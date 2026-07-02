https://sarabic.ae/20260702/المجلس-الوطني-للبحوث-العلمية-يجب-التشديد-على-ضرورة-حماية-الواجهة-البحرية-للبنان-1114884125.html

المجلس الوطني للبحوث العلمية: يجب التشديد على ضرورة حماية الواجهة البحرية للبنان

المجلس الوطني للبحوث العلمية: يجب التشديد على ضرورة حماية الواجهة البحرية للبنان

سبوتنيك عربي

أعلن المجلس الوطني للبحوث العلمية نتائج دراسته لعام 2026، حول الواقع البيئي للساحل اللبناني، مسلطاً الضوء على التحديات البيئية المتزايدة التي تواجه الشواطئ في... 02.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-02T09:42+0000

2026-07-02T09:42+0000

2026-07-02T09:42+0000

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جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي في بيروت، حضره وزراء السياحة والبيئة والأشغال العامة، للتشديد على ضرورة حماية الواجهة البحرية للبنان.وفي هذا السياق، أوضح أحد الباحثين المشاركين في التقرير، أن "الرصد الشهري يصنف الشواطئ بين صالحة وحذرة أو غير صالحة، ما يمنح المواطنين والسياح خريطة واضحة لارتياد الشواطئ بأمان".بدورها، دعت وزيرة البيئة الدكتورة تمارا الزين، إلى الاعتماد على المراجع العلمية الموثوقة، محذرةً من "الخبراء المزيفين"، ومنددةً بـ "إبادة بيئية" إسرائيلية تطول طبيعة لبنان. وتقاطعت هذه المواقف مع رؤية وزير الأشغال فايز رسامني، حيث أجمع الحاضرون، عقب عرض تقني لخرائط التلوث قدمه الدكتور ميلاد فخري، على أن إنقاذ الشاطئ اللبناني يتطلب فوراً إدارة متكاملة لمعالجة مصادر التلوث، والتنسيق الوثيق بين مختلف قطاعات الدولة.

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