https://sarabic.ae/20260702/ترامب-ينتقد-الناتو-مجددا-الولايات-المتحدة-تتحمل-العبء-الأكبر-ولا-تجني-أي-فائدة-1114893105.html

ترامب ينتقد الناتو مجددا: الولايات المتحدة تتحمل العبء الأكبر ولا تجني أي فائدة

ترامب ينتقد الناتو مجددا: الولايات المتحدة تتحمل العبء الأكبر ولا تجني أي فائدة

سبوتنيك عربي

جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، انتقاداته لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، معتبرًا أن الولايات المتحدة تتحمل النصيب الأكبر من الإنفاق الدفاعي للحلف دون أن تحقق... 02.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-02T12:47+0000

2026-07-02T12:47+0000

2026-07-02T12:47+0000

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وقال ترامب، في منشور عبر منصته "تروث سوشيال"، إن الولايات المتحدة أنفقت نحو 999 مليار دولار، مقارنة بـ90.5 مليار دولار للمملكة المتحدة، و66.5 مليار دولار لفرنسا، و48.8 مليار دولار لإيطاليا، و44.3 مليار دولار لبولندا.وأضاف أن "دولاً أخرى، من بينها ألمانيا، تنفق مبالغ أقل بكثير"، مختتمًا بالقول إن هذا الوضع "لا يصدق".وصرح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، مارك روته، في وقت سابق، أنه توجد حالة من الإحباط في الولايات المتحدة إزاء مواقف بعض الدول الأوروبية من الحرب في إيران، في ظل تباين وجهات النظر داخل الحلف بشأن تطورات الأزمة.وقال روته للصحفيين على هامش قمة المجموعة السياسية الأوروبية في أرمينيا: "نعم، كان هناك بعض الاستياء من الجانب الأمريكي، لكن الأوروبيين أصغوا".وتابع أن "الدول الأوروبية "استوعبت الرسالة" من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وتعمل الآن على ضمان تنفيذ الاتفاقيات المتعلقة باستخدام القواعد العسكرية.وكان البنتاغون أعلن أن الولايات المتحدة ستسحب 5000 عسكري من ألمانيا، حليفتها في حلف الناتو.وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، دعا المستشار الألماني فريدريش ميرتس، إلى "التركيز بشكل أكبر على إنهاء الأزمة الأوكرانية"، مشيرًا إلى أنه لم يحقق تقدما يذكر في هذا الملف، إلى جانب ضرورة العمل على إصلاح الأوضاع الداخلية في بلاده، خاصة في مجالي الهجرة والطاقة.وانتقد ترامب عبر منصة "تروث سوشيال"، ما وصفه بانشغال ميرتس بالتدخل في قضايا خارجية، من بينها الجهود الرامية إلى مواجهة التهديد النووي الإيراني، مؤكدًا أن "الأولوية يجب أن تكون لمعالجة التحديات الداخلية والمساهمة في جعل العالم أكثر أمانا، بما في ذلك ألمانيا".وكان ميرتس انتقد الموقف الأمريكي عقب إلغاء المفاوضات في إسلام آباد، وفي حديثه إلى الطلاب في مارسبرغ، يوم الاثنين الماضي، قال المستشار الألماني إن "الولايات المتحدة تبدو وكأنها في موقف ضعف أمام إيران".

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