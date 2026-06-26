https://sarabic.ae/20260626/ارتفاع-حصيلة-ضحايا-زلزال-فنزويلا-إلى-235-قتيلا-1114713316.html

ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال فنزويلا إلى 235 قتيلا

ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال فنزويلا إلى 235 قتيلا

سبوتنيك عربي

أعلن وزير الصحة الفنزويلي، كارلوس ألفارادو، اليوم الجمعة، أن حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب فنزويلا ارتفعت إلى 235 قتيلًا، فيما تلقى أكثر من 4300 مصاب... 26.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-26T03:30+0000

2026-06-26T03:30+0000

2026-06-26T03:30+0000

فنزويلا

زلزال

العالم

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وقال ألفارادو، في تصريحات بثها التلفزيون الرسمي: "حتى الساعة السابعة مساءً، تلقى أكثر من 4300 مصاب العلاج"، مشيرًا إلى أن معظمهم تعرضوا لإصابات طفيفة، بينما وُصفت حالات أخرى بالمتوسطة والخطيرة، وخضع عدد منهم لعمليات جراحية.وأضاف أن نحو 235 شخصًا وصلوا إلى المستشفيات وقد فارقوا الحياة أو توفوا فور وصولهم إلى المرافق الطبية، لافتًا إلى أن ولاية لا غوايرا لا تزال الأكثر تضررًا، إذ سجلت أعلى عدد من القتلى والمصابين.وأشار إلى أن السلطات فعّلت، فور وقوع الزلزال، منظومة الاستجابة الوطنية للطوارئ، ودفعت بأكثر من خمسة آلاف من الكوادر الطبية، بينهم أكثر من 1200 طبيب، إلى المناطق المنكوبة، إلى جانب مشاركة المستشفيات الخاصة في جهود الإغاثة.وأضاف أن أكثر من 150 مصابًا يتلقون العلاج في مستشفيات خاصة، بينما غادر العديد من أصحاب الإصابات الطفيفة المستشفيات بعد تلقي الرعاية اللازمة.كما أكد الوزير نشر مستشفيات ميدانية تابعة للقوات المسلحة والقطاع الخاص والصليب الأحمر الفنزويلي في ولاية لا غوايرا لتعزيز القدرة على علاج المصابين.وشهدت فنزويلا سلسلتين من الهزات الأرضية القوية، في وقت متأخر من ليل الأربعاء، قُدرت الأولى منهما، وفقًا للمسح الجيولوجي الأمريكي، بقوة 7.2 درجة، والثانية بقوة 7.5 درجة، وتبعتهما 30 هزة ارتدادية أخرى.وقدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، تعازيه إلى القيادة والشعب الفنزويلي في ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب شمال غربي البلاد.

https://sarabic.ae/20260625/ارتفاع-حصيلة-ضحايا-زلزال-فنزويلا-إلى-188-قتيلا-و1520-مصابا-1114711706.html

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