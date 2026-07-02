https://sarabic.ae/20260702/وزير-الخارجية-التركي-أردوغان-على-اتصال-دائم-مع-بوتين-بشأن-القضايا-الإقليمية-1114903811.html
وزير الخارجية التركي: أردوغان على اتصال دائم مع بوتين بشأن القضايا الإقليمية
وزير الخارجية التركي: أردوغان على اتصال دائم مع بوتين بشأن القضايا الإقليمية
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يُجري اتصالات منتظمة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن قضايا إقليمية رئيسية، بما... 02.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-02T20:19+0000
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أخبار تركيا اليوم
روسيا
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وصرح فيدان، في مقابلة مع قناة "سي إن إن ترك"، إن "الرئيس أردوغان على اتصال دائم مع الرئيس بوتين، ويناقشان بانتظام قضايا إقليمية، بما في ذلك الوضع في البحر الأسود، والنزاع في أوكرانيا، ومواضيع ملحة أخرى".وأكد فيدان أن "تركيا تحتاج إلى الحفاظ على تواصل مستمر مع روسيا. فمن خلال الحفاظ على قنوات اتصال مفتوحة فقط يمكننا مناقشة الأزمات الإقليمية وإيجاد حلول لها".وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين الماضي، استعداد تركيا لمواصلة مساعيها الرامية إلى تسوية الأزمة الأوكرانية، واستئناف المفاوضات بين موسكو وكييف.وأكدت أنقرة مرارًا استعدادها لاستضافة مفاوضات سلام بين موسكو وكييف بهدف استئناف العملية الدبلوماسية، فيما تواصل بعض الدول الأوروبية عرقلة مسار التسوية السلمية من خلال مواصلة دعمها العسكري والمالي لأوكرانيا.مصدر: لا توجد حاليا شروط مهيأة لاستئناف المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا في تركيا
https://sarabic.ae/20260422/أردوغان-تركيا-تواصل-الإسهام-في-ضمان-حل-سلمي-للصراع-الأوكراني-1112782943.html
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أخبار تركيا اليوم, روسيا
وزير الخارجية التركي: أردوغان على اتصال دائم مع بوتين بشأن القضايا الإقليمية
أعلن وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يُجري اتصالات منتظمة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن قضايا إقليمية رئيسية، بما في ذلك الوضع في البحر الأسود وأوكرانيا.
وصرح فيدان، في مقابلة مع قناة "سي إن إن ترك"، إن "الرئيس أردوغان على اتصال دائم مع الرئيس بوتين، ويناقشان بانتظام قضايا إقليمية، بما في ذلك الوضع في البحر الأسود، والنزاع في أوكرانيا، ومواضيع ملحة أخرى".
ونوه الوزير التركي إلى أن الحوار بين زعيمي تركيا وروسيا، لا يزال قناة مهمة لمناقشة الأمن الإقليمي وإيجاد حلول دبلوماسية لأكثر القضايا الدولية حساسية.
وأكد فيدان أن "تركيا تحتاج إلى الحفاظ على تواصل مستمر مع روسيا. فمن خلال الحفاظ على قنوات اتصال مفتوحة فقط يمكننا مناقشة الأزمات الإقليمية وإيجاد حلول لها".
وأردف فيدان أن الاتصالات بين أنقرة وموسكو تشمل طيفًا واسعًا من القضايا، بما في ذلك الوضع في أوكرانيا، ومنطقة البحر الأسود، وسوريا، وجنوب القوقاز، فضلاً عن التعاون الثنائي في مجالات التجارة والاقتصاد والطاقة، مؤكدًا أن تركيا ستواصل استخدام الآليات الدبلوماسية للحفاظ على الاستقرار في المنطقة.
وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين الماضي، استعداد تركيا لمواصلة مساعيها الرامية إلى تسوية الأزمة الأوكرانية، واستئناف المفاوضات بين موسكو وكييف.
وأكدت أنقرة مرارًا استعدادها لاستضافة مفاوضات سلام بين موسكو وكييف بهدف استئناف العملية الدبلوماسية، فيما تواصل بعض الدول الأوروبية عرقلة مسار التسوية السلمية من خلال مواصلة دعمها العسكري والمالي لأوكرانيا.