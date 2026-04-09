مسؤول أمريكي: صدام محتمل بين إسرائيل وتركيا في سوريا قد يدفع واشنطن للخروج من الناتو

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
08:30 GMT
29 د
ملفات ساخنة
ماذا وراء التهديدات الإسرائيلية بقصف معبر المصنع بين سوريا و لبنان؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أزمات صناعة الرسوم المتحركة وبرامج الأطفال في الوطن العربي، ومخاطر اللجوء للمحتوى الأجنبي
09:33 GMT
21 د
مساحة حرة
تحذيرات من ركود اقتصادي واسع النطاق بسبب الحرب على إيران
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
10:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
موسيقى الـ"راب" العربية.. هل يحافظ "فن الشارع" على وفائه لجذوره؟
11:35 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
12:03 GMT
23 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
12:37 GMT
23 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
16:03 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
قصة إرادة تتحدى الإعاقة وتصنع المستحيل
16:28 GMT
32 د
بلا قيود
خبير: النووي الأوروبي ورقة ضغط سياسية لا أكثر
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
العراق يرحب بوقف إطلاق النار ومحور المقاومة يترقب ما تسفر عنه مفاوضات واشنطن وطهران
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي يفشل في محاكاة الفكر الإنساني
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
08:29 GMT
31 د
لقاء سبوتنيك
العراق يرحب بوقف إطلاق النار ومحور المقاومة يترقب ما تسفر عنه مفاوضات واشنطن وطهران
09:03 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
09:33 GMT
27 د
مساحة حرة
مصر... شريحة محمول لحماية الأطفال من مخاطر الفضاء الرقمي
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
10:33 GMT
8 د
نبض افريقيا
مصر والمغرب توقعان اتفاقيات شاملة في 10 مجالات حيوية بين البلدين
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
11:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
12:03 GMT
40 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:43 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
16:03 GMT
17 د
مساحة حرة
زيادة رسوم العبور عبر معبر طابا المصري يربك خطط الإسرائيليين في السفر
16:20 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
من فلسطين إلى الأوسكار: رحلة فيلم "صوت هند رجب" ورسائله الإنساني
16:50 GMT
10 د
حصاد الأسبوع
خبير: واشنطن لا تستطيع التحرك وحده في الشرق الأوسط
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مفاوضات إسلام أباد.. تعقيدات المشهد وتناقض المحاور
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
المغرب يطلق أول قانون للسيادة الطاقوية.. والمواطن من "أسير الفاتورة" إلى "تاجر الكيلوواط"
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
مسؤول أمريكي: صدام محتمل بين إسرائيل وتركيا في سوريا قد يدفع واشنطن للخروج من الناتو
مسؤول أمريكي: صدام محتمل بين إسرائيل وتركيا في سوريا قد يدفع واشنطن للخروج من الناتو
سبوتنيك عربي
حذر المدير السابق لمركز مكافحة الإرهاب الأمريكي، جو كينت، من أن تصاعد التوترات بين إسرائيل وتركيا في سوريا قد يضطر أمريكا للخروج من حلف الناتو لحماية إسرائيل،... 09.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-09T20:18+0000
2026-04-09T20:18+0000
مسؤول أمريكي: صدام محتمل بين إسرائيل وتركيا في سوريا قد يدفع واشنطن للخروج من الناتو

20:18 GMT 09.04.2026
حذر المدير السابق لمركز مكافحة الإرهاب الأمريكي، جو كينت، من أن تصاعد التوترات بين إسرائيل وتركيا في سوريا قد يضطر أمريكا للخروج من حلف الناتو لحماية إسرائيل، مشيرا إلى أن السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط خلقت فوضى وخطرا متزايدا في المنطقة.
وكتب كينت ردا على تهديدات ترامب بسحب الولايات المتحدة من حلف الناتو: "سننسحب من حلف الناتو لنقف إلى جانب إسرائيل عندما تصطدم تركيا وإسرائيل في نهاية المطاف في سوريا".

وتابع: "يأتي هذا بعد أن ساعدنا في الإطاحة بالحكومة السورية العلمانية وتنصيب زعيم سابق لتنظيم القاعدة و"داعش" (محظور في روسيا ودول عدة) رئيسا للبلاد. لقد حان الوقت للتوقف عن لعب دور المشعل والمطفئ في الشرق الأوسط، فالأمر ببساطة لا يستحق كل هذا العناء".

ترامب يهاجم الناتو... لم يكن موجودا عندما احتجنا إليه
وفي وقت سابق، وجّه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، انتقادات حادة إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، معتبرًا أن الحلف "لم يكن موجودًا عندما احتجنا إليه، ولن يكون موجودًا إذا احتجناه مرة أخرى"، وفق تعبيره.

من جانبه، قال الأمين العام لحلف الناتو مارك روته، عقب اجتماعه مع ترامب يوم أمس الأربعاء، إن "الرئيس الأمريكي يشعر بخيبة أمل واضحة تجاه عدد من حلفاء الحلف، خاصة في ما يتعلق بمواقفهم من التصعيد مع إيران".

وأضاف روته أن "بعض دول الناتو فشلت في اختبار الولايات المتحدة بعد رفضها تقديم الدعم في مواجهة إيران"، مشيرًا إلى أن "جزءا كبيرًا من الدول الأوروبية لا يزال يدعم جهود واشنطن للحد من قدرة طهران على تصدير الفوضى".
البيت الأبيض: ترامب سيناقش مع روته احتمالية انسحاب الولايات المتحدة من الناتو
وفي وقت سابق من يوم أمس، ذكرت صحيفة أمريكية، نقلًا عن مصادر، أن إدارة ترامب، "قد تُعاقب بعض دول حلف شمال الأطلسي (الناتو)، لعدم تقديمها الدعم الكافي للحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران".

وأضافت الصحيفة، نقلاً عن مصادر، أن "المقترح يدعو إلى سحب القوات الأمريكية من الدول التي تُعتبر غير متعاونة في الحرب ضد إيران".

وفي وقت سابق من يوم أمس الأربعاء، صرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيناقش خلال لقائه مع الأمين العام لحلف الناتو مارك روته، مسألة احتمال انسحاب الولايات المتحدة من الحلف.
وقالت ليفيت للصحفيين، ردًا على سؤال بهذا الشأن: "أعتقد أنه سيناقش ذلك خلال ساعتين مع الأمين العام روته، وربما تسمعون عن هذا الأمر مباشرة من الرئيس، بعد هذا اللقاء بعد ظهر اليوم".
ويوم الثلاثاء الماضي، صرح وزير الدفاع الإيطالي غيدو كروزيتو، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، "لن يتمكن من الانسحاب من حلف شمال الأطلسي (الناتو)، لكنه قد يتخذ قرارًا بسحب قوات بلاده من أوروبا".
