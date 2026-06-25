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ترامب: الولايات المتحدة مستعدة لمساعدة فنزويلا بعد الزلزال المدمر
ترامب: الولايات المتحدة مستعدة لمساعدة فنزويلا بعد الزلزال المدمر
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، أن بلاده مستعدة لتقديم المساعدة لفنزويلا، في أعقاب الزلزال الذي ضرب البلاد وأوقع خسائر بشرية كبيرة. 25.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-25T04:37+0000
2026-06-25T04:46+0000
فنزويلا
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال ترامب في منشور عبر منصة "تروث سوشال": "ضرب الزلزالان الكبيران اللذان وقعا للتو الشعب الفنزويلي العظيم، وكلاهما هائل من حيث القوة وأسفرا عن عدد من الوفيات".وأضاف: "أصدرت تعليماتي إلى جميع وكالات حكومتنا للاستعداد للتحرك بسرعة. سنكون إلى جانب أصدقائنا الجدد والعظماء. التقارير الأولية ليست جيدة".كما وصف ترامب التقارير الأولى عن الدمار في فنزويلا، بسبب الكارثة الطبيعية، بأنها "مخيبة للآمال".وشهدت فنزويلا هزتين أرضيتين قويتين يوم أمس الأربعاء، بلغت قوة الأولى 7.2 درجة، وفقًا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، بينما بلغت قوة الثانية 7.5 درجة. ووقعت الهزتان على بعد 16 كيلومترًا من مدينة مورون و24 كيلومترًا من سان فيليبي. وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" بوقوع أضرار وإصابات في العاصمة كاراكاس.وتسببت الكارثة في أضرار جسيمة وتدمير كامل لعدد من المباني، كما أسفرت عن وفيات وإصابات، لكن العدد لم يُعرف بعد. ويُقدّر الجيولوجيون الأمريكيون احتمالًا بنسبة 30% أن يتجاوز عدد القتلى 100 ألف شخص.زلزال بقوة 7.1 درجة يضرب فنزويلا وتحذير من تسوناميقتيل وعشرات الجرحى جراء زلزال بقوة 6.7 درجات ضرب إندونيسيا
https://sarabic.ae/20260625/فنزويلا-تعلن-حالة-الطوارئ-بعد-زلزال-مدمر-1114674994.html
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فنزويلا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
فنزويلا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

ترامب: الولايات المتحدة مستعدة لمساعدة فنزويلا بعد الزلزال المدمر

04:37 GMT 25.06.2026 (تم التحديث: 04:46 GMT 25.06.2026)
© Sputnikزلزال فنزويلا
زلزال فنزويلا - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2026
© Sputnik
تابعنا عبر
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، أن بلاده مستعدة لتقديم المساعدة لفنزويلا، في أعقاب الزلزال الذي ضرب البلاد وأوقع خسائر بشرية كبيرة.
وقال ترامب في منشور عبر منصة "تروث سوشال": "ضرب الزلزالان الكبيران اللذان وقعا للتو الشعب الفنزويلي العظيم، وكلاهما هائل من حيث القوة وأسفرا عن عدد من الوفيات".

وأشار إلى أن "الولايات المتحدة الأمريكية مستعدة وراغبة وقادرة على تقديم المساعدة".

وأضاف: "أصدرت تعليماتي إلى جميع وكالات حكومتنا للاستعداد للتحرك بسرعة. سنكون إلى جانب أصدقائنا الجدد والعظماء. التقارير الأولية ليست جيدة".
كما وصف ترامب التقارير الأولى عن الدمار في فنزويلا، بسبب الكارثة الطبيعية، بأنها "مخيبة للآمال".
نائبة الرئيس الفنزويلي والرئيسة المؤقتة، ديلسي رودريغيز، كاراكاس، فنزويلا - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2026
فنزويلا تعلن حالة الطوارئ إثر زلزال مدمر ضرب البلاد
02:50 GMT
وشهدت فنزويلا هزتين أرضيتين قويتين يوم أمس الأربعاء، بلغت قوة الأولى 7.2 درجة، وفقًا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، بينما بلغت قوة الثانية 7.5 درجة. ووقعت الهزتان على بعد 16 كيلومترًا من مدينة مورون و24 كيلومترًا من سان فيليبي. وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" بوقوع أضرار وإصابات في العاصمة كاراكاس.
وتسببت الكارثة في أضرار جسيمة وتدمير كامل لعدد من المباني، كما أسفرت عن وفيات وإصابات، لكن العدد لم يُعرف بعد. ويُقدّر الجيولوجيون الأمريكيون احتمالًا بنسبة 30% أن يتجاوز عدد القتلى 100 ألف شخص.
زلزال بقوة 7.1 درجة يضرب فنزويلا وتحذير من تسونامي
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