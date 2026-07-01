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"الصحة العالمية" تحذر من خطر تفشي الأمراض في فنزويلا بعد الزلزالين

"الصحة العالمية" تحذر من خطر تفشي الأمراض في فنزويلا بعد الزلزالين

سبوتنيك عربي

حذّرت منظمة الصحة العالمية من تزايد خطر تفشي الأمراض في فنزويلا، في أعقاب الزلزالين اللذين ضربا البلاد قبل أسبوع، وسط ضغوط كبيرة على القطاع الصحي واستمرار... 01.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-01T11:52+0000

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وقال المتحدث باسم المنظمة كريستيان ليندماير، خلال مؤتمر صحفي في جنيف، إن "المرافق الصحية تعمل فوق طاقتها الاستيعابية في ظل التدفق المستمر للمصابين"، مشيرًا إلى وجود تحديات في تسجيل الضحايا ومتابعة أوضاع المفقودين.وبحسب الحصيلة الرسمية الأولية، التي أعلنها رئيس الجمعية الوطنية (البرلمان الفنزويلي) خورخي رودريغيز، أسفر الزلزالان عن مقتل 1719 شخصًا وإصابة 5034 آخرين، فيما تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن نحو 50 ألف شخص لا يزالون في عداد المفقودين.وأضاف أن هذه الظروف قد تؤدي أيضًا إلى ارتفاع معدلات الإصابة بالأمراض المنقولة عبر المياه أو النواقل، مثل الحمى الصفراء والملاريا، وغيرها من الأمراض المعدية.ووفقًا للمنظمة، جرى حتى 27 يونيو/ حزيران الماضي، جمع تقارير من 21 منشأة صحية في ولايات كراكاس ولا غوايرا وميراندا وفالكون، أظهرت أن 3 مؤسسات في حالة حرجة، بينما تعرضت 6 منشآت لأضرار هيكلية أو تعمل بشكل جزئي، في حين تواصل بقية المرافق تقديم خدماتها وسط ضغوط متزايدة.وشهدت فنزويلا سلسلتين من الهزات الأرضية القوية، في وقت متأخر من ليل الأربعاء الماضي، قُدرت الأولى منهما، وفقًا للمسح الجيولوجي الأمريكي، بقوة 7.2 درجات، والثانية بقوة 7.5 درجات، وتبعتهما 30 هزة ارتدادية أخرى.وقدّم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الخميس الماضي، تعازيه إلى القيادة والشعب الفنزويلي في ضحايا الزلزال المدمر، الذي ضرب شمال غربي البلاد.

https://sarabic.ae/20260701/بعد-الزلزال-المدمر-سماء-فنزويلا-تتشح-باللون-القرمزي-فيديو-1114857773.html

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