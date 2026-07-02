https://sarabic.ae/20260702/مشاهد-لبيع-مخدرات-على-الملأ-في-مصر-تثير-جدلا-واسعا-1114892947.html
مشاهد لبيع مخدرات على الملأ في مصر تثير جدلا واسعا
مشاهد لبيع مخدرات على الملأ في مصر تثير جدلا واسعا
سبوتنيك عربي
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمجموعة من الشباب يبيعون المخدرات في مدينة السادس من أكتوبر في مصر. 02.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-02T12:44+0000
2026-07-02T12:44+0000
2026-07-02T12:44+0000
مساحة حرة
مصر
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فيديو لبيع مخدرات على الملأ في مصر يثير جدلا واسعا
سبوتنيك عربي
فيديو لبيع مخدرات على الملأ في مصر يثير جدلا واسعا
ونجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية المصرية في كشف ملابسات الواقعة، وعقب رصد المقطع المتداول، شكّلت مديرية أمن الجيزة فريق بحث جنائي، لسرعة تحديد هوية الجناة، وتمكنت التحريات من تحديد هوية جميع العناصر الظاهرة في المقطع، وتبيّن أنهم 6 عاطلين عن العمل، من بينهم 5 عناصر تشكيل عصابي لديهم "معلومات جنائية مسجلة" في قضايا اتجار وسرقة.وأشار إلى أن وزارة الداخلية "باتت تعتمد على أحدث الوسائل التكنولوجية في رصد ومكافحة الجريمة، حيث يتم التعامل مع أي بلاغ أو مقطع فيديو خلال ساعات قليلة، مما يمثل نقلة نوعية في أداء الأجهزة الأمنية".ولفت إلى الإحصائيات الصادرة عن معاهد علمية متخصصة التي تفيد بأن "واحدا واثنين من عشرة على مستوى العالم لديهم اضطرابات نفسية وليست أمراضا نفسية، وهو نتاج للإهمال الأسري والسفر للخارج بحثًا عن المال وترك الأولاد عرضة لمواقع التواصل".
مصر
سبوتنيك عربي
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خالد عبد الجبار
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
خالد عبد الجبار
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مساحة حرة, مصر, аудио
مشاهد لبيع مخدرات على الملأ في مصر تثير جدلا واسعا
خالد عبد الجبار
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
نوران عطالله
مذيعة وصحفية في وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" الروسية
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمجموعة من الشباب يبيعون المخدرات في مدينة السادس من أكتوبر في مصر.
ونجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية المصرية في كشف ملابسات الواقعة، وعقب رصد المقطع المتداول، شكّلت مديرية أمن الجيزة فريق بحث جنائي، لسرعة تحديد هوية الجناة، وتمكنت التحريات من تحديد هوية جميع العناصر الظاهرة في المقطع، وتبيّن أنهم 6 عاطلين عن العمل، من بينهم 5 عناصر تشكيل عصابي لديهم "معلومات جنائية مسجلة" في قضايا اتجار وسرقة.
وقال اللواء مجدي السمري، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ومساعد وزير الداخلية الأسبق، إن "ظاهرة الاتجار العلني بالمخدرات في الشوارع لم تعد كما كانت في الماضي"، مشيرًا إلى أن "ما يظهر أحيانًا من مقاطع فيديو مجرد محاولات فردية محدودة يتم التعامل معها بسرعة وحسم".
وأشار إلى أن وزارة الداخلية "باتت تعتمد على أحدث الوسائل التكنولوجية في رصد ومكافحة الجريمة،
حيث يتم التعامل مع أي بلاغ أو مقطع فيديو خلال ساعات قليلة، مما يمثل نقلة نوعية في أداء الأجهزة الأمنية".
من جهته، قال استشاري الطب النفسي د. جمال فرويز، إن "الانحدار السائد الآن فضلًا عن الازدواج الديني، أدى إلى هذه المستويات من البلطجة"، لافتًا إلى أن "البعض يبرر الظواهر المنحرفة بالوضع الاقتصادي والظروف الاقتصادية لكن هذا ليس صحيحًا".
ولفت إلى الإحصائيات الصادرة عن معاهد علمية متخصصة التي تفيد بأن "واحدا واثنين من عشرة على مستوى العالم لديهم اضطرابات نفسية
وليست أمراضا نفسية، وهو نتاج للإهمال الأسري والسفر للخارج بحثًا عن المال وترك الأولاد عرضة لمواقع التواصل".