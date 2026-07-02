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رئيس كولومبيا يوافق على تسليم أحد قادة المنظمات الإجرامية إلى الولايات المتحدة
رئيس كولومبيا يوافق على تسليم أحد قادة المنظمات الإجرامية إلى الولايات المتحدة
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس كولومبيا، غوستافو بيترو، رفع تعليق أمر تسليم أحد قادة جماعة "عشيرة الخليج" الإجرامية، المعروف بلقب "تشيكيتو مالو"، إلى الولايات المتحدة، كما أعلن... 02.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-02T01:50+0000
2026-07-02T01:50+0000
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وقال بيترو، في منشور على منصة "إكس"، أمس الأربعاء: "وقّعت مرسومًا يقضي برفع تعليق أمر تسليم الشخص المعروف بلقب "تشيكيتو مالو". وإذا أُلقي القبض عليه، فيجب تسليمه فورًا. كما أُلقي القبض على أحد قادة عشيرة الخليج، المعروف بلقب "إل ساركو"، في مقاطعة كوردوبا".وكان أمر تسليم "تشيكيتو مالو" قد عُلّق في مايو/أيار الماضي في إطار محادثات سلام بوساطة قطر مع جماعة "عشيرة الخليج"، التي انطلقت عام 2025 بهدف خفض مستوى العنف والتوصل إلى حل سياسي للنزاع.وتُعد جماعة "عشيرة الخليج" أكبر شبكات تهريب المخدرات في كولومبيا، وقد ظهرت بعد حل بعض الجماعات شبه العسكرية عام 2006، وتُصنف ضمن أكبر ثلاث جماعات شبه عسكرية في البلاد، كما تُعد المورد الرئيسي للكوكايين إلى الولايات المتحدة.
https://sarabic.ae/20251102/كولومبيا-تسلم-9-متهمين-بالإتجار-بالمخدرات-إلى-الولايات-المتحدة-1106650771.html
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كولومبيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
كولومبيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن

رئيس كولومبيا يوافق على تسليم أحد قادة المنظمات الإجرامية إلى الولايات المتحدة

01:50 GMT 02.07.2026
© AP Photo / Esteban Vegaالرئيس الكولومبي غوستافو بيترو
الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو - سبوتنيك عربي, 1920, 02.07.2026
© AP Photo / Esteban Vega
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أعلن رئيس كولومبيا، غوستافو بيترو، رفع تعليق أمر تسليم أحد قادة جماعة "عشيرة الخليج" الإجرامية، المعروف بلقب "تشيكيتو مالو"، إلى الولايات المتحدة، كما أعلن اعتقال قائد آخر في الجماعة يُعرف بلقب "إل ساركو".
وقال بيترو، في منشور على منصة "إكس"، أمس الأربعاء: "وقّعت مرسومًا يقضي برفع تعليق أمر تسليم الشخص المعروف بلقب "تشيكيتو مالو". وإذا أُلقي القبض عليه، فيجب تسليمه فورًا. كما أُلقي القبض على أحد قادة عشيرة الخليج، المعروف بلقب "إل ساركو"، في مقاطعة كوردوبا".
تقف الشرطة حراسة خارج مستشفى ميديسينترو، حيث يتلقى السيناتور الكولومبي والمرشح الرئاسي، ميغيل أوريبي، العلاج بعد إطلاق النار عليه خلال تجمع انتخابي في بوغوتا، كولومبيا، 7 يونيو/ حزيران 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.11.2025
كولومبيا تسلم 9 متهمين بالإتجار بالمخدرات إلى الولايات المتحدة
2 نوفمبر 2025, 03:07 GMT
وكان أمر تسليم "تشيكيتو مالو" قد عُلّق في مايو/أيار الماضي في إطار محادثات سلام بوساطة قطر مع جماعة "عشيرة الخليج"، التي انطلقت عام 2025 بهدف خفض مستوى العنف والتوصل إلى حل سياسي للنزاع.
وتُعد جماعة "عشيرة الخليج" أكبر شبكات تهريب المخدرات في كولومبيا، وقد ظهرت بعد حل بعض الجماعات شبه العسكرية عام 2006، وتُصنف ضمن أكبر ثلاث جماعات شبه عسكرية في البلاد، كما تُعد المورد الرئيسي للكوكايين إلى الولايات المتحدة.
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