وكالة "سبوتنيك" شريكا إعلاميا لمهرجان الشباب العالمي في يكاترينبورغ
09:58 GMT 02.07.2026 (تم التحديث: 10:05 GMT 02.07.2026)
© Sputnikالمدير العام لوكالة روسيا سيغودنيا الإعلامية دميتري كيسيلوف ودميتري إيفانوف المدير العام لمديرية مهرجان الشباب العالمي
© Sputnik
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وقّعت مجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية الدولية، وإدارة مهرجان الشباب العالمي، اتفاقية تعاون مشترك، إذ وقّع الاتفاقية كل من المدير العام للمجموعة دميتري كيسيلوف، والمدير العام لإدارة المهرجان دميتري إيفانوف.
واتفق الطرفان على التغطية الإعلامية المشتركة والترويج لمهرجان الشباب العالمي، الذي سيُقام في مدينة يكاترينبورغ الروسية، في الفترة من 11 إلى 17 سبتمبر/ أيلول 2026، إذ ستكون "روسيا سيغودنيا" الشريك الإعلامي الرئيسي للمهرجان، بينما ستكون وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، التابعة لمجموعة "روسيا سيغودنيا"، شريكًا إعلاميًا للمهرجان.
© Sputnikالمدير العام لوكالة روسيا سيغودنيا الإعلامية دميتري كيسيلوف ودميتري إيفانوف المدير العام لمديرية مهرجان الشباب العالمي
المدير العام لوكالة روسيا سيغودنيا الإعلامية دميتري كيسيلوف ودميتري إيفانوف المدير العام لمديرية مهرجان الشباب العالمي
© Sputnik
وقال كيسيلوف: "يكمن السلام في تضامن الشباب والطلاب. أنا على ثقة بأن يكاترينبورغ ستمنح الجيل الشاب فرصةً للحوار فيما بينهم ورسم ملامح مستقبل العالم. وبصفتي المدير العام لمجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية، يسعدني أن أكون جزءًا من هذه المبادرة النبيلة. نحن الشريك الإعلامي الرئيسي للمهرجان، ووكالة "سبوتنيك" إحدى شركائه الإعلاميين. سنبذل قصارى جهدنا لتغطية هذا الحدث الكبير بأكثر من ثلاثين لغة، وأنا على ثقة بأنه سيحقق نجاحًا باهرًا".
© Sputnikالمدير العام لوكالة روسيا سيغودنيا الإعلامية دميتري كيسيلوف ودميتري إيفانوف المدير العام لمديرية مهرجان الشباب العالمي
المدير العام لوكالة روسيا سيغودنيا الإعلامية دميتري كيسيلوف ودميتري إيفانوف المدير العام لمديرية مهرجان الشباب العالمي
© Sputnik
وبدوره، أوضح إيفانوف بأن المهرجان سيستقطب نحو 10,000 شخص من 190 دولة.
© Sputnikالمدير العام لوكالة روسيا سيغودنيا الإعلامية دميتري كيسيلوف ودميتري إيفانوف المدير العام لمديرية مهرجان الشباب العالمي
المدير العام لوكالة روسيا سيغودنيا الإعلامية دميتري كيسيلوف ودميتري إيفانوف المدير العام لمديرية مهرجان الشباب العالمي
© Sputnik
وأضاف المدير العام لمهرجان الشباب العالمي أن الأجانب تلقوا طلبات مشاركة تفوق طلبات الروس بأكثر من 30,000 طلب.
© Sputnikالمدير العام لوكالة روسيا سيغودنيا الإعلامية دميتري كيسيلوف ودميتري إيفانوف المدير العام لمديرية مهرجان الشباب العالمي
المدير العام لوكالة روسيا سيغودنيا الإعلامية دميتري كيسيلوف ودميتري إيفانوف المدير العام لمديرية مهرجان الشباب العالمي
© Sputnik
وأشار إيفانوف إلى أن "هذا ليس مجرد رقم، بل دليل على أن الشباب في الخارج لديهم رغبة جادة في التفاعل مع روسيا وشبابها. الأجانب يريدون أن يروا روسيا الحقيقية".