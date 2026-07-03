https://sarabic.ae/20260703/استعدادات-إسرائيلية-لشن-هجوم-على-إيران-وسوريا-تتوعد-مرتكبي-تفجير-مقهى-قرب-القصر-العدلي-1114922160.html

استعدادات إسرائيلية لشن هجوم على إيران.. وسوريا تتوعد مرتكبي تفجير مقهى قرب القصر العدلي

استعدادات إسرائيلية لشن هجوم على إيران.. وسوريا تتوعد مرتكبي تفجير مقهى قرب القصر العدلي

سبوتنيك عربي

أوعز وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الجيش بالاستعداد لتنفيذ هجوم مستقل ضد إيران في حال اقتضت الضرورة، بحسب تعبيره، رغم سريان اتفاقات وقف إطلاق النار. 03.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-03T13:03+0000

2026-07-03T13:03+0000

2026-07-03T13:03+0000

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استعدادات إسرائيلية لشن هجوم على إيران.. وسوريا تتوعد مرتكبي تفجير مقهى قرب القصر العدلي سبوتنيك عربي استعدادات إسرائيلية لشن هجوم على إيران.. وسوريا تتوعد مرتكبي تفجير مقهى قرب القصر العدلي

وأكد كاتس أن القوات الإسرائيلية ستواصل وجودها في المناطق التي وصفها بـ"الأمنية" في قطاع غزة وجنوب لبنان وسوريا، مشددا على أنهم "لن ينسحبوا منها لفترة طويلة".وحول غزة، لفت في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إلى أن "حركة "حماس" الفلسطينية أكدت رفضها نزع سلاحها وبنيتها التحتية، مما دفع ميلادونوف إلى اقتراح صيغة جديدة تتعلق بتخزين السلاح بدلا من نزعه، ويبدو أن ترامب وجه وثيقة لنتنياهو تدعم الانتقال إلى المرحلة التالية دون التركيز على نزع السلاح، وهو مايُعد نقطة انشقاق بين إسرائيل وأمريكا".دمشق تتوعد مرتكبي تفجير مقهى قرب القصر العدلي الذي أسفر عن قتلى وإصاباتقالت وزارة الداخلية السورية إن 9 أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 20 آخرون، جراء تفجير استهدف مقهى قرب القصر العدلي بدمشق، وأفادت وسائل إعلام سورية بأن الانفجار ناجم عن عبوة ناسفة كانت مزروعة بالموقع.وأكد المحامي العام بدمشق، القاضي حسام خطاب، استمرار التحقيقات في التفجير الإرهابي، مشددا على ملاحقة جميع المتورطين وتقديمهم إلى القضاء، مؤكدا على أن هذا الاعتداء لن يؤثر في سير العدالة أو عمل السلطة القضائية.وأوضح في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "سوريا شهدت تقدما ملموسا على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية مع بدء تدفق رؤوس الأموال، وزيارة وزير الخارجية السوري إلى لبنان"، واعتبر أن "من يقف خلف التفجير لم يكن يستهدف عدد الشهداء أو المصابين بقدر ما كان يستهدف رمزية المكان".مجلس النواب العراقي يدعو الحكومة إلى عدم التهاون في مكافحة الفساد ويطالب بفتح الملفات الكبرىطالب مجلس النواب العراقي، الحكومة بفتح ملفات الفساد الكبيرة في البلاد، داعيا إلى عدم التهاون في مكافحة هذا الملف، وأكد في الوقت نفسه استعداده لتقديم معلومات تدعم التحقيقات.ولفت بيان للمجلس إلى ملفات الفساد المتعلقة بالأمانات الضريبية وقطاع الطاقة، وكذلك التحقيق في ملفات إنفاق الموازنات وقطاع الاستثمار، بالإضافة إلى قطاعات الصحة والإسكان والنقل والتسليح، مشددا على ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة لمحاسبة المتورطين وتعزيز النزاهة في مؤسسات الدولة.وأوضح في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أنه "في النظام البرلماني، تتحكم الأحزاب بالوزارات وتعيّن الموالين، ما يؤدي إلى نهب المال العام ونزيف الموازنة"، معتبرا أن "حملة مكافحة الفساد التي اطلقتها الحكومة إيجابية، لكنها تحتاج إصلاح المنظومة القانونية والتحول نحو التخطيط الاقتصادي مع قوانين رقابية صارمة".نتنياهو يستعد لإنهاء المساعدات الأمريكية ويقول إنها لم تعد ضروريةأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن نيّته طي ملف المساعدات المالية الأمريكية لإسرائيل خلال العام الحالي، مؤكدا أن اقتصاد بلاده قوي بما يكفي لتحقيق ذلك.وخلال مؤتمر صحفي، تحدث نتنياهو عن أهمية المساعدات المالية الأمريكية، واصفا إياها بـ"معونة اجتماعية لم تعد ضرورية"، وزعم أنه يسعى لوضع خطة تمتد لمدة 10 سنوات، تهدف إلى تقليل الاعتماد على واشنطن تدريجيا.وأوضحت في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "نتنياهو يسعى إلى تعزيز استقلالية إسرائيل في مجال الصناعات العسكرية، تحسباً لأي احتمال بقطع الدعم أو المعونات العسكرية الأمريكية مستقبلا، خاصة في ظل الخلافات الشخصية والسياسية مع الرئيس الأمريكي"، وأشارت إلى أن "تصريحات نتنياهو تحمل طابعا إعلاميا واستفزازيا أكثر من كونها تحولا فعليا في السياسة".بعد انتشار الشائعات... الصحة المصرية تؤكد أن حبوب منع الحمل لا تسبب السرطانأكدت وزارة الصحة المصرية أن وسائل منع الحمل لا تتسبب في الإصابة بالسرطان، مؤكدة أن الشائعات التي ترددت خلال الآونة الأخيرة تستند إلى ادعاءات مغلوطة تفتقر إلى أي أساس طبي أو علمي.وأوضحت نائب وزير الصحة، الدكتورة عبلة الألفي، أن الطب المبني على الأدلة والبراهين والدراسات العلمية يثبت العكس تماماً، مشددة على أن بعض هذه الوسائل تُعد بمثابة خط دفاع طبي يحمي المرأة من أنواع خطيرة من السرطانات.وشدد في تصريحات لـ"سبوتنيك"، على أنه "لا داعي للقلق من تناول عقاقير منع الحمل، بل على العكس، فهي تقي من أغلب أنواع السرطانات، مع ضرورة الحذر في حالة السيدات اللواتي سبق إصابتهن بسرطان الثدي، إذ قد لا تكون هذه الأدوية الخيار الأنسب لهن".

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جيهان لطفي سليمان https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103987990_0:0:853:854_100x100_80_0_0_99ed9e7d7cd571ce0679cc366ddd1544.jpg

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جيهان لطفي سليمان https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103987990_0:0:853:854_100x100_80_0_0_99ed9e7d7cd571ce0679cc366ddd1544.jpg

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