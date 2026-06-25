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الاستخبارات الخارجية الروسية: الغرب يخطئ في اعتبار ضبط النفس الروسي ضعفا
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بوتين يعزي فنزويلا بضحايا الزلزال ويؤكد تضامن روسيا مع شعبها
بوتين يعزي فنزويلا بضحايا الزلزال ويؤكد تضامن روسيا مع شعبها
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أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، عن تعازيه بضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب شمال غربي فنزويلا. 25.06.2026, سبوتنيك عربي
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وجاء في البيان الذي نُشر على موقع الكرملين الرسمي: "عزيزتي السيدة رودريغيز، أرجو أن تتقبلي أحرّ التعازي بشأن الآثار المأساوية للزلزال المدمر الذي ضرب شمال غربي فنزويلا".وأضاف: "نعرب عن تضامننا ودعمنا للشعب الفنزويلي الصديق في هذا الوقت العصيب".وقالت رودريغيز في كلمة مصوّرة: "نعلن في هذه اللحظة حالة الطوارئ، وفق ما ينص عليه دستورنا".وقالت رودريغيز، في خطاب موجه إلى الشعب الفنزويلي: "أودّ أن أبلغكم أن مطار "مايكيتيا" أُغلق بسبب الأضرار الجسيمة التي لحقت ببنيته التحتية".ترامب: الولايات المتحدة مستعدة لمساعدة فنزويلا بعد الزلزال المدمر
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فلاديمير بوتين, فنزويلا, العالم, العالم العربي, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا

بوتين يعزي فنزويلا بضحايا الزلزال ويؤكد تضامن روسيا مع شعبها

09:53 GMT 25.06.2026
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2026
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أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، عن تعازيه بضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب شمال غربي فنزويلا.
وجاء في البيان الذي نُشر على موقع الكرملين الرسمي: "عزيزتي السيدة رودريغيز، أرجو أن تتقبلي أحرّ التعازي بشأن الآثار المأساوية للزلزال المدمر الذي ضرب شمال غربي فنزويلا".
وطلب الرئيس نقل تعازيه إلى عائلات وأصدقاء الضحايا، وتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين.
وأضاف: "نعرب عن تضامننا ودعمنا للشعب الفنزويلي الصديق في هذا الوقت العصيب".
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وكانت الرئيسة الفنزويلية بالوكالة، ديلسي رودريغيز، أعلنت اليوم الخميس، فرض حالة الطوارئ في بلادها، عقب الزلزال القوي الذي ضرب فنزويلا، وتسبب بسقوط ضحايا وأضرار مادية واسعة.

وقالت رودريغيز في كلمة مصوّرة: "نعلن في هذه اللحظة حالة الطوارئ، وفق ما ينص عليه دستورنا".
كما أعلنت رودريغيز إغلاق مطار "مايكيتيا" الدولي، المطار الرئيسي في فنزويلا، بعد تعرضه لأضرار كبيرة جراء الزلزال القوي الذي ضرب البلاد.
وقالت رودريغيز، في خطاب موجه إلى الشعب الفنزويلي: "أودّ أن أبلغكم أن مطار "مايكيتيا" أُغلق بسبب الأضرار الجسيمة التي لحقت ببنيته التحتية".
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