الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف بنى تحتية لـ"حزب الله" ردا على "انتهاكات" لوقف إطلاق النار
© REUTERS Stringerالدخان يتصاعد من جنوب لبنان عقب غارة إسرائيلية، كما شوهد من النبطية، لبنان، 6 يونيو/ حزيران 2026
© REUTERS Stringer
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أنه شن غارات استهدفت نحو 10 مواقع للبنية التحتية التابعة لحزب الله في جنوب لبنان، قائلاً إنها كانت تُستخدم للتحضير لهجمات ضد قواته، وذلك رداً على ما وصفه بـ"الانتهاكات المتكررة" لوقف إطلاق النار من جانب الحزب.
وأضاف الجيش، في بيان عبر منصة إكس، أن قواته رصدت أيضاً خلية تابعة لحزب الله اللبناني كانت تنقل أسلحة على متن شاحنة بالقرب من المنطقة الأمنية، مشيراً إلى أنه تم استهدافها.
أمس, 13:44 GMT
ووقّعت إسرائيل ولبنان، الجمعة الماضية، اتفاقا إطاريًا برعاية الولايات المتحدة يهدف في نهاية المطاف إلى إنهاء الوجود العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان، واستعادة لبنان سيادته الكاملة على أراضيه.
وشهدت واشنطن، منذ أبريل/ نيسان الماضي، 5 جولات من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، تناولت ملفات أمنية وسياسية معقدة، أبرزها تثبيت وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، وسط جهود أمريكية لخفض التوتر والتوصل إلى تفاهمات أكثر استدامة بين الجانبين.
🎯In response to Hezbollah’s repeated ceasefire violations: ~ 10 Hezbollah infrastructure sites in southern Lebanon, which were used to advance attacks against IDF soldiers, were struck.— Israel Defense Forces (@IDF) July 3, 2026
Additionally, IDF soldiers identified and struck a Hezbollah terrorist cell transporting…
ورغم إعلان الولايات المتحدة وإيران التوصل إلى مذكرة تفاهم لإنهاء الصراع العسكري بينهما، يشمل وقفا فوريا للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يسرائيل كاتس أوعزا لقوات الجيش بوقف إطلاق النار في لبنان دون الانسحاب من المناطق التي يسيطر عليها، مع التأكيد على أن إسرائيل سترد ضد أي "خرق لوقف إطلاق النار" من قبل "حزب الله" اللبناني.
وكانت إيران والولايات المتحدة، قد أعلنتا منتصف يونيو/ حزيران الجاري، التوصل إلى مذكرة تفاهم، بوساطة دولية قادتها باكستان، تتضمن ترتيبات لإنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي، وتمهيد الطريق أمام مفاوضات تمتد 60 يومًا، حول اتفاق أشمل يتناول الملف النووي الإيراني ورفع العقوبات والقضايا الشائكة الأخرى.