https://sarabic.ae/20260627/فنزويلا-ارتفاع-عدد-ضحايا-الزلزال-إلى-1430-قتيلا-1114769616.html

فنزويلا... ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 1430 قتيلا

فنزويلا... ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 1430 قتيلا

سبوتنيك عربي

أعلن رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية (البرلمان)، خورخي رودريغيز، أن عدد ضحايا الزلازل المدمرة التي ضربت فنزويلا ارتفعت إلى 1430 قتيلا، وأكثر من 3200 مصاب. 27.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-27T18:35+0000

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وقال رودريغيز، في كلمة نقلها التلفزيون الرسمي، إن " 1430 من إخوتنا وأخواتنا الذين للأسف فقدوا حياتهم. تعازينا لعائلاتهم وأحبائهم".وأعلنت الأمم المتحدة، أمس الجمعة، أنه يجري نشر فرق إنقاذ من 17 دولة على الأقل للمشاركة في عمليات البحث عن ناجين. وكانت واشنطن قد أعلنت في وقت سابق وصول فرقة عسكرية أمريكية أولى إلى كراكاس، بقيادة جنرال من مشاة البحرية.وقدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الخميس، تعازيه إلى القيادة والشعب الفنزويلي في ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب شمال غربي البلاد.

https://sarabic.ae/20260627/920-قتيلا-وأكثر-من-50-ألف-مفقود-في-زلزال-فنزويلا-1114752571.html

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