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https://sarabic.ae/20260625/ارتفاع-حصيلة-ضحايا-زلزال-فنزويلا-إلى-188-قتيلا-و1520-مصابا-1114711706.html
ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال فنزويلا إلى 188 قتيلا و1520 مصابا
ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال فنزويلا إلى 188 قتيلا و1520 مصابا
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية، خورخي رودريغيز، الخميس، مقتل 188 شخصًا على الأقل وإصابة 1520 آخرين جراء الزلزال القوي الذي ضرب فنزويلا. 25.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-25T21:36+0000
2026-06-25T21:36+0000
فنزويلا
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وقال رودريغيز، في خطاب متلفز للمواطنين عبر قناة "في تي في": "للأسف، نعلن اليوم وفاة 188 فنزويليًا جراء الزلزال. كما أُصيب 1520 شخصًا آخر، ونُقلوا إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم".وأضاف أن 157 شخصًا ما زالوا في عداد المفقودين، وأن أكثر من 200 شخص ما زالوا محاصرين تحت أنقاض المباني المنهارة، فيما تواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث والإنقاذ.وشهدت فنزويلا سلسلتين من الهزات الأرضية القوية، في وقت متأخر من ليل الأربعاء، قُدرت الأولى منهما، وفقًا للمسح الجيولوجي الأمريكي، بقوة 7.2 درجة، والثانية بقوة 7.5 درجة، وتبعتهما 30 هزة ارتدادية أخرى.وقدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، تعازيه إلى القيادة والشعب الفنزويلي في ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب شمال غربي البلاد.
https://sarabic.ae/20260625/بوتين-يعزي-فنزويلا-بضحايا-الزلزال-ويؤكد-تضامن-روسيا-مع-شعبها-1114684210.html
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فنزويلا, زلزال, العالم, أخبار العالم الآن
فنزويلا, زلزال, العالم, أخبار العالم الآن

ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال فنزويلا إلى 188 قتيلا و1520 مصابا

21:36 GMT 25.06.2026
© REUTERS Wilmer Azuajeصورة تظهر ردود فعل بعض الناس أثناء الزلزال في مطار "سيمون بوليفار الدولي" في مايكيتيا، فنزويلا.
صورة تظهر ردود فعل بعض الناس أثناء الزلزال في مطار سيمون بوليفار الدولي في مايكيتيا، فنزويلا. - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2026
© REUTERS Wilmer Azuaje
تابعنا عبر
أعلن رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية، خورخي رودريغيز، الخميس، مقتل 188 شخصًا على الأقل وإصابة 1520 آخرين جراء الزلزال القوي الذي ضرب فنزويلا.
وقال رودريغيز، في خطاب متلفز للمواطنين عبر قناة "في تي في": "للأسف، نعلن اليوم وفاة 188 فنزويليًا جراء الزلزال. كما أُصيب 1520 شخصًا آخر، ونُقلوا إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2026
بوتين يعزي فنزويلا بضحايا الزلزال ويؤكد تضامن روسيا مع شعبها
09:53 GMT
وأضاف أن 157 شخصًا ما زالوا في عداد المفقودين، وأن أكثر من 200 شخص ما زالوا محاصرين تحت أنقاض المباني المنهارة، فيما تواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث والإنقاذ.
وشهدت فنزويلا سلسلتين من الهزات الأرضية القوية، في وقت متأخر من ليل الأربعاء، قُدرت الأولى منهما، وفقًا للمسح الجيولوجي الأمريكي، بقوة 7.2 درجة، والثانية بقوة 7.5 درجة، وتبعتهما 30 هزة ارتدادية أخرى.
وقدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، تعازيه إلى القيادة والشعب الفنزويلي في ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب شمال غربي البلاد.
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