https://sarabic.ae/20260703/ميرتس-ردا-على-ترامب-ألمانيا-قادرة-على-الدفاع-عن-زيادة-إنفاقها-العسكري-1114921685.html

ميرتس ردا على ترامب: ألمانيا قادرة على الدفاع عن زيادة إنفاقها العسكري

ميرتس ردا على ترامب: ألمانيا قادرة على الدفاع عن زيادة إنفاقها العسكري

سبوتنيك عربي

صرح المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، اليوم الجمعة، أن بلاده قادرة على الدفاع عن قرارها بزيادة الإنفاق العسكري، مشددا على أن ألمانيا لا تملك أي سبب للخجل من... 03.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-03T12:28+0000

2026-07-03T12:28+0000

2026-07-03T12:28+0000

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وأوضح ميرتس أن ألمانيا ستضاعف ميزانيتها الدفاعية خلال 4 سنوات، معتبرا أن هذه الخطوة تمثل أكبر استثمار دفاعي في تاريخ البلاد لتعزيز جاهزيتها العسكرية.وتابع ميرتس في رده على تعليقات ترامب: "سنذكر مساهمات ألمانيا وأوروبا الأعلى في حلف "الناتو" خلال قمة الحلف الأسبوع المقبل".وستُعقد قمة "الناتو" المقبلة، التي ستجمع 32 دولة عضوا، في العاصمة التركية يومي 7 و8 يوليو/ تموز الجاري.وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس الخميس، إن استمرار الولايات المتحدة في علاقتها "الأحادية الجانب" مع حلف شمال الأطلسي (الناتو) أمر "سخيف"، وذلك قبل أقل من أسبوع من انعقاد قمة "الناتو" في أنقرة. وكتب ترامب على منصته "تروث سوشيال": "لم يكونوا حاضرين من أجلنا!!!"، وأن علاقة واشنطن مع الناتو "ليست متبادلة". وتضمن منشوره رسما بيانيا يوضح إنفاق "الناتو"، إذ تستثمر الولايات المتحدة مبالغ أكبر بكثير من الدول الأعضاء الأخرى الموضحة في الرسم. وانتقد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مرارا وتكرارا الحلفاء الأوروبيين بسبب ردهم على الحرب في إيران. كما يصر ترامب على رغبته في أن تتولى أوروبا الدور القيادي في دفاعها، وقد بدأت واشنطن بالفعل في تقليص التزاماتها. وتحت ضغط من ترامب، وافق قادة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في اجتماع عُقد العام الماضي على رفع الإنفاق الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035.

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