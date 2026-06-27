https://sarabic.ae/20260627/920-قتيلا-وأكثر-من-50-ألف-مفقود-في-زلزال-فنزويلا-1114752571.html

920 قتيلا وأكثر من 50 ألف مفقود في زلزال فنزويلا

920 قتيلا وأكثر من 50 ألف مفقود في زلزال فنزويلا

سبوتنيك عربي

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزالين القويين اللذين ضربا فنزويلا الأربعاء وخلفا دمارًا هائلًا إلى 920 قتيلًا، مع تواصل أعمال البحث الجمعة، فيما قدّرت الأمم المتحدة عدد... 27.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-27T01:56+0000

2026-06-27T01:56+0000

2026-06-27T01:56+0000

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وأعلن رئيس الجمعية الوطنية خورخي رودريغيز، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزالين، اللذين بلغت قوتهما 7.2 و7.5 درجات، إلى 920 قتيلًا.وكانت الحصيلة الرسمية السابقة للزلزالين 589 قتيلًا.وأعلنت الأمم المتحدة، الجمعة، أنه يجري نشر فرق إنقاذ من 17 دولة على الأقل للمشاركة في عمليات البحث عن ناجين. وكانت واشنطن قد أعلنت، في وقت سابق، وصول فرقة عسكرية أمريكية أولى إلى كراكاس، بقيادة جنرال من مشاة البحرية.وشهدت فنزويلا سلسلتين من الهزات الأرضية القوية، في وقت متأخر من ليل الأربعاء، قُدرت الأولى منهما، وفقًا للمسح الجيولوجي الأمريكي، بقوة 7.2 درجات، والثانية بقوة 7.5 درجات، وتبعتهما 30 هزة ارتدادية أخرى.وقدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، تعازيه إلى القيادة والشعب الفنزويلي في ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب شمال غربي البلاد.

https://sarabic.ae/20260626/رودريغيز-ارتفاع-عدد-ضحايا-زلزال-فنزويلا-إلى-589-قتيلا-ونحو-3-الآف-مصاب-1114738721.html

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