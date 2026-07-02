https://sarabic.ae/20260702/إنقاذ-رجل-قضى-8-أيام-تحت-الأنقاض-بعد-زلزال-فنزويلا--1114896326.html

إنقاذ رجل قضى 8 أيام تحت الأنقاض بعد زلزال فنزويلا

إنقاذ رجل قضى 8 أيام تحت الأنقاض بعد زلزال فنزويلا

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام في تقرير لها، اليوم الخميس، أن فرق الإنقاذ أنقذت رجلًا يبلغ من العمر 43 عامًا، ظلّ محاصرًا تحت الأنقاض لمدة 8 أيام عقب الزلزال الذي ضرب... 02.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-02T14:55+0000

2026-07-02T14:55+0000

2026-07-02T14:55+0000

روسيا

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وجاء في التقرير: "تم إنقاذ هيرنان ألبرتو جيل فلوريس. كان محاصرًا تحت الأنقاض في قبو مركز غاليرياس بلايا غراندي التجاري في مدينة لا غوايرا الساحلية منذ 24 يونيو/حزيران".وشهدت فنزويلا سلسلتين من الهزات الأرضية القوية، قُدرت الأولى منهما، وفقًا للمسح الجيولوجي الأمريكي، بقوة 7.2 درجات، والثانية بقوة 7.5 درجات، وتبعتهما 30 هزة ارتدادية أخرى.وقدّم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تعازيه إلى القيادة والشعب الفنزويلي في ضحايا الزلزال المدمر، الذي ضرب شمال غربي البلاد.فنزويلا... ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 1430 قتيلا920 قتيلا وأكثر من 50 ألف مفقود في زلزال فنزويلا

https://sarabic.ae/20260701/الصحة-العالمية-تحذر-من-خطر-تفشي-الأمراض-في-فنزويلا-بعد-الزلزالين-1114859528.html

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