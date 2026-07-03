نائب سابق وأمين عام حزب العمال الأردني: تشييع خامنئي يحمل رسائل قوة وتماسك ووحدة إلى الخصوم

عربي
القوات المسلحة الروسية تحرر بلدة ألكساندروفكا في مقاطعة دنيبروبتروفسك - وزارة الدفاع
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
الحدث من سبوتنيك
الأسهم الصينية ترتفع مدعومة ببيانات المصانع والطلب على التكنولوجيا واليوان يصعد مع زيادة مبيعات الدولار من المصدرين
00:30 GMT
57 د
الحدث من سبوتنيك
مزيد من البنوك المركزية تقلِّص احتياطيات الدولار... والأنظار نحو الذهب واليورو واليوان... واستراليا تشدد حظر استخدام الأطفال لوسائل التواصل وتزيد الغرامات.
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
08:30 GMT
12 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
08:42 GMT
18 د
موزاييك
علم الخلافات الزوجية: من العادات التلقائية إلى الحلول الذكية
09:03 GMT
16 د
لقاء سبوتنيك
المصريون يترقبون لقاء الحسم أمام منتخب أستراليا في كأس العالم لكرة القدم
09:19 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
09:49 GMT
11 د
الحدث من سبوتنيك
مشاكل القطاعات الإنتاجية بدأت تظهر إلى الواجهة... أيّ مقاربة للتعليم عن بُعد في لبنان؟
10:00 GMT
123 د
نبض افريقيا
خلاف حاد بين أعضاء المجلس الرئاسي الليبي ، والنواب يحذر من تغيير في الأجهزة السيادية في مرحلة حساسة
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
12:33 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية لتطبيقات "تتبع الأطفال" على الأطفال؟
16:03 GMT
19 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
16:22 GMT
24 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
16:47 GMT
13 د
حصاد الأسبوع
خبير يبين أسباب مطالبة أوروبا ترامب دعم نظام كييف
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
الكوليرا في السودان.. وباء يفاقم المأساة الإنسانية
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
اليمن.. حيث الشباب هم الوقود والموت مهنة من لا مهنة له
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
مشاكل القطاعات الإنتاجية بدأت تظهر إلى الواجهة.أيّ مقاربة للتعليم عن بُعد في لبنان؟
00:30 GMT
57 د
الحدث من سبوتنيك
تونس في واقعٍ اقتصادي جديد مع حلول الـ 2023,مسقط، كيف تُخطط لمستقبلٍ أكثر ثباتاً؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
سحر الضاد يصل موسكو: عام دراسي جديد يفتح نوافذ روسيا على الثقافة العربية
08:29 GMT
30 د
من الملعب
زئير المغرب ودموع السنغال.. وماذا يخبئ الفراعنة في فخ الكنغارو الأسترالي؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لحماية عقلك.. لماذا يجب أن تتعلم العزف بعد سن الأربعين؟
09:34 GMT
25 د
الحدث من سبوتنيك
حادثة شتورا تهزّ الرأي العام اللبناني وتُعيد ملف العنف الأسري الى الواجهة … لماذا لا يكفي القانون لردع الإعتداءات ؟
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
بلاد الشام محور الصراعات عبر التاريخ
12:03 GMT
46 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
الكوليرا في السودان.. وباء يفاقم المأساة الإنسانية
16:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
16:33 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
16:48 GMT
12 د
مساحة حرة
فيديو لبيع مخدرات على الملأ في مصر يثير جدلا واسعا
18:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260703/نائب-سابق-وأمين-عام-حزب-العمال-الأردني-تشييع-خامنئي-يحمل-رسائل-قوة-وتماسك-ووحدة-إلى-الخصوم--1114910859.html
نائب سابق وأمين عام حزب العمال الأردني: تشييع خامنئي يحمل رسائل قوة وتماسك ووحدة إلى الخصوم
نائب سابق وأمين عام حزب العمال الأردني: تشييع خامنئي يحمل رسائل قوة وتماسك ووحدة إلى الخصوم
سبوتنيك عربي
رأت النائب السابق والأمين العام لحزب العمال الأردني، الدكتورة رولا الحروب، من عمّان، أن "إيران تسعى إلى توجيه عدد من الرسائل السياسية من خلال مراسم تشييع... 03.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-03T09:52+0000
2026-07-03T09:52+0000
إيران
تشييع
المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي
تقارير سبوتنيك
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/01/1110893870_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_78e15b71d3c4c77ce32a3300fcc5b342.jpg
وقالت الحروب، في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "المسيرة الشعبية في التشييع سيكون لها مدلول كبير جدا، وهي موجهة بالدرجة الأولى إلى الخصوم، إذ ستبعث برسالة قوة وتماسك ووحدة إلى كل أعداء إيران، مفادها أنها خرجت أكثر تماسكا بعد الحرب، بعدما وضع الشعب الإيراني الخلافات الاقتصادية وراءه، رغم صعوبة الظروف المعيشية وارتفاع معدلات التضخم، والتف بمختلف فئاته حول القيادة في مواجهة العدوان الخارجي".وفي ما يتعلق بالمخاوف من أيّ تهوّر إسرائيلي خلال مراسم التشييع، قالت الحروب: "رغم الهدف الإسرائيلي الواضح في تخريب مذكرة التفاهم، والرغبة في الدفع نحو جولة ثالثة من الحرب، فإن تل أبيب لن تجرؤ على القيام بأي خطوات تصعيدية، كعمليات قتل أو اغتيال، خلال التشييع، ولا سيما في هذا التوقيت".وأضافت: "مضيق هرمز يشكل ورقة ردع مهمة جدا بيد إيران، لا تقل أهمية عن الردع النووي والبالستي، ولن تسقطها من يدها"، موضحة أن "إنشاء قنوات اتصال لضبط الأمور في مضيق هرمز يهدف إلى سحب صواعق التفجير التي تسعى إليها إسرائيل، ومحاولة احتواء الأزمة قبل انفجارها في وجه جميع الأطراف".وختمت الحروب بالقول: "مضيق هرمز سيكون في صلب المعادلات الإقليمية والدولية، لأن الصراع يدور حول الموارد، والممرات المائية، والنفوذ الإقليمي، وشكل النظام العالمي الجديد، الذي تقاومه الولايات المتحدة وتحول دون نشوئه، عبر فرض نظامها العالمي بسياسة القوة، والبند الاقتصادي الوارد في مذكرة التفاهم لن يتحقق".
https://sarabic.ae/20260703/من-طهران-إلى-كربلاء-ومشهد-إيران-تكشف-تفاصيل-مراسم-تشييع-خامنئي-بحضور-وفود-من-100-دولة-1114908297.html
https://sarabic.ae/20260623/إيران-تعلن-3-أيام-عطلة-رسمية-في-طهران-بسبب-مراسم-تشييع-خامنئي-1114633007.html
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/01/1110893870_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b7b3b1fc45aad26d59ad53f58d214019.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إيران, تشييع, المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي, تقارير سبوتنيك, حصري
إيران, تشييع, المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي, تقارير سبوتنيك, حصري

نائب سابق وأمين عام حزب العمال الأردني: تشييع خامنئي يحمل رسائل قوة وتماسك ووحدة إلى الخصوم

09:52 GMT 03.07.2026
© REUTERS Sharafat Aliرجل مسلم شيعي يحمل العلم الإيراني خلال مسيرة احتجاجية، بعد مقتل المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، في غارات إسرائيلية وأمريكية بتاريخ 28 فبراير/ شباط 2026
رجل مسلم شيعي يحمل العلم الإيراني خلال مسيرة احتجاجية، بعد مقتل المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، في غارات إسرائيلية وأمريكية بتاريخ 28 فبراير/ شباط 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2026
© REUTERS Sharafat Ali
تابعنا عبر
حصري
رأت النائب السابق والأمين العام لحزب العمال الأردني، الدكتورة رولا الحروب، من عمّان، أن "إيران تسعى إلى توجيه عدد من الرسائل السياسية من خلال مراسم تشييع المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي".
وقالت الحروب، في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "المسيرة الشعبية في التشييع سيكون لها مدلول كبير جدا، وهي موجهة بالدرجة الأولى إلى الخصوم، إذ ستبعث برسالة قوة وتماسك ووحدة إلى كل أعداء إيران، مفادها أنها خرجت أكثر تماسكا بعد الحرب، بعدما وضع الشعب الإيراني الخلافات الاقتصادية وراءه، رغم صعوبة الظروف المعيشية وارتفاع معدلات التضخم، والتف بمختلف فئاته حول القيادة في مواجهة العدوان الخارجي".
وأضافت: "التشييع يشكل أيضا مناسبة لتوجيه رسائل سياسية من قبل حلفاء إيران، عبر التمثيل الروسي والصيني والهندي الرفيع فضلا عن مشاركة الرئيس الباكستاني في مراسم التشييع، بما يؤكد أن إيران ليست معزولة".
سكان طهران خلال مسيرة في شارع إنجلاب (شارع الثورة). يحمل المشاركون في المسيرة ملصقات تحمل صورة المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، الذي قتل خلال الضربات التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2026
من طهران إلى كربلاء ومشهد... إيران تكشف تفاصيل مراسم تشييع خامنئي بحضور وفود من 100 دولة
06:51 GMT
وفي ما يتعلق بالمخاوف من أيّ تهوّر إسرائيلي خلال مراسم التشييع، قالت الحروب: "رغم الهدف الإسرائيلي الواضح في تخريب مذكرة التفاهم، والرغبة في الدفع نحو جولة ثالثة من الحرب، فإن تل أبيب لن تجرؤ على القيام بأي خطوات تصعيدية، كعمليات قتل أو اغتيال، خلال التشييع، ولا سيما في هذا التوقيت".
كما أِشارت إلى أن "الحديث عن موافقة إيران على جميع الشروط الأمريكية غير صحيح"، وأكدت أن "القضية لا تقتصر على الملف النووي، وإنما تتعلق بالنفوذ الإقليمي لإيران وتحالفها مع كل من روسيا والصين".
وأضافت: "مضيق هرمز يشكل ورقة ردع مهمة جدا بيد إيران، لا تقل أهمية عن الردع النووي والبالستي، ولن تسقطها من يدها"، موضحة أن "إنشاء قنوات اتصال لضبط الأمور في مضيق هرمز يهدف إلى سحب صواعق التفجير التي تسعى إليها إسرائيل، ومحاولة احتواء الأزمة قبل انفجارها في وجه جميع الأطراف".
المرشد الأعلى الإيراني، المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2026
إيران تعلن 3 أيام عطلة رسمية في طهران بسبب مراسم تشييع "خامنئي"
23 يونيو, 14:54 GMT

وبحسب الحروب، "التفاوض بشأن مضيق هرمز والتفاهم على القواعد الناظمة لحركة الملاحة يمثلان مصلحة عالمية"، مشيرة إلى أن "إيران ستفرض شكلا من أشكال المسارات الإلزامية في المضيق لأنها تخشى على أمنها".
وختمت الحروب بالقول: "مضيق هرمز سيكون في صلب المعادلات الإقليمية والدولية، لأن الصراع يدور حول الموارد، والممرات المائية، والنفوذ الإقليمي، وشكل النظام العالمي الجديد، الذي تقاومه الولايات المتحدة وتحول دون نشوئه، عبر فرض نظامها العالمي بسياسة القوة، والبند الاقتصادي الوارد في مذكرة التفاهم لن يتحقق".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала