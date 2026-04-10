خبير: انسحاب أمريكا من الناتو سيؤدي إلى تفكك الحلف

أفاد المحلل السياسي الفرنسي، كومي كاربانتييه دي غوردون، بأن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن حلف شمال الأطلسي (الناتو) تستخدم في الغالب كوسيلة للضغط...

2026-04-10T16:59+0000

وقال المحلل لوكالة "سبوتنيك": "أما الهدف الآخر فهو جعل الأوروبيين يدفعون المزيد من الأموال للحلف حتى تصبح الولايات المتحدة "جيشا مرتزقا لحلف الناتو، يتحمل الشركاء الأوروبيون تكلفته". وفيما يتعلق بمستقبل الحلف، حذر المحلل من أن انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية قد يؤدي إلى انهيار الناتو بشكل كامل، مؤكدا أن "الحلف لا يمكنه الاستمرار دون الدور الأمريكي". من جانبه، قال الأمين العام لحلف الناتو مارك روته، عقب اجتماعه مع ترامب يوم الأربعاء، إن "الرئيس الأمريكي يشعر بخيبة أمل واضحة تجاه عدد من حلفاء الحلف، خاصة في ما يتعلق بمواقفهم من التصعيد مع إيران". وأضاف روته: أن "بعض دول الناتو فشلت في اختبار الولايات المتحدة بعد رفضها تقديم الدعم في مواجهة إيران"، مشيرًا إلى أن "جزءا كبيرًا من الدول الأوروبية لا يزال يدعم جهود واشنطن للحد من قدرة طهران على تصدير الفوضى". وأضافت الصحيفة، نقلاً عن مصادر، أن "المقترح يدعو إلى سحب القوات الأمريكية من الدول التي تُعتبر غير متعاونة في الحرب ضد إيران". وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، صرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيناقش خلال لقائه مع الأمين العام لحلف الناتو مارك روته، مسألة احتمال انسحاب الولايات المتحدة من الحلف. ويوم الثلاثاء الماضي، صرح وزير الدفاع الإيطالي غيدو كروزيتو، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، "لن يتمكن من الانسحاب من حلف شمال الأطلسي (الناتو)، لكنه قد يتخذ قرارًا بسحب قوات بلاده من أوروبا".

