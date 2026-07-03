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رودريغيز: معظم مسؤولي ولاية لا غوايرا لقوا حتفهم جراء الزلزال المدمر
رودريغيز: معظم مسؤولي ولاية لا غوايرا لقوا حتفهم جراء الزلزال المدمر
سبوتنيك عربي
أعلنت الرئيسة المؤقتة في فنزويلا ديلسي رودريغيز أن معظم مسؤولي إدارة ولاية لا غوايرا لقوا حتفهم نتيجة الزلازل المدمرة التي ضربت البلاد في 24 يونيو/حزيران. 03.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-03T02:45+0000
2026-07-03T02:45+0000
فنزويلا
رئاسة فنزويلا
زلزال
فلاديمير بوتين
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وقالت رودريغيز خلال مؤتمر صحفي بثه التلفزيون الوطني: "فقدنا أيضاً موظفين حكوميين. والمأساة تتمثل في أن ولاية لا غوايرا فقدت تقريباً جميع مسؤولي إدارة الحاكم. كما قُتل عناصر من أجهزة الأمن في الولاية وموظفون في البلدية".وأضافت أن الموظفين الحكوميين الذين نجوا من الكارثة شاركوا فوراً في عمليات الإنقاذ والإغاثة.وتابعت: "الذين بقوا على قيد الحياة كانوا في الميدان يساهمون في أعمال الإنقاذ. كما سقط عسكريون أيضاً. لقد التقيت أحد قادة قواتنا المسلحة الذي فقد زوجته وطفليه ووالدته في لا غوايرا، ومع ذلك كان يعمل في أحد مراكز الإيواء المؤقتة لمساعدة المتضررين".وفي سياق متصل، أعلنت رودريغيز ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في فنزويلا إلى 2595 قتيلاً.وقالت للصحفيين: "حتى اليوم بلغ عدد الضحايا 2595 شخصاً"، مضيفة أن عدد المصابين ارتفع إلى 12 ألفاً و400 شخص.كما أوضحت أن الزلازل تسببت في انهيار 189 مبنى بشكل كامل، مشيرة إلى أن ثلاثة مبانٍ انهارت في بلدية تشاكاو بولاية ميراندا، وخمسة مبانٍ في كاراكاس، ومبنى واحداً في توكاكاس، بينما وقع باقي الانهيارات في ولاية لا غوايرا.وشهدت فنزويلا في 24 يونيو/حزيران سلسلتين من الهزات الأرضية القوية، بلغت قوة الأولى 7.2 درجة والثانية 7.5 درجة، وفقاً لتقديرات هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.وأدت الكارثة إلى تدمير مئات المنازل السكنية وإلحاق أضرار بالبنية التحتية والمستشفيات، كما أُغلق المطار الرئيسي في البلاد.من جانبه، أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن تعازيه في ضحايا الزلزال المدمر، فيما أكدت موسكو استعدادها لتقديم المساعدة إلى كاراكاس.
https://sarabic.ae/20260702/إنقاذ-رجل-قضى-8-أيام-تحت-الأنقاض-بعد-زلزال-فنزويلا--1114896326.html
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فنزويلا, رئاسة فنزويلا, زلزال, فلاديمير بوتين
فنزويلا, رئاسة فنزويلا, زلزال, فلاديمير بوتين

رودريغيز: معظم مسؤولي ولاية لا غوايرا لقوا حتفهم جراء الزلزال المدمر

02:45 GMT 03.07.2026
© AP Photo / Ariana Cubillosنائبة الرئيس الفنزويلي والرئيسة المؤقتة، ديلسي رودريغيز، كاراكاس، فنزويلا
نائبة الرئيس الفنزويلي والرئيسة المؤقتة، ديلسي رودريغيز، كاراكاس، فنزويلا - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2026
© AP Photo / Ariana Cubillos
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أعلنت الرئيسة المؤقتة في فنزويلا ديلسي رودريغيز أن معظم مسؤولي إدارة ولاية لا غوايرا لقوا حتفهم نتيجة الزلازل المدمرة التي ضربت البلاد في 24 يونيو/حزيران.
وقالت رودريغيز خلال مؤتمر صحفي بثه التلفزيون الوطني: "فقدنا أيضاً موظفين حكوميين. والمأساة تتمثل في أن ولاية لا غوايرا فقدت تقريباً جميع مسؤولي إدارة الحاكم. كما قُتل عناصر من أجهزة الأمن في الولاية وموظفون في البلدية".
زلزال فنزويلا - سبوتنيك عربي, 1920, 02.07.2026
إنقاذ رجل قضى 8 أيام تحت الأنقاض بعد زلزال فنزويلا
أمس, 14:55 GMT
وأضافت أن الموظفين الحكوميين الذين نجوا من الكارثة شاركوا فوراً في عمليات الإنقاذ والإغاثة.
وتابعت: "الذين بقوا على قيد الحياة كانوا في الميدان يساهمون في أعمال الإنقاذ. كما سقط عسكريون أيضاً. لقد التقيت أحد قادة قواتنا المسلحة الذي فقد زوجته وطفليه ووالدته في لا غوايرا، ومع ذلك كان يعمل في أحد مراكز الإيواء المؤقتة لمساعدة المتضررين".
وفي سياق متصل، أعلنت رودريغيز ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في فنزويلا إلى 2595 قتيلاً.
وقالت للصحفيين: "حتى اليوم بلغ عدد الضحايا 2595 شخصاً"، مضيفة أن عدد المصابين ارتفع إلى 12 ألفاً و400 شخص.
كما أوضحت أن الزلازل تسببت في انهيار 189 مبنى بشكل كامل، مشيرة إلى أن ثلاثة مبانٍ انهارت في بلدية تشاكاو بولاية ميراندا، وخمسة مبانٍ في كاراكاس، ومبنى واحداً في توكاكاس، بينما وقع باقي الانهيارات في ولاية لا غوايرا.
وشهدت فنزويلا في 24 يونيو/حزيران سلسلتين من الهزات الأرضية القوية، بلغت قوة الأولى 7.2 درجة والثانية 7.5 درجة، وفقاً لتقديرات هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.
وأدت الكارثة إلى تدمير مئات المنازل السكنية وإلحاق أضرار بالبنية التحتية والمستشفيات، كما أُغلق المطار الرئيسي في البلاد.
من جانبه، أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن تعازيه في ضحايا الزلزال المدمر، فيما أكدت موسكو استعدادها لتقديم المساعدة إلى كاراكاس.
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