https://sarabic.ae/20260626/رودريغيز-ارتفاع-عدد-ضحايا-زلزال-فنزويلا-إلى-589-قتيلا-ونحو-3-الآف-مصاب-1114738721.html

رودريغيز: ارتفاع عدد ضحايا زلزال فنزويلا إلى 589 قتيلا ونحو 3 الآف مصاب

رودريغيز: ارتفاع عدد ضحايا زلزال فنزويلا إلى 589 قتيلا ونحو 3 الآف مصاب

سبوتنيك عربي

أعلنت الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز، اليوم الجمعة، أن حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب فنزويلا بلغت 589 قتيلًا و 2980 مصابا. 26.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-26T13:57+0000

2026-06-26T13:57+0000

2026-06-26T13:57+0000

فنزويلا

روسيا

زلزال

العالم

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/19/1114675319_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_8196194099f2f4c823c29bc62a234dc8.jpg

وقالت رودريغز خلال اجتماع: "للأسف، لقي 589 شخصًا حتفهم وأصيب 2980 آخرون".وقالت في كلمة مصوّرة: "نعلن في هذه اللحظة حالة الطوارئ، وفق ما ينص عليه دستورنا".وأوضحت، في خطاب موجه إلى الشعب الفنزويلي: "أودّ أن أبلغكم أن مطار "مايكيتيا" أُغلق بسبب الأضرار الجسيمة التي لحقت ببنيته التحتية".زلزال بقوة 6.7 درجة يضرب الساحل الجنوبي للفلبينارتفاع حصيلة ضحايا زلزال فنزويلا إلى 235 قتيلا

https://sarabic.ae/20260626/ارتفاع-حصيلة-ضحايا-زلزال-فنزويلا-إلى-235-قتيلا-1114713316.html

فنزويلا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

فنزويلا, روسيا, زلزال, العالم, العالم العربي