العراقي-أمن-بغداد-ودول-الخليج-مترابط-ويكمل-أحدهما-الآخر-1114861035.html

الرئيس العراقي: أمن بغداد ودول الخليج مترابط ويكمل أحدهما الآخر

الرئيس العراقي: أمن بغداد ودول الخليج مترابط ويكمل أحدهما الآخر

سبوتنيك عربي

صرح الرئيس العراقي، نزار آميدي، اليوم الأربعاء، أن بلاده تنتهج سياسة تقوم على الانفتاح والتعاون البناء مع محيطيه الإقليمي والدولي. 01.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-01T12:55+0000

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ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأربعاء، عن الدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية العراقية، أن نزار آميدي، استقبل في قصر بغداد، وفد مجلس التعاون لدول الخليج العربية برئاسة أمينه العام جاسم محمد البديوي.وأضافت أن "اللقاء بحث سبل تطوير العلاقات بين العراق ودول مجلس التعاون الخليجي وآفاق التعاون المشترك في مختلف المجالات".وأشاد آميدي بـ"عمق العلاقات التي تجمع العراق بدول المجلس وما تشهده من تطور متواصل في مختلف المجالات"، مشيرًا إلى أن "أمن العراق وأمن دول الخليج مترابط ويكمل أحدهما الآخر، وتعزيز التعاون والتنسيق المشترك يمثل ركيزة أساسية لدعم الاستقرار والازدهار في المنطقة وتحقيق المصالح المشتركة لشعوبها".وشدد نزار آميدي على أهمية توسيع مجالات العمل المشترك بما يحقق المصالح المتبادلة، منوهًا إلى "ضرورة تكثيف التنسيق والتشاور إزاء القضايا المهمة وبما يدعم الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة".من جانبه، نقل جاسم محمد البديوي تحيات قادة دول مجلس التعاون الخليجي إلى رئيس الجمهورية العراقي، مؤكدًا "حرص المجلس على مواصلة العمل المشترك مع العراق وتوسيع مجالات الشراكة والتكامل، بما يدعم الأمن والاستقرار الإقليميين".

https://sarabic.ae/20260628/العراق-يدعو-لحوار-إقليمي-بشأن-أمن-الخليج-وإيران-تحذر-من-أي-تدخل-في-مضيق-هرمز-1114777674.html

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