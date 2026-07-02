https://sarabic.ae/20260702/رئيس-كولومبيا-يوافق-على-تسليم-أحد-قادة-المنظمات-الإجرامية-إلى-الولايات-المتحدة-1114875514.html
رئيس كولومبيا يوافق على تسليم أحد قادة المنظمات الإجرامية إلى الولايات المتحدة
رئيس كولومبيا يوافق على تسليم أحد قادة المنظمات الإجرامية إلى الولايات المتحدة
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس كولومبيا، غوستافو بيترو، رفع تعليق أمر تسليم أحد قادة جماعة "عشيرة الخليج" الإجرامية، المعروف بلقب "تشيكيتو مالو"، إلى الولايات المتحدة، كما أعلن... 02.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-02T01:50+0000
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وقال بيترو، في منشور على منصة "إكس"، أمس الأربعاء: "وقّعت مرسومًا يقضي برفع تعليق أمر تسليم الشخص المعروف بلقب "تشيكيتو مالو". وإذا أُلقي القبض عليه، فيجب تسليمه فورًا. كما أُلقي القبض على أحد قادة عشيرة الخليج، المعروف بلقب "إل ساركو"، في مقاطعة كوردوبا".وكان أمر تسليم "تشيكيتو مالو" قد عُلّق في مايو/أيار الماضي في إطار محادثات سلام بوساطة قطر مع جماعة "عشيرة الخليج"، التي انطلقت عام 2025 بهدف خفض مستوى العنف والتوصل إلى حل سياسي للنزاع.وتُعد جماعة "عشيرة الخليج" أكبر شبكات تهريب المخدرات في كولومبيا، وقد ظهرت بعد حل بعض الجماعات شبه العسكرية عام 2006، وتُصنف ضمن أكبر ثلاث جماعات شبه عسكرية في البلاد، كما تُعد المورد الرئيسي للكوكايين إلى الولايات المتحدة.
https://sarabic.ae/20251102/كولومبيا-تسلم-9-متهمين-بالإتجار-بالمخدرات-إلى-الولايات-المتحدة-1106650771.html
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كولومبيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
كولومبيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
رئيس كولومبيا يوافق على تسليم أحد قادة المنظمات الإجرامية إلى الولايات المتحدة
أعلن رئيس كولومبيا، غوستافو بيترو، رفع تعليق أمر تسليم أحد قادة جماعة "عشيرة الخليج" الإجرامية، المعروف بلقب "تشيكيتو مالو"، إلى الولايات المتحدة، كما أعلن اعتقال قائد آخر في الجماعة يُعرف بلقب "إل ساركو".
وقال بيترو، في منشور على منصة "إكس"، أمس الأربعاء: "وقّعت مرسومًا يقضي برفع تعليق أمر تسليم الشخص المعروف بلقب "تشيكيتو مالو". وإذا أُلقي القبض عليه، فيجب تسليمه فورًا. كما أُلقي القبض على أحد قادة عشيرة الخليج، المعروف بلقب "إل ساركو"، في مقاطعة كوردوبا".
وكان أمر تسليم "تشيكيتو مالو" قد عُلّق في مايو/أيار الماضي في إطار محادثات سلام بوساطة قطر مع جماعة "عشيرة الخليج"، التي انطلقت عام 2025 بهدف خفض مستوى العنف والتوصل إلى حل سياسي للنزاع.
وتُعد جماعة "عشيرة الخليج" أكبر شبكات تهريب المخدرات في كولومبيا
، وقد ظهرت بعد حل بعض الجماعات شبه العسكرية عام 2006، وتُصنف ضمن أكبر ثلاث جماعات شبه عسكرية في البلاد، كما تُعد المورد الرئيسي للكوكايين إلى الولايات المتحدة.