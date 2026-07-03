https://sarabic.ae/20260703/ذراع-آلية-عملاقة-تحاكي-حركة-الإنسان-بدقة-عالية-1114927472.html
ذراع آلية عملاقة تحاكي حركة الإنسان بدقة عالية
ذراع آلية عملاقة تحاكي حركة الإنسان بدقة عالية
سبوتنيك عربي
نجح مخترع صيني في تطوير ذراع آلية عملاقة تزن نحو خمسة أطنان، تتميز بقدرتها على محاكاة حركات اليد والأصابع البشرية بدقة عالية، في خطوة تعكس تطورًا لافتًا في... 03.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-03T18:13+0000
2026-07-03T18:13+0000
2026-07-03T18:13+0000
تكنولوجيا
أخبار تكنولوجية
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مجتمع
ذراع
روبوت
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وتعتمد الذراع على تقنيات متقدمة تتيح لها تقليد حركات المشغّل بشكل فوري، ما يجعلها مؤهلة لتنفيذ مهام تتطلب مستوى عاليًا من الدقة، إلى جانب قدرتها على التعامل مع الأوزان الكبيرة في بيئات العمل المختلفة.ويرى مطورو هذه التقنية أن الذراع الآلية، قد تفتح آفاقًا جديدة أمام استخدامها في الصناعات الثقيلة، وأعمال الإنقاذ، والمهام الدقيقة التي تتطلب الجمع بين القوة الكبيرة والتحكم عالي الدقة، بما يسهم في تعزيز كفاءة الأداء وتقليل المخاطر على العاملين.
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الأخبار
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تكنولوجيا, أخبار تكنولوجية, الصين, ذراع, روبوت
تكنولوجيا, أخبار تكنولوجية, الصين, ذراع, روبوت
ذراع آلية عملاقة تحاكي حركة الإنسان بدقة عالية
نجح مخترع صيني في تطوير ذراع آلية عملاقة تزن نحو خمسة أطنان، تتميز بقدرتها على محاكاة حركات اليد والأصابع البشرية بدقة عالية، في خطوة تعكس تطورًا لافتًا في مجال الروبوتات والأنظمة الذكية.
وتعتمد الذراع على تقنيات متقدمة تتيح لها تقليد حركات المشغّل بشكل فوري، ما يجعلها مؤهلة لتنفيذ مهام تتطلب مستوى عاليًا من الدقة، إلى جانب قدرتها على التعامل مع الأوزان الكبيرة في بيئات العمل المختلفة.
ولإبراز سرعة استجابة النظام، وجّه المخترع صفعة خفيفة إلى الذراع الآلية، التي استجابت فورًا بمحاكاة الحركة ذاتها، في استعراض عملي لقدرتها على مطابقة تحركات الإنسان بشكل لحظي.
ويرى مطورو هذه التقنية أن الذراع الآلية، قد تفتح آفاقًا جديدة أمام استخدامها في الصناعات الثقيلة، وأعمال الإنقاذ، والمهام الدقيقة التي تتطلب الجمع بين القوة الكبيرة والتحكم عالي الدقة، بما يسهم في تعزيز كفاءة الأداء وتقليل المخاطر على العاملين.