وكالة "سبوتنيك" شريكا إعلاميا لمهرجان الشباب العالمي في يكاترينبورغ

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
الحدث من سبوتنيك
ملف "صيرفة" في لبنان إلى الواجهة... هل بدأت الدولة اللبنانية بإقفال أحد أكثر ملفات الأزمة المالية إثارة للجدل؟
00:30 GMT
60 د
الحدث من سبوتنيك
المناخ في صلب المعادلة الاقتصادية الأوروبية... باب المندب، هل يتحوّل إلى ثروة في عالم الملاحة الدولية؟
01:30 GMT
54 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
مونديال 2026: الدور الأول لم يقدّم الكثير... والاختبار الحقيقي يبدأ الآن
08:28 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
08:54 GMT
6 د
ملفات ساخنة
30 يونيو.. محطة فاصلة في التاريخ المصري الحديث
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
09:33 GMT
8 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:41 GMT
7 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
09:49 GMT
11 د
الحدث من سبوتنيك
الأسهم الصينية ترتفع مدعومة ببيانات المصانع والطلب على التكنولوجيا واليوان يصعد مع زيادة مبيعات الدولار من المصدرين
10:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
12:03 GMT
9 د
مساحة حرة
ضجة في تل أبيب بسبب فوز فيلم فلسطيني على جائزة رفيعة إسرائيلية
12:12 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
12:41 GMT
8 د
موزاييك
اضطرابات النوم وتأثيرها على الصحة العامة للإنسان
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
16:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
بلا قيود
مسؤول فلسطيني: صفحة الأونروا لن تُطوى إلا بإنهاء الاحتلال وتطبيق حق العودة
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
المصريون يترقبون لقاء الحسم أمام منتخب أستراليا في كأس العالم لكرة القدم
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
الخرف الرقمي وإدمان الهواتف الذكية، وحاجز أوميجا يروع أوروبا بموجة حر قاتلة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
الأسهم الصينية ترتفع مدعومة ببيانات المصانع والطلب على التكنولوجيا واليوان يصعد مع زيادة مبيعات الدولار من المصدرين
00:30 GMT
57 د
الحدث من سبوتنيك
مزيد من البنوك المركزية تقلِّص احتياطيات الدولار... والأنظار نحو الذهب واليورو واليوان... واستراليا تشدد حظر استخدام الأطفال لوسائل التواصل وتزيد الغرامات.
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
08:30 GMT
12 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
08:42 GMT
18 د
موزاييك
علم الخلافات الزوجية: من العادات التلقائية إلى الحلول الذكية
09:03 GMT
16 د
لقاء سبوتنيك
المصريون يترقبون لقاء الحسم أمام منتخب أستراليا في كأس العالم لكرة القدم
09:19 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
09:49 GMT
11 د
الحدث من سبوتنيك
مشاكل القطاعات الإنتاجية بدأت تظهر إلى الواجهة... أيّ مقاربة للتعليم عن بُعد في لبنان؟
10:00 GMT
123 د
نبض افريقيا
خلاف حاد بين أعضاء المجلس الرئاسي الليبي ، والنواب يحذر من تغيير في الأجهزة السيادية في مرحلة حساسة
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
12:33 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية لتطبيقات "تتبع الأطفال" على الأطفال؟
16:03 GMT
19 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
16:22 GMT
24 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
16:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260702/وكالة-سبوتنيك-شريكا-إعلاميا-لمهرجان-الشباب-العالمي-في-يكاترينبورغ-1114885630.html
وكالة "سبوتنيك" شريكا إعلاميا لمهرجان الشباب العالمي في يكاترينبورغ
وكالة "سبوتنيك" شريكا إعلاميا لمهرجان الشباب العالمي في يكاترينبورغ
سبوتنيك عربي
وقّعت مجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية الدولية، وإدارة مهرجان الشباب العالمي، اتفاقية تعاون مشترك، إذ وقّع الاتفاقية كل من المدير العام للمجموعة دميتري... 02.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-02T09:58+0000
2026-07-02T10:05+0000
سبوتنيك
مهرجان
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا
وكالة "روسيا سيغودنيا"
يكاترينبورغ
مهرجان الشباب العالمي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/07/02/1114884939_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_085edbd222973935bcfff3a2c1bd8b20.jpg
واتفق الطرفان على التغطية الإعلامية المشتركة والترويج لمهرجان الشباب العالمي، الذي سيُقام في مدينة يكاترينبورغ الروسية، في الفترة من 11 إلى 17 سبتمبر/ أيلول 2026، إذ ستكون "روسيا سيغودنيا" الشريك الإعلامي الرئيسي للمهرجان، بينما ستكون وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، التابعة لمجموعة "روسيا سيغودنيا"، شريكًا إعلاميًا للمهرجان.وبدوره، أوضح إيفانوف بأن المهرجان سيستقطب نحو 10,000 شخص من 190 دولة.وأشار إيفانوف إلى أن "هذا ليس مجرد رقم، بل دليل على أن الشباب في الخارج لديهم رغبة جادة في التفاعل مع روسيا وشبابها. الأجانب يريدون أن يروا روسيا الحقيقية".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/07/02/1114884939_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_577e5dba45d643c77c60d3d1769a505e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
سبوتنيك, مهرجان, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, وكالة "روسيا سيغودنيا", يكاترينبورغ, مهرجان الشباب العالمي
سبوتنيك, مهرجان, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, وكالة "روسيا سيغودنيا", يكاترينبورغ, مهرجان الشباب العالمي

