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فنزويلا... ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 1430 قتيلا
فنزويلا... ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 1430 قتيلا
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية (البرلمان)، خورخي رودريغيز، أن عدد ضحايا الزلازل المدمرة التي ضربت فنزويلا ارتفعت إلى 1430 قتيلا، وأكثر من 3200 مصاب. 27.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-27T18:35+0000
2026-06-27T18:35+0000
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وقال رودريغيز، في كلمة نقلها التلفزيون الرسمي، إن " 1430 من إخوتنا وأخواتنا الذين للأسف فقدوا حياتهم. تعازينا لعائلاتهم وأحبائهم".وأعلنت الأمم المتحدة، أمس الجمعة، أنه يجري نشر فرق إنقاذ من 17 دولة على الأقل للمشاركة في عمليات البحث عن ناجين. وكانت واشنطن قد أعلنت في وقت سابق وصول فرقة عسكرية أمريكية أولى إلى كراكاس، بقيادة جنرال من مشاة البحرية.وقدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الخميس، تعازيه إلى القيادة والشعب الفنزويلي في ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب شمال غربي البلاد.
https://sarabic.ae/20260627/920-قتيلا-وأكثر-من-50-ألف-مفقود-في-زلزال-فنزويلا-1114752571.html
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فنزويلا, العالم, أخبار العالم الآن, زلزال
فنزويلا, العالم, أخبار العالم الآن, زلزال

فنزويلا... ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 1430 قتيلا

18:35 GMT 27.06.2026
© REUTERS Wilmer Azuajeصورة تظهر ردود فعل بعض الناس أثناء الزلزال في مطار "سيمون بوليفار الدولي" في مايكيتيا، فنزويلا.
صورة تظهر ردود فعل بعض الناس أثناء الزلزال في مطار سيمون بوليفار الدولي في مايكيتيا، فنزويلا. - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2026
© REUTERS Wilmer Azuaje
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أعلن رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية (البرلمان)، خورخي رودريغيز، أن عدد ضحايا الزلازل المدمرة التي ضربت فنزويلا ارتفعت إلى 1430 قتيلا، وأكثر من 3200 مصاب.
وقال رودريغيز، في كلمة نقلها التلفزيون الرسمي، إن " 1430 من إخوتنا وأخواتنا الذين للأسف فقدوا حياتهم. تعازينا لعائلاتهم وأحبائهم".
وأضاف أنه "تم تقديم المساعدة الطبية لـ 3238 مصابا. كما سجلت السلطات 3142 عائلة بلا مأوى، وتم تنظيم سكن في ملاجئ لهم، ويتم تقديم المساعدة اللازمة".‏
صورة لإمرأتان تنتظران في موقع مبنى منهار بينما يبحث عمال الإنقاذ عن أقاربهما، بعد الزلزال الذي ضرب كاراكاس، فنزويلا. - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2026
920 قتيلا وأكثر من 50 ألف مفقود في زلزال فنزويلا
01:56 GMT
وأعلنت الأمم المتحدة، أمس الجمعة، أنه يجري نشر فرق إنقاذ من 17 دولة على الأقل للمشاركة في عمليات البحث عن ناجين. وكانت واشنطن قد أعلنت في وقت سابق وصول فرقة عسكرية أمريكية أولى إلى كراكاس، بقيادة جنرال من مشاة البحرية.
وشهدت فنزويلا سلسلتين من الهزات الأرضية القوية، في وقت متأخر من ليل الأربعاء، قُدرت الأولى منهما، وفقًا للمسح الجيولوجي الأمريكي، بقوة 7.2 درجات، والثانية بقوة 7.5 درجات، وتبعتهما 30 هزة ارتدادية أخرى.
وقدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الخميس، تعازيه إلى القيادة والشعب الفنزويلي في ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب شمال غربي البلاد.
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