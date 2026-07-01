بعد الزلزال المدمر.. سماء فنزويلا تتشح باللون القرمزي.. فيديو
© REUTERS Maxwell Bricenoصورة تظهر حطام إحدى المباني المنهارة بعد زلزال في لا غوايرا، فنزويلا.
© REUTERS Maxwell Briceno
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تحوّلت سماء فنزويلا إلى اللون القرمزي مساء 30 يونيو/ حزيران الماضي، في مشهد لافت جذب أنظار السكان وأثار تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تداول بعض المستخدمين تكهنات تربط الظاهرة بالنشاط الزلزالي، الذي شهدته البلاد في الآونة الأخيرة.
وفي المقابل، أكد خبراء أن هذه الادعاءات لا تستند إلى أي دليل علمي، موضحين أن المشهد كان نتيجة غروب شمس استثنائي تزامن مع ظروف جوية وإضاءة طبيعية ساهمت في ظهور السماء بهذا اللون المميز.
📹ظاهرة طبيعية تلوّن سماء فنزويلا بالقرمزي— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) July 1, 2026
إذ تحوّلت سماء البلاد إلى هذه الظاهرة مساء يوم 30 يونيو الماضي، ما أثار تكهنات على مواقع التواصل الاجتماعي حول احتمال ارتباط الظاهرة بالنشاط الزلزالي الأخير.
🔸وأكد خبراء أنه لا يوجد أي دليل علمي يربط هذا المشهد بالزلازل، موضحين أن ما… pic.twitter.com/zKlfA474yJ
وأشار المتخصصون إلى أن الظاهرة تُعد مشهدًا طبيعيًا خلابًا، ولا توجد أي مؤشرات علمية تربطها بحدوث الزلازل أو النشاط الجيولوجي، داعين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وشهدت فنزويلا سلسلتين من الهزات الأرضية القوية، في وقت متأخر من ليل الأربعاء الماضي، قُدرت الأولى منهما، وفقًا للمسح الجيولوجي الأمريكي، بقوة 7.2 درجات، والثانية بقوة 7.5 درجات، وتبعتهما 30 هزة ارتدادية أخرى.
29 يونيو, 09:58 GMT
وقدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الخميس الماضي، تعازيه إلى القيادة والشعب الفنزويلي في ضحايا الزلزال المدمر، الذي ضرب شمال غربي البلاد.