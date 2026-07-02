https://sarabic.ae/20260702/كيف-يمكن-للهواتف-المحمولة-أن-تؤثر-على-شكل-الجسم-والصحة-العامة-1114900600.html

كيف يمكن للهواتف المحمولة أن تؤثر على شكل الجسم والصحة العامة؟

كيف يمكن للهواتف المحمولة أن تؤثر على شكل الجسم والصحة العامة؟

سبوتنيك عربي

مع تزايد الاعتماد اليومي على الأجهزة الإلكترونية والهواتف المحمولة، تشير دراسات علمية حديثة إلى أن هذا الاستخدام المتواصل قد يترك آثارًا ملموسة على الجسم، لا... 02.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-02T17:16+0000

2026-07-02T17:16+0000

2026-07-02T17:16+0000

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وتوضح الأبحاث أن الهواتف والأجهزة الرقمية قد تسهم في تغيير وضعية الرقبة، والإضرار بالبصر، والتأثير على المهارات الحركية الدقيقة، فضلًا عن تقليل قوة العضلات. كما يحذر خبراء من أن بعض هذه التأثيرات قد تتطور لاحقًا إلى مشكلات صحية أو إدراكية أكثر خطورة."رقبة التكنولوجيا" وتأثيرات الوضعية الخاطئةومع مرور الوقت، قد يؤدي ذلك إلى تلف الأقراص الفقرية، وتآكل المفاصل والعضلات، بل وحتى تقليل سعة الرئتين، وهي حالة يطلق عليها شائعًا اسم "رقبة التكنولوجيا".وبحسب عدد من الخبراء الذين تحدثوا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، فإن هذه العادات قد تؤثر أيضًا على مظهر الجسم على المدى الطويل.ويشير مختصون إلى أن الحل قد يبدأ بتمارين علاجية بعد استشارة طبية، إضافة إلى خطوات بسيطة مثل رفع الهاتف إلى مستوى العين، وإبقاء الشاشة على مسافة ذراع تقريبًا، وهو ما ينطبق أيضًا على شاشات الحاسوب. كما يُنصح بأخذ فترات راحة منتظمة من الشاشات، مثل التوقف لبضع دقائق كل نصف ساعة.تجاعيد الرقبة.. فرضية غير محسومة علميًاويرجح بعض الخبراء أن "رقبة التكنولوجيا" قد تسهم في ظهور تجاعيد في الرقبة، إذ توضح جاستين هيكستال، استشارية الأمراض الجلدية وزميلة الكلية الملكية للأطباء في المملكة المتحدة، أن التكرار في طي الرقبة قد يكون عاملًا مساعدًا لظهور التجاعيد.لكنها تؤكد في الوقت نفسه أنه لا توجد أدلة علمية قوية حتى الآن تثبت هذه العلاقة بشكل قاطع، محذرة من الانسياق وراء منتجات تسويقية مخصصة لما يُعرف بـ"رقبة التكنولوجيا".تأثير محدود على البصر.. والعامل الحاسم هو الهواء الطلقوفي ما يتعلق بالبصر، يشير دونالد موتي، أستاذ البصريات في جامعة أوهايو الحكومية الأمريكية، إلى أن دراسات طويلة الأمد لم تجد تأثيرًا مباشرًا قويًا للأجهزة الإلكترونية على تطور قصر النظر.ويرى الباحثون أن نمط الحياة الحديث، الذي يعتمد بشكل متزايد على البقاء داخل المنازل والمكاتب، قد يؤثر بشكل غير مباشر على صحة العين.تراجع قوة القبضة بين الشبابوتشير بيانات إحصائية إلى تراجع قوة القبضة في عدد من الدول، خصوصًا بين فئة الشباب، وهو ما يربطه خبراء بتغير أنماط الحياة.وينصح الخبراء بممارسة الرياضة بانتظام، سواء في الصالات الرياضية أو في الهواء الطلق، لتعويض هذا النقص.تأثير على المهارات الحركية الدقيقةأما على مستوى المهارات الحركية، فيوضح سيباستيان سوغات، أستاذ علم النفس التنموي والتربية في جامعة ريغنسبورغ الألمانية، أن التكنولوجيا تعزز بعض المهارات البسيطة مثل النقر والتمرير، لكنها قد تؤثر سلبًا على تطور المهارات الحركية الدقيقة الأوسع.ويؤكد أن الأنشطة مثل الطهي، والأعمال اليدوية، والفنون، إضافة إلى تعلم الموسيقى أو الكتابة اليدوية، يمكن أن تسهم في تعزيز هذه المهارات.ويختم بالقول إن هذه التأثيرات، رغم بساطتها على المستوى الفردي، قد تتراكم على المدى الطويل لتؤثر في قدرات المجتمعات، مشيرًا إلى أن "أيدينا تمثل إحدى أهم وسائل تواصلنا مع العالم".

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