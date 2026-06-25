https://sarabic.ae/20260625/ارتفاع-حصيلة-ضحايا-زلزال-فنزويلا-إلى-188-قتيلا-و1520-مصابا-1114711706.html
ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال فنزويلا إلى 188 قتيلا و1520 مصابا
ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال فنزويلا إلى 188 قتيلا و1520 مصابا
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية، خورخي رودريغيز، الخميس، مقتل 188 شخصًا على الأقل وإصابة 1520 آخرين جراء الزلزال القوي الذي ضرب فنزويلا. 25.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-25T21:36+0000
2026-06-25T21:36+0000
2026-06-25T21:36+0000
فنزويلا
زلزال
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/19/1114681607_0:54:1158:705_1920x0_80_0_0_071f6285afb2a2e3fc9925c334c7c72e.jpg
وقال رودريغيز، في خطاب متلفز للمواطنين عبر قناة "في تي في": "للأسف، نعلن اليوم وفاة 188 فنزويليًا جراء الزلزال. كما أُصيب 1520 شخصًا آخر، ونُقلوا إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم".وأضاف أن 157 شخصًا ما زالوا في عداد المفقودين، وأن أكثر من 200 شخص ما زالوا محاصرين تحت أنقاض المباني المنهارة، فيما تواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث والإنقاذ.وشهدت فنزويلا سلسلتين من الهزات الأرضية القوية، في وقت متأخر من ليل الأربعاء، قُدرت الأولى منهما، وفقًا للمسح الجيولوجي الأمريكي، بقوة 7.2 درجة، والثانية بقوة 7.5 درجة، وتبعتهما 30 هزة ارتدادية أخرى.وقدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، تعازيه إلى القيادة والشعب الفنزويلي في ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب شمال غربي البلاد.
https://sarabic.ae/20260625/بوتين-يعزي-فنزويلا-بضحايا-الزلزال-ويؤكد-تضامن-روسيا-مع-شعبها-1114684210.html
فنزويلا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/19/1114681607_74:0:1085:758_1920x0_80_0_0_faf410a1a53008f1eabf8187ad1e7944.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
فنزويلا, زلزال, العالم, أخبار العالم الآن
فنزويلا, زلزال, العالم, أخبار العالم الآن
ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال فنزويلا إلى 188 قتيلا و1520 مصابا
أعلن رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية، خورخي رودريغيز، الخميس، مقتل 188 شخصًا على الأقل وإصابة 1520 آخرين جراء الزلزال القوي الذي ضرب فنزويلا.
وقال رودريغيز، في خطاب متلفز للمواطنين عبر قناة "في تي في": "للأسف، نعلن اليوم وفاة 188 فنزويليًا جراء الزلزال. كما أُصيب 1520 شخصًا آخر، ونُقلوا إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم".
وأضاف أن 157 شخصًا ما زالوا في عداد المفقودين، وأن أكثر من 200 شخص ما زالوا محاصرين تحت أنقاض المباني المنهارة، فيما تواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث والإنقاذ.
وشهدت فنزويلا سلسلتين من الهزات الأرضية القوية، في وقت متأخر من ليل الأربعاء، قُدرت الأولى منهما، وفقًا للمسح الجيولوجي الأمريكي، بقوة 7.2 درجة، والثانية بقوة 7.5 درجة، وتبعتهما 30 هزة ارتدادية أخرى.
وقدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، تعازيه إلى القيادة والشعب الفنزويلي
في ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب شمال غربي البلاد.