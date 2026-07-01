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بين بيروت والقاهرة
النزاع بين الدولة اللبنانية والمصارف مستمر... أيّ موقف للقاهرة في ظل استمرار التصعيد الإيراني الأميركي؟
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نبض افريقيا
بوركينا فاسو تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع فرنسا
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زهرة تيتان أروم في لندن
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مساحة حرة
ضجة في تل أبيب بسبب فوز فيلم فلسطيني على جائزة رفيعة إسرائيلية
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عرب بوينت بودكاست
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الرئيس العراقي: أمن بغداد ودول الخليج مترابط ويكمل أحدهما الآخر
الرئيس العراقي: أمن بغداد ودول الخليج مترابط ويكمل أحدهما الآخر
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس العراقي، نزار آميدي، اليوم الأربعاء، أن بلاده تنتهج سياسة تقوم على الانفتاح والتعاون البناء مع محيطيه الإقليمي والدولي. 01.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-01T12:55+0000
2026-07-01T12:55+0000
العراق
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ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأربعاء، عن الدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية العراقية، أن نزار آميدي، استقبل في قصر بغداد، وفد مجلس التعاون لدول الخليج العربية برئاسة أمينه العام جاسم محمد البديوي.وأضافت أن "اللقاء بحث سبل تطوير العلاقات بين العراق ودول مجلس التعاون الخليجي وآفاق التعاون المشترك في مختلف المجالات".وأشاد آميدي بـ"عمق العلاقات التي تجمع العراق بدول المجلس وما تشهده من تطور متواصل في مختلف المجالات"، مشيرًا إلى أن "أمن العراق وأمن دول الخليج مترابط ويكمل أحدهما الآخر، وتعزيز التعاون والتنسيق المشترك يمثل ركيزة أساسية لدعم الاستقرار والازدهار في المنطقة وتحقيق المصالح المشتركة لشعوبها".وشدد نزار آميدي على أهمية توسيع مجالات العمل المشترك بما يحقق المصالح المتبادلة، منوهًا إلى "ضرورة تكثيف التنسيق والتشاور إزاء القضايا المهمة وبما يدعم الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة".من جانبه، نقل جاسم محمد البديوي تحيات قادة دول مجلس التعاون الخليجي إلى رئيس الجمهورية العراقي، مؤكدًا "حرص المجلس على مواصلة العمل المشترك مع العراق وتوسيع مجالات الشراكة والتكامل، بما يدعم الأمن والاستقرار الإقليميين".
https://sarabic.ae/20260628/العراق-يدعو-لحوار-إقليمي-بشأن-أمن-الخليج-وإيران-تحذر-من-أي-تدخل-في-مضيق-هرمز-1114777674.html
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العراق, العالم العربي, الأخبار
العراق, العالم العربي, الأخبار

الرئيس العراقي: أمن بغداد ودول الخليج مترابط ويكمل أحدهما الآخر

12:55 GMT 01.07.2026
© Photo / xمحمد سعيد آميدي الرئيس العراقي الجديد
محمد سعيد آميدي الرئيس العراقي الجديد - سبوتنيك عربي, 1920, 01.07.2026
© Photo / x
تابعنا عبر
صرح الرئيس العراقي، نزار آميدي، اليوم الأربعاء، أن بلاده تنتهج سياسة تقوم على الانفتاح والتعاون البناء مع محيطيه الإقليمي والدولي.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأربعاء، عن الدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية العراقية، أن نزار آميدي، استقبل في قصر بغداد، وفد مجلس التعاون لدول الخليج العربية برئاسة أمينه العام جاسم محمد البديوي.
وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين يستقبل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في بغداد - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2026
العراق يدعو لحوار إقليمي بشأن أمن الخليج... وإيران تحذر من أي تدخل في مضيق هرمز
28 يونيو, 09:32 GMT
وأضافت أن "اللقاء بحث سبل تطوير العلاقات بين العراق ودول مجلس التعاون الخليجي وآفاق التعاون المشترك في مختلف المجالات".
وأشاد آميدي بـ"عمق العلاقات التي تجمع العراق بدول المجلس وما تشهده من تطور متواصل في مختلف المجالات"، مشيرًا إلى أن "أمن العراق وأمن دول الخليج مترابط ويكمل أحدهما الآخر، وتعزيز التعاون والتنسيق المشترك يمثل ركيزة أساسية لدعم الاستقرار والازدهار في المنطقة وتحقيق المصالح المشتركة لشعوبها".
وشدد نزار آميدي على أهمية توسيع مجالات العمل المشترك بما يحقق المصالح المتبادلة، منوهًا إلى "ضرورة تكثيف التنسيق والتشاور إزاء القضايا المهمة وبما يدعم الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة".
من جانبه، نقل جاسم محمد البديوي تحيات قادة دول مجلس التعاون الخليجي إلى رئيس الجمهورية العراقي، مؤكدًا "حرص المجلس على مواصلة العمل المشترك مع العراق وتوسيع مجالات الشراكة والتكامل، بما يدعم الأمن والاستقرار الإقليميين".
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