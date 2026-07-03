الصين تخفض أسعار المحروقات بأكبر هامش لها منذ نحو 6 سنوات

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الحدث من سبوتنيك
الأسهم الصينية ترتفع مدعومة ببيانات المصانع والطلب على التكنولوجيا واليوان يصعد مع زيادة مبيعات الدولار من المصدرين
00:30 GMT
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الحدث من سبوتنيك
مزيد من البنوك المركزية تقلِّص احتياطيات الدولار... والأنظار نحو الذهب واليورو واليوان... واستراليا تشدد حظر استخدام الأطفال لوسائل التواصل وتزيد الغرامات.
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عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
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مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
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18 د
موزاييك
علم الخلافات الزوجية: من العادات التلقائية إلى الحلول الذكية
09:03 GMT
16 د
لقاء سبوتنيك
المصريون يترقبون لقاء الحسم أمام منتخب أستراليا في كأس العالم لكرة القدم
09:19 GMT
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عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
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الحدث من سبوتنيك
مشاكل القطاعات الإنتاجية بدأت تظهر إلى الواجهة... أيّ مقاربة للتعليم عن بُعد في لبنان؟
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نبض افريقيا
خلاف حاد بين أعضاء المجلس الرئاسي الليبي ، والنواب يحذر من تغيير في الأجهزة السيادية في مرحلة حساسة
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مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
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مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
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صدى الحياة
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الحدث من سبوتنيك
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01:30 GMT
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مدار الليل والنهار
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الإنسان والثقافة
سحر الضاد يصل موسكو: عام دراسي جديد يفتح نوافذ روسيا على الثقافة العربية
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من الملعب
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عرب بوينت بودكاست
لحماية عقلك.. لماذا يجب أن تتعلم العزف بعد سن الأربعين؟
09:34 GMT
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الحدث من سبوتنيك
حادثة شتورا تهزّ الرأي العام اللبناني وتُعيد ملف العنف الأسري الى الواجهة … لماذا لا يكفي القانون لردع الإعتداءات ؟
10:00 GMT
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خطوط التماس
بلاد الشام محور الصراعات عبر التاريخ
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
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ملفات ساخنة
الكوليرا في السودان.. وباء يفاقم المأساة الإنسانية
16:03 GMT
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المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
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عرب بوينت بودكاست
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عالم سبوتنيك
استعدادات إسرائيلية لشن هجوم على إيران.. وسوريا تتوعد مرتكبي تفجير مقهى قرب القصر العدلي
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شؤون عسكرية
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الصين تخفض أسعار المحروقات بأكبر هامش لها منذ نحو 6 سنوات
الصين تخفض أسعار المحروقات بأكبر هامش لها منذ نحو 6 سنوات
سبوتنيك عربي
أعلنت الصين عن تخفيضها أسعار التجزئة للبنزين والديزل، اعتبارا من غدًا السبت، في ثالث خفض متتال وأكبر تعديل نزولي منذ نحو 6 سنوات، بحسب ما أفادت به اللجنة... 03.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-03T14:30+0000
2026-07-03T14:30+0000
الصين
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وأوضحت اللجنة أن التخفيض سيبلغ 950 يوانا (نحو 139 دولارا) للطن من البنزين، و915 يوانا للطن من الديزل، في خطوة تعكس تراجع أسعار النفط الخام عالميا مع انحسار التوترات في الشرق الأوسط، وتحسن تدريجي في حركة الشحن عبر مضيق هرمز. وبموجب آلية التسعير المعتمدة في الصين، فإنه يتم مراجعة أسعار الوقود كل 10 أيام عمل وفقا لتغيرات الأسواق العالمية، فيما يُتوقع أن ينعكس الخفض على تقليل تكاليف الوقود للمستهلكين، مع استمرار السلطات في تأكيد أهمية ضمان استقرار الإمدادات في السوق المحلي، وفقا لصحيفة "تشاينا ديلي" الصينية.وأدت أزمة الحرب بين إيران من جهة وأمريكا وإسرائيل من جهة أخرى، في أواخر فبراير/ شباط 2026، إلى تقلبات كبيرة في أسعار البنزين في الصين، إذ أنه على وجه الخصوص، كان الارتفاع الأبرز في 23 مارس/ آذار الماضي، عندما ارتفعت أسعار البنزين في بكين بمقدار 1160 يوانًا للطن، فيما ارتفعت أسعار الديزل بمقدار 1115 يوانا.
https://sarabic.ae/20260604/رغم-وفرة-النفط-الطوابير-أمام-محطات-الوقود-تعود-إلى-شوارع-ليبيا-1114061346.html
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الصين, أسعار النفط اليوم, اقتصاد, العالم, أخبار العالم الآن
الصين, أسعار النفط اليوم, اقتصاد, العالم, أخبار العالم الآن

الصين تخفض أسعار المحروقات بأكبر هامش لها منذ نحو 6 سنوات

14:30 GMT 03.07.2026
© Photo / Unsplash/ engin akyurtمحطة وقود
محطة وقود - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2026
© Photo / Unsplash/ engin akyurt
تابعنا عبر
أعلنت الصين عن تخفيضها أسعار التجزئة للبنزين والديزل، اعتبارا من غدًا السبت، في ثالث خفض متتال وأكبر تعديل نزولي منذ نحو 6 سنوات، بحسب ما أفادت به اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح.
وأوضحت اللجنة أن التخفيض سيبلغ 950 يوانا (نحو 139 دولارا) للطن من البنزين، و915 يوانا للطن من الديزل، في خطوة تعكس تراجع أسعار النفط الخام عالميا مع انحسار التوترات في الشرق الأوسط، وتحسن تدريجي في حركة الشحن عبر مضيق هرمز.
وبموجب آلية التسعير المعتمدة في الصين، فإنه يتم مراجعة أسعار الوقود كل 10 أيام عمل وفقا لتغيرات الأسواق العالمية، فيما يُتوقع أن ينعكس الخفض على تقليل تكاليف الوقود للمستهلكين، مع استمرار السلطات في تأكيد أهمية ضمان استقرار الإمدادات في السوق المحلي، وفقا لصحيفة "تشاينا ديلي" الصينية.
رغم وفرة النفط.. الطوابير أمام محطات الوقود تعود إلى شوارع ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2026
رغم وفرة النفط... الطوابير أمام محطات الوقود تعود إلى شوارع ليبيا
4 يونيو, 16:31 GMT
وأدت أزمة الحرب بين إيران من جهة وأمريكا وإسرائيل من جهة أخرى، في أواخر فبراير/ شباط 2026، إلى تقلبات كبيرة في أسعار البنزين في الصين، إذ أنه على وجه الخصوص، كان الارتفاع الأبرز في 23 مارس/ آذار الماضي، عندما ارتفعت أسعار البنزين في بكين بمقدار 1160 يوانًا للطن، فيما ارتفعت أسعار الديزل بمقدار 1115 يوانا.
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