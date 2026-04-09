https://sarabic.ae/20260409/مسؤول-أمريكي-صدام-محتمل-بين-إسرائيل-وتركيا-في-سوريا-قد-يدفع-واشنطن-للخروج-من-الناتو-1112435149.html

مسؤول أمريكي: صدام محتمل بين إسرائيل وتركيا في سوريا قد يدفع واشنطن للخروج من الناتو

سبوتنيك عربي

حذر المدير السابق لمركز مكافحة الإرهاب الأمريكي، جو كينت، من أن تصاعد التوترات بين إسرائيل وتركيا في سوريا قد يضطر أمريكا للخروج من حلف الناتو لحماية إسرائيل،... 09.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-09T20:18+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

العالم العربي

أخبار العالم الآن

إسرائيل

أخبار تركيا اليوم

أخبار سوريا اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/03/18/1060393850_0:78:1939:1168_1920x0_80_0_0_609ae935461cf1a229757fe45c24149b.jpg

وكتب كينت ردا على تهديدات ترامب بسحب الولايات المتحدة من حلف الناتو: "سننسحب من حلف الناتو لنقف إلى جانب إسرائيل عندما تصطدم تركيا وإسرائيل في نهاية المطاف في سوريا".وفي وقت سابق، وجّه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، انتقادات حادة إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، معتبرًا أن الحلف "لم يكن موجودًا عندما احتجنا إليه، ولن يكون موجودًا إذا احتجناه مرة أخرى"، وفق تعبيره.وأضاف روته أن "بعض دول الناتو فشلت في اختبار الولايات المتحدة بعد رفضها تقديم الدعم في مواجهة إيران"، مشيرًا إلى أن "جزءا كبيرًا من الدول الأوروبية لا يزال يدعم جهود واشنطن للحد من قدرة طهران على تصدير الفوضى".وفي وقت سابق من يوم أمس، ذكرت صحيفة أمريكية، نقلًا عن مصادر، أن إدارة ترامب، "قد تُعاقب بعض دول حلف شمال الأطلسي (الناتو)، لعدم تقديمها الدعم الكافي للحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران".وفي وقت سابق من يوم أمس الأربعاء، صرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيناقش خلال لقائه مع الأمين العام لحلف الناتو مارك روته، مسألة احتمال انسحاب الولايات المتحدة من الحلف.وقالت ليفيت للصحفيين، ردًا على سؤال بهذا الشأن: "أعتقد أنه سيناقش ذلك خلال ساعتين مع الأمين العام روته، وربما تسمعون عن هذا الأمر مباشرة من الرئيس، بعد هذا اللقاء بعد ظهر اليوم".ويوم الثلاثاء الماضي، صرح وزير الدفاع الإيطالي غيدو كروزيتو، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، "لن يتمكن من الانسحاب من حلف شمال الأطلسي (الناتو)، لكنه قد يتخذ قرارًا بسحب قوات بلاده من أوروبا".

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

