https://sarabic.ae/20260626/زلزال-بقوة-67-درجات-يضرب-الساحل-الجنوبي-للفلبين-1114735690.html
زلزال بقوة 6.7 درجات يضرب الساحل الجنوبي للفلبين
زلزال بقوة 6.7 درجات يضرب الساحل الجنوبي للفلبين
سبوتنيك عربي
أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، اليوم الجمعة، بوقوع زلزال بلغت قوته 6.7 درجات على مقياس ريختر قبالة سواحل الفلبين، على بعد 21 كيلومترا غرب - جنوب مدينة... 26.06.2026, سبوتنيك عربي
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وذكرت الهيئة أن الزلزال وقع عند الساعة 11:34 بتوقيت غرينتش من اليوم الجمعة، وعلى عمق 65.7 كيلومترا، فيما تم تحديد مركزه مبدئيا عند خط عرض 5.33 درجة شمالًا، وخط طول 125.29 درجة شرقًا، وفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا".يشار إلى أن فنزويلا شهدت سلسلتين من الهزات الأرضية القوية، في وقت متأخر من ليل أول أمس الأربعاء، قُدرت الأولى منهما، وفقا للمسح الجيولوجي الأمريكي، بقوة 7.2 درجات، والثانية بقوة 7.5 درجات، وتبعتهما 30 هزة ارتدادية أخرى.وقدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الخميس، تعازيه إلى القيادة والشعب الفنزويلي في ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب شمال غربي البلاد.
https://sarabic.ae/20260626/صور-مؤلمة-من-قلب-أقوى-زلزال-ضرب-فنزويلا-منذ-126-عاما-1114718337.html
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الفلبين, زلزال, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الفلبين, زلزال, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
زلزال بقوة 6.7 درجات يضرب الساحل الجنوبي للفلبين
12:30 GMT 26.06.2026 (تم التحديث: 12:31 GMT 26.06.2026)
أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، اليوم الجمعة، بوقوع زلزال بلغت قوته 6.7 درجات على مقياس ريختر قبالة سواحل الفلبين، على بعد 21 كيلومترا غرب - جنوب مدينة سارانجاني.
وذكرت الهيئة أن الزلزال وقع عند الساعة 11:34 بتوقيت غرينتش من اليوم الجمعة، وعلى عمق 65.7 كيلومترا، فيما تم تحديد مركزه مبدئيا عند خط عرض 5.33 درجة شمالًا، وخط طول 125.29 درجة شرقًا، وفقا لوكالة
الأنباء الصينية "شينخوا".
يشار إلى أن فنزويلا شهدت سلسلتين من الهزات الأرضية القوية، في وقت متأخر من ليل أول أمس الأربعاء، قُدرت الأولى منهما، وفقا للمسح الجيولوجي الأمريكي، بقوة 7.2 درجات، والثانية بقوة 7.5 درجات، وتبعتهما 30 هزة ارتدادية أخرى.
وقدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الخميس، تعازيه إلى القيادة والشعب الفنزويلي
في ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب شمال غربي البلاد.