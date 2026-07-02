https://sarabic.ae/20260702/إنقاذ-رجل-قضى-8-أيام-تحت-الأنقاض-بعد-زلزال-فنزويلا--1114896326.html
إنقاذ رجل قضى 8 أيام تحت الأنقاض بعد زلزال فنزويلا
إنقاذ رجل قضى 8 أيام تحت الأنقاض بعد زلزال فنزويلا
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام في تقرير لها، اليوم الخميس، أن فرق الإنقاذ أنقذت رجلًا يبلغ من العمر 43 عامًا، ظلّ محاصرًا تحت الأنقاض لمدة 8 أيام عقب الزلزال الذي ضرب... 02.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-02T14:55+0000
2026-07-02T14:55+0000
2026-07-02T14:55+0000
روسيا
فنزويلا
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العالم
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وجاء في التقرير: "تم إنقاذ هيرنان ألبرتو جيل فلوريس. كان محاصرًا تحت الأنقاض في قبو مركز غاليرياس بلايا غراندي التجاري في مدينة لا غوايرا الساحلية منذ 24 يونيو/حزيران".وشهدت فنزويلا سلسلتين من الهزات الأرضية القوية، قُدرت الأولى منهما، وفقًا للمسح الجيولوجي الأمريكي، بقوة 7.2 درجات، والثانية بقوة 7.5 درجات، وتبعتهما 30 هزة ارتدادية أخرى.وقدّم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تعازيه إلى القيادة والشعب الفنزويلي في ضحايا الزلزال المدمر، الذي ضرب شمال غربي البلاد.فنزويلا... ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 1430 قتيلا920 قتيلا وأكثر من 50 ألف مفقود في زلزال فنزويلا
https://sarabic.ae/20260701/الصحة-العالمية-تحذر-من-خطر-تفشي-الأمراض-في-فنزويلا-بعد-الزلزالين-1114859528.html
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روسيا, فنزويلا, زلزال, العالم, العالم العربي
روسيا, فنزويلا, زلزال, العالم, العالم العربي
إنقاذ رجل قضى 8 أيام تحت الأنقاض بعد زلزال فنزويلا
أفادت وسائل إعلام في تقرير لها، اليوم الخميس، أن فرق الإنقاذ أنقذت رجلًا يبلغ من العمر 43 عامًا، ظلّ محاصرًا تحت الأنقاض لمدة 8 أيام عقب الزلزال الذي ضرب فنزويلا.
وجاء في التقرير: "تم إنقاذ هيرنان ألبرتو جيل فلوريس. كان محاصرًا تحت الأنقاض في قبو مركز غاليرياس بلايا غراندي التجاري في مدينة لا غوايرا الساحلية منذ 24 يونيو/حزيران".
يذكر أن جيل فلوريس كان يعمل حارس أمن في المركز التجاري، وكان في الخدمة وقت وقوع الزلزال. وقد وفرت له كابينة الحراسة الحماية من الأنقاض، وزودته بالأكسجين اللازم.
وشهدت فنزويلا
سلسلتين من الهزات الأرضية القوية، قُدرت الأولى منهما، وفقًا للمسح الجيولوجي الأمريكي، بقوة 7.2 درجات، والثانية بقوة 7.5 درجات، وتبعتهما 30 هزة ارتدادية أخرى.
وكانت الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز أعلنت، في وقت سابق، فرض حالة الطوارئ في بلادها، عقب الزلزال القوي الذي ضرب فنزويلا، وتسبب بسقوط ضحايا وأضرار مادية واسعة.
وقدّم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تعازيه إلى القيادة والشعب الفنزويلي
في ضحايا الزلزال المدمر، الذي ضرب شمال غربي البلاد.