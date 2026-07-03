https://sarabic.ae/20260703/نسبة-المشاركة-الأولية-في-الانتخابات-التشريعية-الجزائرية-تبلغ-2079-1114906042.html
نسبة المشاركة الأولية في الانتخابات التشريعية الجزائرية تبلغ 20.79%
نسبة المشاركة الأولية في الانتخابات التشريعية الجزائرية تبلغ 20.79%
سبوتنيك عربي
بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية الجزائرية التي جرت الخميس، بعد إغلاق صناديق الاقتراع، 20.79%، وفقًا لإحصاءات أولية صادرة عن السلطات، وهو رقم يُعد... 03.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-03T01:52+0000
2026-07-03T01:52+0000
2026-07-03T01:52+0000
الجزائر
الانتخابات في الجزائر
العالم العربي
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وأعلن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالنيابة، كريم خلفان، هذا الرقم في وقت متأخر من مساء الخميس.وأضاف: "هذه أرقام أولية"، مشيرًا إلى أنها ستتغير حتمًا، وذلك في بيان بُث على صفحة الهيئة على موقع فيسبوك.وقد تم تمديد التصويت ساعة إضافية على مستوى البلاد "لإتاحة الفرصة للناخبين لممارسة حقهم في الإدلاء بأصواتهم"، بحسب السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.وأمس الخميس، أدلى الجزائريون بأصواتهم في الانتخابات التشريعية لاختيار أعضاء المجلس الشعبي الوطني، إذ يتنافس المرشحون على مقاعد البرلمان، وسط مشاركة أكثر من 24.7 مليون ناخب داخل البلاد وخارجها.وخلال مشاركته في الاقتراع، أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن الانتخابات التشريعية المتواصلة عبر التراب الوطني تجري في ظروف جيدة تبعث على التفاؤل، مشددًا على أن المساس بصوت الشعب قد انتهى.
https://sarabic.ae/20260702/الانتخابات-التشريعية-في-الجزائر-بين-رهانات-الإصلاح-وتطلعات-المواطنين-1114897829.html
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الجزائر, الانتخابات في الجزائر, العالم العربي
الجزائر, الانتخابات في الجزائر, العالم العربي
نسبة المشاركة الأولية في الانتخابات التشريعية الجزائرية تبلغ 20.79%
بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية الجزائرية التي جرت الخميس، بعد إغلاق صناديق الاقتراع، 20.79%، وفقًا لإحصاءات أولية صادرة عن السلطات، وهو رقم يُعد الأدنى تاريخيًا في حال تم تأكيده.
وأعلن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالنيابة، كريم خلفان، هذا الرقم في وقت متأخر من مساء الخميس.
وأضاف: "هذه أرقام أولية"، مشيرًا إلى أنها ستتغير حتمًا، وذلك في بيان بُث على صفحة الهيئة على موقع فيسبوك.
وقد تم تمديد التصويت ساعة إضافية على مستوى البلاد "لإتاحة الفرصة للناخبين لممارسة حقهم في الإدلاء بأصواتهم"، بحسب السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
وأمس الخميس، أدلى الجزائريون بأصواتهم في الانتخابات التشريعية
لاختيار أعضاء المجلس الشعبي الوطني، إذ يتنافس المرشحون على مقاعد البرلمان، وسط مشاركة أكثر من 24.7 مليون ناخب داخل البلاد وخارجها.
وخلال مشاركته في الاقتراع، أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن الانتخابات التشريعية المتواصلة عبر التراب الوطني تجري في ظروف جيدة تبعث على التفاؤل، مشددًا على أن المساس بصوت الشعب قد انتهى.