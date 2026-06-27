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920 قتيلا وأكثر من 50 ألف مفقود في زلزال فنزويلا
920 قتيلا وأكثر من 50 ألف مفقود في زلزال فنزويلا
سبوتنيك عربي
ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزالين القويين اللذين ضربا فنزويلا الأربعاء وخلفا دمارًا هائلًا إلى 920 قتيلًا، مع تواصل أعمال البحث الجمعة، فيما قدّرت الأمم المتحدة عدد... 27.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-27T01:56+0000
2026-06-27T01:56+0000
فنزويلا
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وأعلن رئيس الجمعية الوطنية خورخي رودريغيز، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزالين، اللذين بلغت قوتهما 7.2 و7.5 درجات، إلى 920 قتيلًا.وكانت الحصيلة الرسمية السابقة للزلزالين 589 قتيلًا.وأعلنت الأمم المتحدة، الجمعة، أنه يجري نشر فرق إنقاذ من 17 دولة على الأقل للمشاركة في عمليات البحث عن ناجين. وكانت واشنطن قد أعلنت، في وقت سابق، وصول فرقة عسكرية أمريكية أولى إلى كراكاس، بقيادة جنرال من مشاة البحرية.وشهدت فنزويلا سلسلتين من الهزات الأرضية القوية، في وقت متأخر من ليل الأربعاء، قُدرت الأولى منهما، وفقًا للمسح الجيولوجي الأمريكي، بقوة 7.2 درجات، والثانية بقوة 7.5 درجات، وتبعتهما 30 هزة ارتدادية أخرى.وقدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، تعازيه إلى القيادة والشعب الفنزويلي في ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب شمال غربي البلاد.
https://sarabic.ae/20260626/رودريغيز-ارتفاع-عدد-ضحايا-زلزال-فنزويلا-إلى-589-قتيلا-ونحو-3-الآف-مصاب-1114738721.html
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فنزويلا, زلزال, العالم, أخبار العالم الآن
فنزويلا, زلزال, العالم, أخبار العالم الآن

920 قتيلا وأكثر من 50 ألف مفقود في زلزال فنزويلا

01:56 GMT 27.06.2026
© REUTERS Gaby Oraaصورة لإمرأتان تنتظران في موقع مبنى منهار بينما يبحث عمال الإنقاذ عن أقاربهما، بعد الزلزال الذي ضرب كاراكاس، فنزويلا.
صورة لإمرأتان تنتظران في موقع مبنى منهار بينما يبحث عمال الإنقاذ عن أقاربهما، بعد الزلزال الذي ضرب كاراكاس، فنزويلا. - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2026
© REUTERS Gaby Oraa
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ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزالين القويين اللذين ضربا فنزويلا الأربعاء وخلفا دمارًا هائلًا إلى 920 قتيلًا، مع تواصل أعمال البحث الجمعة، فيما قدّرت الأمم المتحدة عدد المفقودين بأكثر من 50 ألفًا.
وأعلن رئيس الجمعية الوطنية خورخي رودريغيز، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزالين، اللذين بلغت قوتهما 7.2 و7.5 درجات، إلى 920 قتيلًا.
زلزال فنزويلا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2026
رودريغيز: ارتفاع عدد ضحايا زلزال فنزويلا إلى 589 قتيلا ونحو 3 الآف مصاب
أمس, 13:57 GMT
وكانت الحصيلة الرسمية السابقة للزلزالين 589 قتيلًا.
وأعلنت الأمم المتحدة، الجمعة، أنه يجري نشر فرق إنقاذ من 17 دولة على الأقل للمشاركة في عمليات البحث عن ناجين. وكانت واشنطن قد أعلنت، في وقت سابق، وصول فرقة عسكرية أمريكية أولى إلى كراكاس، بقيادة جنرال من مشاة البحرية.
وشهدت فنزويلا سلسلتين من الهزات الأرضية القوية، في وقت متأخر من ليل الأربعاء، قُدرت الأولى منهما، وفقًا للمسح الجيولوجي الأمريكي، بقوة 7.2 درجات، والثانية بقوة 7.5 درجات، وتبعتهما 30 هزة ارتدادية أخرى.
وقدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، تعازيه إلى القيادة والشعب الفنزويلي في ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب شمال غربي البلاد.
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