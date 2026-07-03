https://sarabic.ae/20260703/خبراء-يحذرون-مباراة-فرنسا-وباراغواي-قد-تلعب-في-ظروف-خطيرة-1114926040.html

خبراء يحذرون: مباراة فرنسا وباراغواي قد تلعب في ظروف "خطيرة"

خبراء يحذرون: مباراة فرنسا وباراغواي قد تلعب في ظروف "خطيرة"

سبوتنيك عربي

حذّر علماء وخبراء من أن مباراة فرنسا وباراغواي في دور الـ32 من كأس العالم، المقررة عصر السبت في مدينة فيلادلفيا، قد تُقام في أجواء شديدة الحرارة، ما يثير مخاوف... 03.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-03T16:11+0000

2026-07-03T16:11+0000

2026-07-03T16:11+0000

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ومن المتوقع استمرار موجة الحر التي تضرب شرق ووسط الولايات المتحدة حتى نهاية الأسبوع، مع تسجيل مؤشر حرارة يتراوح بين 37.8 و46.1 درجة مئوية، وفقًا لهيئة الأرصاد الجوية الأميركية، إضافة إلى بقاء درجات الحرارة مرتفعة ليلًا واحتمال تسجيل أرقام قياسية جديدة، وفقا لمواقع غربية. وكان لاعبو المنتخب الفرنسي قد لجأوا، في وقت سابق من الأسبوع، إلى وسائل تبريد داخل الملعب، بعد وصول الحرارة إلى 32.2 درجة مئوية خلال مباراتهم أمام السويد في ولاية نيوجيرسي.وبحسب مجموعة "بيركلي إيرث"، ارتفع متوسط حرارة الأرض بنحو 0.7 درجة مئوية خلال العقود الثلاثة الماضية منذ استضافة الولايات المتحدة مونديال 1994، ما ساهم في زيادة حدة موجات الحر.كما أكد علماء من مجموعة "إسناد الطقس العالمي" أن موجة الحر الرطبة الحالية كانت ستكون "شبه مستحيلة" دون تأثير التغير المناخي.ولا تقتصر المخاطر على اللاعبين فقط، إذ يحذر الخبراء من أن استهلاك المشروبات الكحولية من قبل بعض الجماهير قد يزيد من خطر الجفاف والإجهاد الحراري.وفي هذا السياق، عززت المدن والملاعب إجراءات السلامة عبر توفير مناطق ظل ونقاط تبريد وتوزيع مياه، إلى جانب نشر فرق طبية في محيط الملاعب ومناطق جماهير "فيفا".وتقام بطولة "كأس العالم 2026" في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، في الفترة من 11 يونيو/حزيران إلى 19 يوليو/تموز الجاري، حيث تستضيف كل دولة 13 مباراة من البطولة.

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