ميرتس ردا على ترامب: ألمانيا قادرة على الدفاع عن زيادة إنفاقها العسكري

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الحدث من سبوتنيك
الأسهم الصينية ترتفع مدعومة ببيانات المصانع والطلب على التكنولوجيا واليوان يصعد مع زيادة مبيعات الدولار من المصدرين
00:30 GMT
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الحدث من سبوتنيك
مزيد من البنوك المركزية تقلِّص احتياطيات الدولار... والأنظار نحو الذهب واليورو واليوان... واستراليا تشدد حظر استخدام الأطفال لوسائل التواصل وتزيد الغرامات.
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مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
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18 د
موزاييك
علم الخلافات الزوجية: من العادات التلقائية إلى الحلول الذكية
09:03 GMT
16 د
لقاء سبوتنيك
المصريون يترقبون لقاء الحسم أمام منتخب أستراليا في كأس العالم لكرة القدم
09:19 GMT
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عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
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الحدث من سبوتنيك
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نبض افريقيا
خلاف حاد بين أعضاء المجلس الرئاسي الليبي ، والنواب يحذر من تغيير في الأجهزة السيادية في مرحلة حساسة
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ما التأثيرات النفسية والاجتماعية لتطبيقات "تتبع الأطفال" على الأطفال؟
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مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
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مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
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حصاد الأسبوع
خبير يبين أسباب مطالبة أوروبا ترامب دعم نظام كييف
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ملفات ساخنة
الكوليرا في السودان.. وباء يفاقم المأساة الإنسانية
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صدى الحياة
اليمن.. حيث الشباب هم الوقود والموت مهنة من لا مهنة له
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مدار الليل والنهار
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الحدث من سبوتنيك
تونس في واقعٍ اقتصادي جديد مع حلول الـ 2023,مسقط، كيف تُخطط لمستقبلٍ أكثر ثباتاً؟
01:30 GMT
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
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الإنسان والثقافة
سحر الضاد يصل موسكو: عام دراسي جديد يفتح نوافذ روسيا على الثقافة العربية
08:29 GMT
30 د
من الملعب
زئير المغرب ودموع السنغال.. وماذا يخبئ الفراعنة في فخ الكنغارو الأسترالي؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لحماية عقلك.. لماذا يجب أن تتعلم العزف بعد سن الأربعين؟
09:34 GMT
25 د
الحدث من سبوتنيك
حادثة شتورا تهزّ الرأي العام اللبناني وتُعيد ملف العنف الأسري الى الواجهة … لماذا لا يكفي القانون لردع الإعتداءات ؟
10:00 GMT
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خطوط التماس
بلاد الشام محور الصراعات عبر التاريخ
12:03 GMT
46 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
الكوليرا في السودان.. وباء يفاقم المأساة الإنسانية
16:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
16:33 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
16:48 GMT
12 د
شؤون عسكرية
ما هي الدلالات وراء تمديد ولاية "أوندوف" في الجولان السوري؟ خبير يجيب
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
فيديو لبيع مخدرات على الملأ في مصر يثير جدلا واسعا
18:30 GMT
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https://sarabic.ae/20260703/ميرتس-ردا-على-ترامب-ألمانيا-قادرة-على-الدفاع-عن-زيادة-إنفاقها-العسكري-1114921685.html
ميرتس ردا على ترامب: ألمانيا قادرة على الدفاع عن زيادة إنفاقها العسكري
ميرتس ردا على ترامب: ألمانيا قادرة على الدفاع عن زيادة إنفاقها العسكري
سبوتنيك عربي
صرح المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، اليوم الجمعة، أن بلاده قادرة على الدفاع عن قرارها بزيادة الإنفاق العسكري، مشددا على أن ألمانيا لا تملك أي سبب للخجل من... 03.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-03T12:28+0000
2026-07-03T12:28+0000
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وأوضح ميرتس أن ألمانيا ستضاعف ميزانيتها الدفاعية خلال 4 سنوات، معتبرا أن هذه الخطوة تمثل أكبر استثمار دفاعي في تاريخ البلاد لتعزيز جاهزيتها العسكرية.وتابع ميرتس في رده على تعليقات ترامب: "سنذكر مساهمات ألمانيا وأوروبا الأعلى في حلف "الناتو" خلال قمة الحلف الأسبوع المقبل".وستُعقد قمة "الناتو" المقبلة، التي ستجمع 32 دولة عضوا، في العاصمة التركية يومي 7 و8 يوليو/ تموز الجاري.وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس الخميس، إن استمرار الولايات المتحدة في علاقتها "الأحادية الجانب" مع حلف شمال الأطلسي (الناتو) أمر "سخيف"، وذلك قبل أقل من أسبوع من انعقاد قمة "الناتو" في أنقرة. وكتب ترامب على منصته "تروث سوشيال": "لم يكونوا حاضرين من أجلنا!!!"، وأن علاقة واشنطن مع الناتو "ليست متبادلة". وتضمن منشوره رسما بيانيا يوضح إنفاق "الناتو"، إذ تستثمر الولايات المتحدة مبالغ أكبر بكثير من الدول الأعضاء الأخرى الموضحة في الرسم. وانتقد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مرارا وتكرارا الحلفاء الأوروبيين بسبب ردهم على الحرب في إيران. كما يصر ترامب على رغبته في أن تتولى أوروبا الدور القيادي في دفاعها، وقد بدأت واشنطن بالفعل في تقليص التزاماتها. وتحت ضغط من ترامب، وافق قادة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في اجتماع عُقد العام الماضي على رفع الإنفاق الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035.
https://sarabic.ae/20260503/إعلام-ترامب-لم-يبلغ-مسبقا-مسؤولي-الناتو-بالسحب-الجزئي-للقوات-الأمريكية-من-ألمانيا-1113081657.html
https://sarabic.ae/20260702/ترامب-ينتقد-الناتو-مجددا-الولايات-المتحدة-تتحمل-العبء-الأكبر-ولا-تجني-أي-فائدة-1114893105.html
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الناتو, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار ألمانيا, أخبار العالم الآن
الناتو, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار ألمانيا, أخبار العالم الآن