وكالة "سبوتنيك" شريكا إعلاميا لمهرجان الشباب العالمي في يكاترينبورغ

09:58 GMT 02.07.2026 (تم التحديث: 10:05 GMT 02.07.2026)
© Sputnikالمدير العام لوكالة روسيا سيغودنيا الإعلامية دميتري كيسيلوف ودميتري إيفانوف المدير العام لمديرية مهرجان الشباب العالمي
المدير العام لوكالة روسيا سيغودنيا الإعلامية دميتري كيسيلوف ودميتري إيفانوف المدير العام لمديرية مهرجان الشباب العالمي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.07.2026
© Sputnik
تابعنا عبر
وقّعت مجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية الدولية، وإدارة مهرجان الشباب العالمي، اتفاقية تعاون مشترك، إذ وقّع الاتفاقية كل من المدير العام للمجموعة دميتري كيسيلوف، والمدير العام لإدارة المهرجان دميتري إيفانوف.
واتفق الطرفان على التغطية الإعلامية المشتركة والترويج لمهرجان الشباب العالمي، الذي سيُقام في مدينة يكاترينبورغ الروسية، في الفترة من 11 إلى 17 سبتمبر/ أيلول 2026، إذ ستكون "روسيا سيغودنيا" الشريك الإعلامي الرئيسي للمهرجان، بينما ستكون وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، التابعة لمجموعة "روسيا سيغودنيا"، شريكًا إعلاميًا للمهرجان.
© Sputnikالمدير العام لوكالة روسيا سيغودنيا الإعلامية دميتري كيسيلوف ودميتري إيفانوف المدير العام لمديرية مهرجان الشباب العالمي
المدير العام لوكالة روسيا سيغودنيا الإعلامية دميتري كيسيلوف ودميتري إيفانوف المدير العام لمديرية مهرجان الشباب العالمي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.07.2026
المدير العام لوكالة روسيا سيغودنيا الإعلامية دميتري كيسيلوف ودميتري إيفانوف المدير العام لمديرية مهرجان الشباب العالمي
© Sputnik

وقال كيسيلوف: "يكمن السلام في تضامن الشباب والطلاب. أنا على ثقة بأن يكاترينبورغ ستمنح الجيل الشاب فرصةً للحوار فيما بينهم ورسم ملامح مستقبل العالم. وبصفتي المدير العام لمجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية، يسعدني أن أكون جزءًا من هذه المبادرة النبيلة. نحن الشريك الإعلامي الرئيسي للمهرجان، ووكالة "سبوتنيك" إحدى شركائه الإعلاميين. سنبذل قصارى جهدنا لتغطية هذا الحدث الكبير بأكثر من ثلاثين لغة، وأنا على ثقة بأنه سيحقق نجاحًا باهرًا".

© Sputnikالمدير العام لوكالة روسيا سيغودنيا الإعلامية دميتري كيسيلوف ودميتري إيفانوف المدير العام لمديرية مهرجان الشباب العالمي
المدير العام لوكالة روسيا سيغودنيا الإعلامية دميتري كيسيلوف ودميتري إيفانوف المدير العام لمديرية مهرجان الشباب العالمي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.07.2026
المدير العام لوكالة روسيا سيغودنيا الإعلامية دميتري كيسيلوف ودميتري إيفانوف المدير العام لمديرية مهرجان الشباب العالمي
© Sputnik
وبدوره، أوضح إيفانوف بأن المهرجان سيستقطب نحو 10,000 شخص من 190 دولة.
© Sputnikالمدير العام لوكالة روسيا سيغودنيا الإعلامية دميتري كيسيلوف ودميتري إيفانوف المدير العام لمديرية مهرجان الشباب العالمي
المدير العام لوكالة روسيا سيغودنيا الإعلامية دميتري كيسيلوف ودميتري إيفانوف المدير العام لمديرية مهرجان الشباب العالمي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.07.2026
المدير العام لوكالة روسيا سيغودنيا الإعلامية دميتري كيسيلوف ودميتري إيفانوف المدير العام لمديرية مهرجان الشباب العالمي
© Sputnik

وأضاف المدير العام لمهرجان الشباب العالمي أن الأجانب تلقوا طلبات مشاركة تفوق طلبات الروس بأكثر من 30,000 طلب.

© Sputnikالمدير العام لوكالة روسيا سيغودنيا الإعلامية دميتري كيسيلوف ودميتري إيفانوف المدير العام لمديرية مهرجان الشباب العالمي
المدير العام لوكالة روسيا سيغودنيا الإعلامية دميتري كيسيلوف ودميتري إيفانوف المدير العام لمديرية مهرجان الشباب العالمي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.07.2026
المدير العام لوكالة روسيا سيغودنيا الإعلامية دميتري كيسيلوف ودميتري إيفانوف المدير العام لمديرية مهرجان الشباب العالمي
© Sputnik
وأشار إيفانوف إلى أن "هذا ليس مجرد رقم، بل دليل على أن الشباب في الخارج لديهم رغبة جادة في التفاعل مع روسيا وشبابها. الأجانب يريدون أن يروا روسيا الحقيقية".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала