https://sarabic.ae/20260703/نائب-سابق-وأمين-عام-حزب-العمال-الأردني-تشييع-خامنئي-يحمل-رسائل-قوة-وتماسك-ووحدة-إلى-الخصوم--1114910859.html

نائب سابق وأمين عام حزب العمال الأردني: تشييع خامنئي يحمل رسائل قوة وتماسك ووحدة إلى الخصوم

نائب سابق وأمين عام حزب العمال الأردني: تشييع خامنئي يحمل رسائل قوة وتماسك ووحدة إلى الخصوم

سبوتنيك عربي

رأت النائب السابق والأمين العام لحزب العمال الأردني، الدكتورة رولا الحروب، من عمّان، أن "إيران تسعى إلى توجيه عدد من الرسائل السياسية من خلال مراسم تشييع... 03.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-03T09:52+0000

2026-07-03T09:52+0000

2026-07-03T09:52+0000

إيران

تشييع

المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي

تقارير سبوتنيك

حصري

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وقالت الحروب، في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "المسيرة الشعبية في التشييع سيكون لها مدلول كبير جدا، وهي موجهة بالدرجة الأولى إلى الخصوم، إذ ستبعث برسالة قوة وتماسك ووحدة إلى كل أعداء إيران، مفادها أنها خرجت أكثر تماسكا بعد الحرب، بعدما وضع الشعب الإيراني الخلافات الاقتصادية وراءه، رغم صعوبة الظروف المعيشية وارتفاع معدلات التضخم، والتف بمختلف فئاته حول القيادة في مواجهة العدوان الخارجي".وفي ما يتعلق بالمخاوف من أيّ تهوّر إسرائيلي خلال مراسم التشييع، قالت الحروب: "رغم الهدف الإسرائيلي الواضح في تخريب مذكرة التفاهم، والرغبة في الدفع نحو جولة ثالثة من الحرب، فإن تل أبيب لن تجرؤ على القيام بأي خطوات تصعيدية، كعمليات قتل أو اغتيال، خلال التشييع، ولا سيما في هذا التوقيت".وأضافت: "مضيق هرمز يشكل ورقة ردع مهمة جدا بيد إيران، لا تقل أهمية عن الردع النووي والبالستي، ولن تسقطها من يدها"، موضحة أن "إنشاء قنوات اتصال لضبط الأمور في مضيق هرمز يهدف إلى سحب صواعق التفجير التي تسعى إليها إسرائيل، ومحاولة احتواء الأزمة قبل انفجارها في وجه جميع الأطراف".وختمت الحروب بالقول: "مضيق هرمز سيكون في صلب المعادلات الإقليمية والدولية، لأن الصراع يدور حول الموارد، والممرات المائية، والنفوذ الإقليمي، وشكل النظام العالمي الجديد، الذي تقاومه الولايات المتحدة وتحول دون نشوئه، عبر فرض نظامها العالمي بسياسة القوة، والبند الاقتصادي الوارد في مذكرة التفاهم لن يتحقق".

https://sarabic.ae/20260703/من-طهران-إلى-كربلاء-ومشهد-إيران-تكشف-تفاصيل-مراسم-تشييع-خامنئي-بحضور-وفود-من-100-دولة-1114908297.html

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إيران, تشييع, المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي, تقارير سبوتنيك, حصري