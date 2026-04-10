https://sarabic.ae/20260410/خبير-انسحاب-أمريكا-من-الناتو-سيؤدي-إلى-تفكك-الحلف--1112454609.html
خبير: انسحاب أمريكا من الناتو سيؤدي إلى تفكك الحلف
سبوتنيك عربي
أفاد المحلل السياسي الفرنسي، كومي كاربانتييه دي غوردون، بأن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن حلف شمال الأطلسي (الناتو) تستخدم في الغالب كوسيلة للضغط... 10.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-10T16:59+0000
إيران
أخبار إيران
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103111/67/1031116788_0:0:2740:1541_1920x0_80_0_0_ab74b3409c8c55e0f109ee27da8fa2d2.jpg
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103111/67/1031116788_9:0:2740:2048_1920x0_80_0_0_f90ec6e4337ab0057491f1004eb8d748.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أفاد المحلل السياسي الفرنسي، كومي كاربانتييه دي غوردون، بأن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن حلف شمال الأطلسي (الناتو) تستخدم في الغالب كوسيلة للضغط على الدول الأعضاء، بهدف دفعها إلى دعم السياسات الأمريكية، خاصة في منطقة الخليج.
وقال المحلل لوكالة "سبوتنيك": "أما الهدف الآخر فهو جعل الأوروبيين يدفعون المزيد من الأموال للحلف حتى تصبح الولايات المتحدة "جيشا مرتزقا لحلف الناتو، يتحمل الشركاء الأوروبيون تكلفته".
وتابع: "ينطبق الأمر نفسه على الدول العربية التي تستضيف قواعد أمريكية على أراضيها، والتي تمول الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران"، على حد قوله.
وفيما يتعلق بمستقبل الحلف، حذر المحلل من أن انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية قد يؤدي إلى انهيار الناتو بشكل كامل، مؤكدا أن "الحلف لا يمكنه الاستمرار دون الدور الأمريكي".
وفي وقت سابق، وجّه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، انتقادات حادة إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، معتبرًا أن الحلف "لم يكن موجودًا عندما احتجنا إليه، ولن يكون موجودًا إذا احتجناه مرة أخرى"، وفق تعبيره.
من جانبه، قال الأمين العام لحلف الناتو مارك روته، عقب اجتماعه مع ترامب يوم الأربعاء، إن "الرئيس الأمريكي يشعر بخيبة أمل واضحة تجاه عدد من حلفاء الحلف، خاصة في ما يتعلق بمواقفهم من التصعيد مع إيران".
وأضاف روته: أن "بعض دول الناتو فشلت في اختبار الولايات المتحدة بعد رفضها تقديم الدعم في مواجهة إيران"، مشيرًا إلى أن "جزءا كبيرًا من الدول الأوروبية لا يزال يدعم جهود واشنطن للحد من قدرة طهران على تصدير الفوضى".
وفي وقت سابق من يوم أمس، ذكرت صحيفة أمريكية، نقلًا عن مصادر، أن إدارة ترامب، "قد تُعاقب بعض دول حلف شمال الأطلسي (الناتو)، لعدم تقديمها الدعم الكافي للحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران".
وأضافت الصحيفة، نقلاً عن مصادر، أن "المقترح يدعو إلى سحب القوات الأمريكية من الدول التي تُعتبر غير متعاونة في الحرب ضد إيران".
وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، صرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيناقش خلال لقائه مع الأمين العام لحلف الناتو مارك روته، مسألة احتمال انسحاب الولايات المتحدة من الحلف.
وقالت ليفيت للصحفيين، ردًا على سؤال بهذا الشأن: "أعتقد أنه سيناقش ذلك خلال ساعتين مع الأمين العام روته، وربما تسمعون عن هذا الأمر مباشرة من الرئيس، بعد هذا اللقاء بعد ظهر اليوم".
ويوم الثلاثاء الماضي، صرح وزير الدفاع الإيطالي غيدو كروزيتو، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، "لن يتمكن من الانسحاب من حلف شمال الأطلسي (الناتو)، لكنه قد يتخذ قرارًا بسحب قوات بلاده من أوروبا".