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الأسهم الصينية ترتفع مدعومة ببيانات المصانع والطلب على التكنولوجيا واليوان يصعد مع زيادة مبيعات الدولار من المصدرين
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الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
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موزاييك
علم الخلافات الزوجية: من العادات التلقائية إلى الحلول الذكية
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لقاء سبوتنيك
المصريون يترقبون لقاء الحسم أمام منتخب أستراليا في كأس العالم لكرة القدم
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كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
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خلاف حاد بين أعضاء المجلس الرئاسي الليبي ، والنواب يحذر من تغيير في الأجهزة السيادية في مرحلة حساسة
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هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
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الحدث من سبوتنيك
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الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف بنى تحتية لـ"حزب الله" ردا على "انتهاكات" لوقف إطلاق النار
الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف بنى تحتية لـ"حزب الله" ردا على "انتهاكات" لوقف إطلاق النار
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أنه شن غارات استهدفت نحو 10 مواقع للبنية التحتية التابعة لحزب الله في جنوب لبنان، قائلاً إنها كانت تُستخدم للتحضير لهجمات... 03.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-03T12:21+0000
2026-07-03T12:21+0000
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وأضاف الجيش، في بيان عبر منصة إكس، أن قواته رصدت أيضاً خلية تابعة لحزب الله اللبناني كانت تنقل أسلحة على متن شاحنة بالقرب من المنطقة الأمنية، مشيراً إلى أنه تم استهدافها.وشهدت واشنطن، منذ أبريل/ نيسان الماضي، 5 جولات من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، تناولت ملفات أمنية وسياسية معقدة، أبرزها تثبيت وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، وسط جهود أمريكية لخفض التوتر والتوصل إلى تفاهمات أكثر استدامة بين الجانبين. ورغم إعلان الولايات المتحدة وإيران التوصل إلى مذكرة تفاهم لإنهاء الصراع العسكري بينهما، يشمل وقفا فوريا للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يسرائيل كاتس أوعزا لقوات الجيش بوقف إطلاق النار في لبنان دون الانسحاب من المناطق التي يسيطر عليها، مع التأكيد على أن إسرائيل سترد ضد أي "خرق لوقف إطلاق النار" من قبل "حزب الله" اللبناني.وكانت إيران والولايات المتحدة، قد أعلنتا منتصف يونيو/ حزيران الجاري، التوصل إلى مذكرة تفاهم، بوساطة دولية قادتها باكستان، تتضمن ترتيبات لإنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي، وتمهيد الطريق أمام مفاوضات تمتد 60 يومًا، حول اتفاق أشمل يتناول الملف النووي الإيراني ورفع العقوبات والقضايا الشائكة الأخرى.
https://sarabic.ae/20260702/عون-لن-نفرط-في-أي-شبر-من-أرض-لبنان-1114894773.html
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أخبار إسرائيل اليوم, أخبار حزب الله, أخبار لبنان, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار إسرائيل اليوم, أخبار حزب الله, أخبار لبنان, الولايات المتحدة الأمريكية

الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف بنى تحتية لـ"حزب الله" ردا على "انتهاكات" لوقف إطلاق النار

12:21 GMT 03.07.2026
© REUTERS Stringerالدخان يتصاعد من جنوب لبنان عقب غارة إسرائيلية، كما شوهد من النبطية، لبنان، 6 يونيو/ حزيران 2026
الدخان يتصاعد من جنوب لبنان عقب غارة إسرائيلية، كما شوهد من النبطية، لبنان، 6 يونيو/ حزيران 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2026
© REUTERS Stringer
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أنه شن غارات استهدفت نحو 10 مواقع للبنية التحتية التابعة لحزب الله في جنوب لبنان، قائلاً إنها كانت تُستخدم للتحضير لهجمات ضد قواته، وذلك رداً على ما وصفه بـ"الانتهاكات المتكررة" لوقف إطلاق النار من جانب الحزب.
وأضاف الجيش، في بيان عبر منصة إكس، أن قواته رصدت أيضاً خلية تابعة لحزب الله اللبناني كانت تنقل أسلحة على متن شاحنة بالقرب من المنطقة الأمنية، مشيراً إلى أنه تم استهدافها.
الرئيس اللبناني جوزيف عون - سبوتنيك عربي, 1920, 02.07.2026
عون: لن نفرط في أي شبر من أرض لبنان
أمس, 13:44 GMT
ووقّعت إسرائيل ولبنان، الجمعة الماضية، اتفاقا إطاريًا برعاية الولايات المتحدة يهدف في نهاية المطاف إلى إنهاء الوجود العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان، واستعادة لبنان سيادته الكاملة على أراضيه.
وشهدت واشنطن، منذ أبريل/ نيسان الماضي، 5 جولات من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، تناولت ملفات أمنية وسياسية معقدة، أبرزها تثبيت وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، وسط جهود أمريكية لخفض التوتر والتوصل إلى تفاهمات أكثر استدامة بين الجانبين.
ورغم إعلان الولايات المتحدة وإيران التوصل إلى مذكرة تفاهم لإنهاء الصراع العسكري بينهما، يشمل وقفا فوريا للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يسرائيل كاتس أوعزا لقوات الجيش بوقف إطلاق النار في لبنان دون الانسحاب من المناطق التي يسيطر عليها، مع التأكيد على أن إسرائيل سترد ضد أي "خرق لوقف إطلاق النار" من قبل "حزب الله" اللبناني.
وكانت إيران والولايات المتحدة، قد أعلنتا منتصف يونيو/ حزيران الجاري، التوصل إلى مذكرة تفاهم، بوساطة دولية قادتها باكستان، تتضمن ترتيبات لإنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي، وتمهيد الطريق أمام مفاوضات تمتد 60 يومًا، حول اتفاق أشمل يتناول الملف النووي الإيراني ورفع العقوبات والقضايا الشائكة الأخرى.
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