ميرتس ردا على ترامب: ألمانيا قادرة على الدفاع عن زيادة إنفاقها العسكري

12:28 GMT 03.07.2026
© REUTERS Axel Schmidtالمستشار الألماني، فريدريش ميرتس
المستشار الألماني، فريدريش ميرتس - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2026
© REUTERS Axel Schmidt
تابعنا عبر
صرح المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، اليوم الجمعة، أن بلاده قادرة على الدفاع عن قرارها بزيادة الإنفاق العسكري، مشددا على أن ألمانيا لا تملك أي سبب للخجل من سجلها في تعزيز قدراتها الدفاعية، وذلك ردا على انتقادات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الذي وصف جهود برلين السابقة في هذا الملف بأنها "سخيفة".
وأوضح ميرتس أن ألمانيا ستضاعف ميزانيتها الدفاعية خلال 4 سنوات، معتبرا أن هذه الخطوة تمثل أكبر استثمار دفاعي في تاريخ البلاد لتعزيز جاهزيتها العسكرية.
وتابع ميرتس في رده على تعليقات ترامب: "سنذكر مساهمات ألمانيا وأوروبا الأعلى في حلف "الناتو" خلال قمة الحلف الأسبوع المقبل".
وستُعقد قمة "الناتو" المقبلة، التي ستجمع 32 دولة عضوا، في العاصمة التركية يومي 7 و8 يوليو/ تموز الجاري.
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إعلام: ترامب لم يبلغ مسبقا مسؤولي الناتو بالسحب الجزئي للقوات الأمريكية من ألمانيا
3 مايو, 15:47 GMT
وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس الخميس، إن استمرار الولايات المتحدة في علاقتها "الأحادية الجانب" مع حلف شمال الأطلسي (الناتو) أمر "سخيف"، وذلك قبل أقل من أسبوع من انعقاد قمة "الناتو" في أنقرة.
وكتب ترامب على منصته "تروث سوشيال": "لم يكونوا حاضرين من أجلنا!!!"، وأن علاقة واشنطن مع الناتو "ليست متبادلة".
وتضمن منشوره رسما بيانيا يوضح إنفاق "الناتو"، إذ تستثمر الولايات المتحدة مبالغ أكبر بكثير من الدول الأعضاء الأخرى الموضحة في الرسم.
وانتقد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مرارا وتكرارا الحلفاء الأوروبيين بسبب ردهم على الحرب في إيران.
كما يصر ترامب على رغبته في أن تتولى أوروبا الدور القيادي في دفاعها، وقد بدأت واشنطن بالفعل في تقليص التزاماتها.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 02.07.2026
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أمس, 12:47 GMT
وتحت ضغط من ترامب، وافق قادة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في اجتماع عُقد العام الماضي على رفع الإنفاق الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035.
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