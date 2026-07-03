https://sarabic.ae/20260703/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-استهداف-بنى-تحتية-لـحزب-الله-ردا-على-انتهاكات-لوقف-إطلاق-النار--1114919189.html

الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف بنى تحتية لـ"حزب الله" ردا على "انتهاكات" لوقف إطلاق النار

الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف بنى تحتية لـ"حزب الله" ردا على "انتهاكات" لوقف إطلاق النار

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أنه شن غارات استهدفت نحو 10 مواقع للبنية التحتية التابعة لحزب الله في جنوب لبنان، قائلاً إنها كانت تُستخدم للتحضير لهجمات... 03.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-03T12:21+0000

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2026-07-03T12:21+0000

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وأضاف الجيش، في بيان عبر منصة إكس، أن قواته رصدت أيضاً خلية تابعة لحزب الله اللبناني كانت تنقل أسلحة على متن شاحنة بالقرب من المنطقة الأمنية، مشيراً إلى أنه تم استهدافها.وشهدت واشنطن، منذ أبريل/ نيسان الماضي، 5 جولات من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، تناولت ملفات أمنية وسياسية معقدة، أبرزها تثبيت وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، وسط جهود أمريكية لخفض التوتر والتوصل إلى تفاهمات أكثر استدامة بين الجانبين. ورغم إعلان الولايات المتحدة وإيران التوصل إلى مذكرة تفاهم لإنهاء الصراع العسكري بينهما، يشمل وقفا فوريا للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يسرائيل كاتس أوعزا لقوات الجيش بوقف إطلاق النار في لبنان دون الانسحاب من المناطق التي يسيطر عليها، مع التأكيد على أن إسرائيل سترد ضد أي "خرق لوقف إطلاق النار" من قبل "حزب الله" اللبناني.وكانت إيران والولايات المتحدة، قد أعلنتا منتصف يونيو/ حزيران الجاري، التوصل إلى مذكرة تفاهم، بوساطة دولية قادتها باكستان، تتضمن ترتيبات لإنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي، وتمهيد الطريق أمام مفاوضات تمتد 60 يومًا، حول اتفاق أشمل يتناول الملف النووي الإيراني ورفع العقوبات والقضايا الشائكة الأخرى.

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