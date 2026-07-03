https://sarabic.ae/20260703/الصين-تخفض-أسعار-المحروقات-بأكبر-هامش-لها-منذ-نحو-6-سنوات-1114923363.html

الصين تخفض أسعار المحروقات بأكبر هامش لها منذ نحو 6 سنوات

الصين تخفض أسعار المحروقات بأكبر هامش لها منذ نحو 6 سنوات

سبوتنيك عربي

أعلنت الصين عن تخفيضها أسعار التجزئة للبنزين والديزل، اعتبارا من غدًا السبت، في ثالث خفض متتال وأكبر تعديل نزولي منذ نحو 6 سنوات، بحسب ما أفادت به اللجنة... 03.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-03T14:30+0000

2026-07-03T14:30+0000

2026-07-03T14:30+0000

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وأوضحت اللجنة أن التخفيض سيبلغ 950 يوانا (نحو 139 دولارا) للطن من البنزين، و915 يوانا للطن من الديزل، في خطوة تعكس تراجع أسعار النفط الخام عالميا مع انحسار التوترات في الشرق الأوسط، وتحسن تدريجي في حركة الشحن عبر مضيق هرمز. وبموجب آلية التسعير المعتمدة في الصين، فإنه يتم مراجعة أسعار الوقود كل 10 أيام عمل وفقا لتغيرات الأسواق العالمية، فيما يُتوقع أن ينعكس الخفض على تقليل تكاليف الوقود للمستهلكين، مع استمرار السلطات في تأكيد أهمية ضمان استقرار الإمدادات في السوق المحلي، وفقا لصحيفة "تشاينا ديلي" الصينية.وأدت أزمة الحرب بين إيران من جهة وأمريكا وإسرائيل من جهة أخرى، في أواخر فبراير/ شباط 2026، إلى تقلبات كبيرة في أسعار البنزين في الصين، إذ أنه على وجه الخصوص، كان الارتفاع الأبرز في 23 مارس/ آذار الماضي، عندما ارتفعت أسعار البنزين في بكين بمقدار 1160 يوانًا للطن، فيما ارتفعت أسعار الديزل بمقدار 1115 يوانا.

https://sarabic.ae/20260604/رغم-وفرة-النفط-الطوابير-أمام-محطات-الوقود-تعود-إلى-شوارع-ليبيا-1114061346.html

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