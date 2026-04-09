مسؤول أمريكي: صدام محتمل بين إسرائيل وتركيا في سوريا قد يدفع واشنطن للخروج من الناتو
حذر المدير السابق لمركز مكافحة الإرهاب الأمريكي، جو كينت، من أن تصاعد التوترات بين إسرائيل وتركيا في سوريا قد يضطر أمريكا للخروج من حلف الناتو لحماية إسرائيل،... 09.04.2026, سبوتنيك عربي
https://sarabic.ae/20260409/ترامب-يهاجم-الناتو-لم-يكن-موجودا-عندما-احتجنا-إليه-1112406559.html
https://sarabic.ae/20260408/البيت-الأبيض-ترامب-سيناقش-مع-روته-احتمالية-انسحاب-الولايات-المتحدة-من-الناتو-1112401839.html
حذر المدير السابق لمركز مكافحة الإرهاب الأمريكي، جو كينت، من أن تصاعد التوترات بين إسرائيل وتركيا في سوريا قد يضطر أمريكا للخروج من حلف الناتو لحماية إسرائيل، مشيرا إلى أن السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط خلقت فوضى وخطرا متزايدا في المنطقة.
وكتب كينت ردا على تهديدات ترامب بسحب الولايات المتحدة من حلف الناتو: "سننسحب من حلف الناتو لنقف إلى جانب إسرائيل عندما تصطدم تركيا وإسرائيل في نهاية المطاف في سوريا".
وتابع: "يأتي هذا بعد أن ساعدنا في الإطاحة بالحكومة السورية العلمانية وتنصيب زعيم سابق لتنظيم القاعدة و"داعش" (محظور في روسيا ودول عدة) رئيسا للبلاد. لقد حان الوقت للتوقف عن لعب دور المشعل والمطفئ في الشرق الأوسط، فالأمر ببساطة لا يستحق كل هذا العناء".
وفي وقت سابق، وجّه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، انتقادات حادة إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، معتبرًا أن الحلف "لم يكن موجودًا عندما احتجنا إليه، ولن يكون موجودًا إذا احتجناه مرة أخرى"، وفق تعبيره.
من جانبه، قال الأمين العام لحلف الناتو مارك روته، عقب اجتماعه مع ترامب يوم أمس الأربعاء، إن "الرئيس الأمريكي يشعر بخيبة أمل واضحة تجاه عدد من حلفاء الحلف، خاصة في ما يتعلق بمواقفهم من التصعيد مع إيران".
وأضاف روته أن "بعض دول الناتو فشلت في اختبار الولايات المتحدة بعد رفضها تقديم الدعم في مواجهة إيران"، مشيرًا إلى أن "جزءا كبيرًا من الدول الأوروبية لا يزال يدعم جهود واشنطن للحد من قدرة طهران على تصدير الفوضى".
وفي وقت سابق من يوم أمس، ذكرت صحيفة أمريكية، نقلًا عن مصادر، أن إدارة ترامب، "قد تُعاقب بعض دول حلف شمال الأطلسي
(الناتو)، لعدم تقديمها الدعم الكافي للحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران".
وأضافت الصحيفة، نقلاً عن مصادر، أن "المقترح يدعو إلى سحب القوات الأمريكية من الدول التي تُعتبر غير متعاونة في الحرب ضد إيران".
وفي وقت سابق من يوم أمس الأربعاء، صرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيناقش خلال لقائه مع الأمين العام لحلف الناتو مارك روته، مسألة احتمال انسحاب الولايات المتحدة من الحلف.
وقالت ليفيت للصحفيين، ردًا على سؤال بهذا الشأن: "أعتقد أنه سيناقش ذلك خلال ساعتين مع الأمين العام روته، وربما تسمعون عن هذا الأمر مباشرة من الرئيس، بعد هذا اللقاء بعد ظهر اليوم".
ويوم الثلاثاء الماضي، صرح وزير الدفاع الإيطالي غيدو كروزيتو، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، "لن يتمكن من الانسحاب من حلف شمال الأطلسي (الناتو)، لكنه قد يتخذ قرارًا بسحب قوات بلاده من أوروبا".