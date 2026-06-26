https://sarabic.ae/20260626/رودريغيز-ارتفاع-عدد-ضحايا-زلزال-فنزويلا-إلى-589-قتيلا-ونحو-3-الآف-مصاب-1114738721.html
رودريغيز: ارتفاع عدد ضحايا زلزال فنزويلا إلى 589 قتيلا ونحو 3 الآف مصاب
رودريغيز: ارتفاع عدد ضحايا زلزال فنزويلا إلى 589 قتيلا ونحو 3 الآف مصاب
سبوتنيك عربي
أعلنت الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز، اليوم الجمعة، أن حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب فنزويلا بلغت 589 قتيلًا و 2980 مصابا. 26.06.2026, سبوتنيك عربي
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وقالت رودريغز خلال اجتماع: "للأسف، لقي 589 شخصًا حتفهم وأصيب 2980 آخرون".وقالت في كلمة مصوّرة: "نعلن في هذه اللحظة حالة الطوارئ، وفق ما ينص عليه دستورنا".وأوضحت، في خطاب موجه إلى الشعب الفنزويلي: "أودّ أن أبلغكم أن مطار "مايكيتيا" أُغلق بسبب الأضرار الجسيمة التي لحقت ببنيته التحتية".زلزال بقوة 6.7 درجة يضرب الساحل الجنوبي للفلبينارتفاع حصيلة ضحايا زلزال فنزويلا إلى 235 قتيلا
https://sarabic.ae/20260626/ارتفاع-حصيلة-ضحايا-زلزال-فنزويلا-إلى-235-قتيلا-1114713316.html
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فنزويلا, روسيا, زلزال, العالم, العالم العربي
فنزويلا, روسيا, زلزال, العالم, العالم العربي
رودريغيز: ارتفاع عدد ضحايا زلزال فنزويلا إلى 589 قتيلا ونحو 3 الآف مصاب
أعلنت الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز، اليوم الجمعة، أن حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب فنزويلا بلغت 589 قتيلًا و 2980 مصابا.
وقالت رودريغز خلال اجتماع: "للأسف، لقي 589 شخصًا حتفهم وأصيب 2980 آخرون".
وأضافت أن الخبراء سجلوا حتى الآن 214 هزة ارتدادية.
وكانت الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز، أعلنت يوم أمس الخميس، فرض حالة الطوارئ في بلادها، عقب الزلزال القوي الذي ضرب فنزويلا، وتسبب بسقوط ضحايا وأضرار مادية واسعة.
وقالت في كلمة مصوّرة: "نعلن في هذه اللحظة حالة الطوارئ، وفق ما ينص عليه دستورنا".
كما أعلنت إغلاق مطار "مايكيتيا" الدولي، المطار الرئيسي في فنزويلا، بعد تعرضه لأضرار كبيرة جراء الزلزال القوي الذي ضرب البلاد.
وأوضحت، في خطاب موجه إلى الشعب الفنزويلي: "أودّ أن أبلغكم أن مطار "مايكيتيا" أُغلق بسبب الأضرار الجسيمة التي لحقت ببنيته التحتية".